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RIPPLE (XRP)

Ripple, RLUSD arzını yeni basım ve yakımlarla dengeledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, RLUSD tarafında yeni basım ve yakım işlemleri gerçekleştirdi.
  • 📌 Son kayıtlarda 32 milyon RLUSD’ye varan basımlar ve 20 milyon RLUSD’lik yakımlar yer aldı.
  • 📈 Aynı dönemde $XRP son 24 saatte yüzde 18,8 yükselerek kısa süreliğine 1,24 dolara çıktı.
  • 🕒 XRP, son 24 saatin 1,03 dolarlık dip seviyesinden yaklaşık yüzde 20 toparlandı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ripple, RLUSD tarafında yeni basım ve yakım işlemlerine devam ederken XRP de son 24 saatte sert yükseldi. Piyasa verilerine göre XRP kısa süreliğine 1,24 dolara kadar çıktı ve haber yayına hazırlanırken 1,22 dolar civarında işlem gördü.

İçindekiler
1 RLUSD işlemlerinde hızlı hareket
2 Yakım işlemleri de dikkat çekti
3 XRP 24 saatte yüzde 18,8 yükseldi

RLUSD işlemlerinde hızlı hareket

XRPScan verileri, Ripple’ın 20 Ağustos’ta XRP Ledger üzerinde 900 bin RLUSD bastığını gösterdi. Bu işlem, gün içinde kaydedilen daha büyük RLUSD hareketlerinin ardından geldi. Ripple’ın dolar endeksli stabilcoini RLUSD, şirketin dijital varlık ekosistemindeki ödeme ve likidite araçlarından biri olarak izleniyor.

Son işlemler, RLUSD arzında tek yönlü bir büyümeden çok, yüksek hacimli bir giriş çıkış trafiğine işaret ediyor.

Ripple Stablecoin Tracker tarafından paylaşılan verilere göre hazine cüzdanında yaklaşık üç saat önce 20 milyon RLUSD basıldı. Bundan yaklaşık 11 saat önce ise iki ayrı 10 milyon RLUSD basım işlemi kayda geçti.

Bunlara ek olarak yaklaşık 19 saat önce 12 milyon RLUSD, yaklaşık 23 saat önce de 32 milyon RLUSD üretildi. Söz konusu hareketlilik, stabilcoin arzının kısa zaman aralıklarında yeniden ayarlandığını gösteriyor.

Yakım işlemleri de dikkat çekti

Basım işlemleriyle eş zamanlı olarak yüksek tutarlı yakımlar da gerçekleşti. Takip verilerine göre yaklaşık bir saat önce hazine tarafında 15,4 milyon RLUSD yakıldı. Yaklaşık üç saat önce ise Ethereum ağında 20 milyon RLUSD dolaşımdan çıkarıldı.

Bu tablo, RLUSD arzının yalnızca büyümediğini, aynı zamanda farklı ağlar ve cüzdanlar arasında aktif biçimde dengelendiğini ortaya koydu.

İşlem türüTutarZaman
Basım900 bin RLUSD20 Ağustos
Basım20 milyon RLUSDYaklaşık 3 saat önce
Basım10 milyon RLUSD + 10 milyon RLUSDYaklaşık 11 saat önce
Basım12 milyon RLUSDYaklaşık 19 saat önce
Basım32 milyon RLUSDYaklaşık 23 saat önce
Yakım15,4 milyon RLUSDYaklaşık 1 saat önce
Yakım20 milyon RLUSDYaklaşık 3 saat önce, Ethereum

XRP 24 saatte yüzde 18,8 yükseldi

RLUSD tarafındaki hareketlilikle aynı dönemde XRP daha güçlü bir fiyat performansı sergiledi. Piyasa verileri, varlığın son 24 saatte yüzde 18,8 değer kazandığını ortaya koydu.

XRP, son 24 saatte yaklaşık 1,03 dolardan 1,24 dolara yükselerek gün içi dip seviyesine göre yaklaşık yüzde 20 artış kaydetti.

Yedi günlük tabloda XRP’de yükseliş yüzde 21,2 seviyesine ulaştı. Son 30 gündeki artış ise yüzde 16,5 olarak kaydedildi. Böylece kısa vadeli ivmenin, aylık performansın da üzerine çıktığı görüldü.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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