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Cardano (ADA)

Cardano, daha geniş kullanım alanıyla 1 milyar kullanıcıyı hedefliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano, daha geniş kripto kullanım alanıyla 1 milyar kullanıcıyı hedefliyor.
  • 📌 Charles Hoskinson, sektörün 10 trilyon dolarlık sermaye için yeni bir anlatıya ihtiyaç duyduğunu söylüyor.
  • ⚙️ $ADA ekosisteminde Hydra benimsenme aşamasına geçerken Leios için 27,7 milyon ADA'lık tahsis önerildi.
  • 👥 Cardano'da sonraki aşamayı teknik vaatler değil, gerçek kullanıcı talebi belirleyecek.
İlayda Peker
İlayda Peker

Cardano ekosistemi, kripto paraların daha geniş bir kullanım alanına kavuşmasıyla 1 milyar kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, sektörün hem milyarlarca insana hem de 10 trilyon dolarlık sermayeye açılabilmesi için yeni bir anlatıya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İçindekiler
1 Hoskinson kullanım odaklı yaklaşımı öne çıkardı
2 Cardano iki ayrı ölçekleme hattı üzerinde ilerliyor
3 Asıl sınav gerçek kullanıcı talebinde olacak

Hoskinson kullanım odaklı yaklaşımı öne çıkardı

Hoskinson, kripto paraların insanların günlük yaşamında daha görünmez ama daha işlevsel bir yere oturması gerektiğini belirtti. Ona göre bu yapı, hayatı daha basit, daha güvenli ve daha mahrem hale getirmeli. Bu yaklaşım, piyasanın odağını spekülatif beklentilerden bugünkü pratik faydaya kaydırıyor.

Charles Hoskinson, kripto paraların milyarlarca kişiye ulaşabilmesi için yeni bir anlatıya ihtiyaç duyduğunu, bu teknolojinin günlük yaşamın doğal bir parçası haline gelmesi gerektiğini vurguluyor.

Bu çerçevede Cardano’nun önündeki temel mesele, blokzincir altyapısını son kullanıcı açısından daha erişilebilir hale getirmek. Milyarlarca kişinin sisteme dahil olması için ağın, kullanıcıları teknik karmaşayla karşı karşıya bırakmadan işlem yapılmasına imkan tanıması gerekiyor. Bu nedenle Cardano’nun yol haritası giderek ölçeklenebilirlik, dijital kimlik ve uygulama katmanına yoğunlaşıyor.

Mini sözlük: Input Output Global, Cardano’nun temel geliştirme şirketi olarak biliniyor. Hydra ise Cardano üzerinde işlemleri ana zincirin dışında daha hızlı ve düşük maliyetle yürütmeyi amaçlayan bir ölçekleme çözümü olarak öne çıkıyor.

Cardano iki ayrı ölçekleme hattı üzerinde ilerliyor

Cardano’nun büyüme planında Hydra ve Ouroboros Leios olmak üzere iki temel ölçekleme hattı yer alıyor. Input Output Global, Hydra’nın şubatta benimsenme aşamasına geçtiğini açıkladı. Şirket, DeltaDeFi ve Masumi üzerinden alım satım ile mikro ödeme senaryolarının gösterildiğini duyurdu.

Bu aşama, yalnızca yüksek işlem kapasitesi vaadinden daha fazlasını ifade ediyor. Ağın daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaşabilmesi için çalışır durumda, test edilmiş ve gerçek kullanım örnekleriyle desteklenen bir altyapı gerekiyor.

Leios tarafında ise geliştirme süreci devam ediyor. Input Output Global, ana ağ için hazır bir sürüm adayına ilerleyen geliştirmeleri desteklemek amacıyla 27,7 milyon ADA tutarında hazine tahsisi önerildiğini bildirdi. Planlanan kademeli dağıtımın işlem kapasitesini artırması hedefleniyor, ancak bu seviyeler şu aşamada kesinleşmiş sonuçlar olarak görülmüyor.

BaşlıkMevcut durumAmaç
HydraBenimsenme aşamasına geçtiAlım satım ve mikro ödeme kullanımını desteklemek
Ouroboros LeiosGeliştirme sürüyorAna ağda daha yüksek işlem kapasitesine ulaşmak

Asıl sınav gerçek kullanıcı talebinde olacak

Cardano için bir sonraki evre, vaatlerden çok devreye alınan ürünler ve oluşan kullanım düzeyiyle ölçülecek. Hydra’nın benimsenme süreci, Leios geliştirmeleri ve ADA etrafındaki araştırma programı önemli kilometre taşları sunuyor.

Teknik ilerleme kadar belirleyici olan unsur, bu çalışmaların gerçek kullanıcı etkinliğine dönüşmesi olacak.

Buna karşın ekonomik değerin kalıcı hale gelmesi için ağ üzerindeki faaliyetlerin artması gerekiyor. ADA yatırımcıları açısından teknik ilerleme temel göstergeleri güçlendirebilir, ancak nihai ölçüt yine benimsenme düzeyi olacak.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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