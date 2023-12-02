1 Trilyon Dolarlık Artış Uyarısı, Kripto Para Yatırımcıları İçin Kritik

Bitcoin fiyatındaki dalgalanma sürüyor ve yukarı yönlü hareket dün Binance borsasında 38.999 dolar zirvesini beraberinde getirdi. Artan talebin nedeni spot Bitcoin ETF onayına ilişkin güçlenen inanç ve 10 Ocak tarihi yaklaştıkça bu iyimserlik devam edebilir. Peki bu ETF onayı neden bu kadar önemli?

Kripto Paralar Yükselir Mi?

CryptoQuant analistleri olası spot Bitcoin ETF onayının Bitcoin’in piyasa değerinde 1 trilyon dolarlık artışa yol açabileceğine inanıyor. Galaxy Digital ise spot BTC ETF lansmanından sonraki ilk yıl içinde %74’lük bir fiyat artışının gerçekleşmesini bekliyor. Bu oldukça iddialı çünkü eğer gerçekleşirse güncel fiyata göre yaklaşık 70 bin dolarda yeni zirve görülebilir.

SEC artık onay veya ret konusunda kararını vermek zorunda. Bunu 5-10 Ocak tarihleri arasında yapacak. Öte yandan ETF onayının piyasaya pompalanacak kurumsal likiditeyi artıracağını düşünmek yanlış değil.

Nitekim Pazartesi günü gelen CoinShares raporuna göre de kurumsal yatırımcıların girişleri artıyor. Kripto tröst ve ETP’leri aracılığıyla yatırım yapan yatırımcılar son 1 yılda 1,5 milyar dolarlık girişe imza attı. Geçtiğimiz hafta, 311 milyon dolarlık kurumsal giriş yalnızca Bitcoin için gerçekleşti ve bu güçlü talep heyecanın sadece bireysel yatırımcıları değil herkesi kapladığını gösteriyor.

Bitcoin Grafik Yorum

BTC grafiğine aylıkta baktığımızda 2020 sonundaki hızlı yükseliş dönemine benzer bir görünüm bariz biçimde ortada. Kral kripto para birimi şimdi Nisan 2022 tarihindeki kayıpları tersine çevirmek için 47.000 doları hedefliyor. Geçtiğimiz yıl ortasında nasıl hızlı bir düşüş süreci yaşadıysak şimdi tam tersi yönde benzer hızda toparlanma görüyoruz. Eğer 44.800 dolarlı seviyeler desteğe dönüşebilirse hayali kurulan altı haneli Bitcoin fiyatına giden yol da açılmış olacak.

Kripto para borsalarına net girişler 1 Aralık tarihi itibariyle artıyor. Dün 2560 BTC net giriş olsa da bu rakam Kasım ayı boyunca net giriş günlerinde görülen seviyelerde. Borsalara girişler sürse de fiyat istikrarlı biçimde artmaya devam etti.

BTC fiyatı artarken kim bu kadar satış yapıyor diyorsanız madenci rezervlerine göz atmanız gerekiyor. Son altı ayın en düşük seviyelerine inen madenci rezervi 1,91M BTC civarında. Artan hash gücü ve kızışan rekabet madencilerin operasyonel giderler için kenara yedek akçe ayırmasına neden oluyor.

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