ABD hükümeti 328.372 Bitcoin rezervini açıklamaya hazırlanıyor

ABD’de son dönemde hem borsalarda yeni rekorlar kırılırken hem de kripto para sektöründe düzenlemelere ve devletin Bitcoin pozisyonuna yönelik önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu hafta S&P 500 endeksi 7.259,22 puan ile yeni zirvesini gördü, Nasdaq 25.326,13 ve Dow Jones ise 49.298,25 ile son yılların en güçlü aylık kapanışını yaptı. Buna karşılık, Bitcoin şu anda 81.400 dolar civarında işlem görüyor ve yılbaşına kıyasla yaklaşık yüzde 12 geride bulunuyor. Son dönemde ABD borsaları ile Bitcoin arasındaki makas tarihsel olarak oldukça genişlemiş durumda.

ABD’de kripto para düzenlemelerinde iki ana başlık

Kripto para piyasasının eksik kalan noktası talep değil, politika altyapısıydı. Son günlerde iki kritik gelişmenin yaz öncesi nihayete erme olasılığı öne çıkıyor: Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası (CLARITY), ve ABD Stratejik Bitcoin Rezervi’ne dair beklenen güncelleme. Her ikisi de, 2024’te spot ETF’lerin onaylanmasından bu yana piyasadaki en önemli politika kırılımı olarak görülüyor.

CLARITY kanunu için geçtiğimiz hafta önemli bir uzlaşı metni hazırlandı. Senatörler Thom Tillis ve Angela Alsobrooks öncülüğünde platform kullanımıyla ilişkili ödülleri koruyan, bankaların benzer getiri sunmasını ise yasaklayan bir düzenleme üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu kompromis hem Coinbase hem de geleneksel bankalar arasında orta yolu temsil ediyor.

Patrick Witt, Başkanın Dijital Varlıklar Danışma Konseyi başkanı olarak, Miami’deki Consensus 2026 etkinliğinde yönetimin Temmuz başında Temsilciler Meclisi’nden yasa geçmesini hedeflediğini belirtti. Komite aşaması Mayıs’ta, Senato genel kurulu oylaması ise Haziran’da planlanıyor.

Tasarı, dijital emtia spot piyasalarını tek yetkili olarak Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na bırakırken, SEC’in yatırım sözleşmelerindeki gözetimini koruyacak. Wall Street’in önde gelen kurumları, belirsizliğin azalmasıyla büyük fonların, sigorta şirketlerinin ve kurumsal yatırımcıların kripto piyasasına daha fazla ilgi gösterebileceğini savunuyor.

Ancak yasanın geçip geçmeyeceği henüz netleşmiş değil. Galaxy Research tarafından yapılan analizde, 2026’da geçme ihtimali yüzde 50’ye yakın olarak gösterildi. Senato’nun yaz tatiline girmesinden önce yalnızca dokuz ila on haftalık bir yasal süreç penceresi bulunuyor.

ABD Stratejik Bitcoin Rezervi’nde kritik güncelleme yolda

İkinci başlık ise doğrudan bir piyasa düzenlemesi değil, devletin Bitcoin’i resmi rezerv varlığı olarak tanımasıyla ilgili. Mart 2025’te çıkarılan başkanlık kararnamesiyle hükümet, çeşitli adli yollarla el konulan Bitcoin’lerin bir araya getirilip satılmamasını içeren Stratejik Bitcoin Rezervi’ni ve ayrıca Dijital Varlık Stoğu’nun kurulmasını karara bağlamıştı. Şu anda yaklaşık 328.372 BTC’ye sahip olan ABD, bu anlamda dünyadaki en büyük devlet Bitcoin sahibine dönüşmüş durumda. Bu tutar, güncel fiyatla 26,7 milyar dolara denk geliyor ve toplam dolaşımdaki arzın yüzde 1,6’sına tekabül ediyor.

Fakat bu yapı halen başkanlık kararnamesiyle yönetiliyor ve yasalaşmadığı için gelecek yönetimlerce kolayca iptal edilebilir. Senatör Cynthia Lummis’in önerisi ve Temsilciler Meclisi’ndeki Nick Begich’in tasarısıyla bu rezervin kalıcı hale gelmesi için adımlar atılıyor. Bir yasa değişikliği gerçekleşirse, ABD hükümeti ilk kez elindeki Bitcoin’i Stratejik Petrol Rezervi benzeri bir modelle koruyacak.

Patrick Witt, önümüzdeki birkaç hafta içinde Stratejik Bitcoin Rezervi’ne dair önemli bir duyurunun yapılacağını söyledi. Federal kurumların son bir yılda çeşitli kaynaklardan el konulan Bitcoin’leri tek bir elde toplamak için çalıştığını, bunun duyurunun zeminini oluşturduğunu aktardı.

Bu adım, büyük ekonomilerde agresif “satmama” politikasının uzun vadeli olarak Bitcoin’in toplam dolaşımdaki serbest arzını daraltabileceği anlamına geliyor. Kongre’nin onaylayacağı net bir rezerv çerçevesi ise bu süreci hızlandırabilir.

Borsalar önde gidiyor, Bitcoin takip ediyor

Öte yandan ABD’de endeksler rekor kırarken, Bitcoin yıl başı seviyesinin halen altında seyrediyor ve piyasa bir toparlanma sürecinde. Apple başta olmak üzere şirketlerin güçlü bilanço açıklamaları, S&P 500’ü ilk kez 7.200 puanın üzerine taşıdı. Enerji fiyatlarında gerileme de riskli varlıklar için olumlu bir hava oluşturuyor.

Kripto ETF’lerinde ise mayıs başından bu yana 1,63 milyar dolar taze para girişi gerçekleşti; toplam yönetilen varlık büyüklüğü ise 109 milyar dolara ulaştı. Analistlere göre, Fonların portföylere Bitcoin’i daha kalıcı eklemesi bir önceki döngüye göre önemli bir yapısal değişime işaret ediyor.

Bütün bu gelişmeler, önümüzdeki haftalarda ABD’de hem CLARITY yasasının geçişi hem de Stratejik Bitcoin Rezervi’ne dair duyurunun “eşik noktası” olarak izleneceğini gösteriyor.