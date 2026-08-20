Stellar ağındaki performans artışı, XLM için 0,29 dolar hedefini öne çıkardı

Stellar ağının yerel varlığı XLM, son alımlarla birlikte yeniden yukarı yönlü bir ivme sergiliyor. Alıcıların kritik destek seviyelerini koruması, satış baskısındaki zayıflamayla birleşince piyasada olası bir toparlanma beklentisi güç kazandı. XLM son 24 saatte %10,17 yükselerek 0,1699 dolara çıktı. Günlük işlem hacmi 148,99 milyon dolar, piyasa değeri ise 5,87 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Fiyat yapısında toparlanma sinyali

Kripto analisti LAR, XLM grafiğinde yeniden güç kazanan bir görünüm oluştuğunu ve alıcıların önemli fiyat bölgelerinde devreye girdiğini belirtiyor. Analiste göre satış baskısının hafiflemesi, yükseliş yönlü yapının korunmasına yardımcı oluyor.

LAR, alıcıların destek seviyelerini savunmayı sürdürmesi ve direncin aşılması halinde XLM’de yeni bir yukarı hareketin başlayabileceğine dikkat çekiyor.

Mevcut teknik görünüm korunursa XLM için 0,29 dolar seviyesi öne çıkan hedeflerden biri olarak izleniyor. Bu seviye, mevcut yapıya göre yaklaşık %90’lık bir yükseliş alanına işaret ediyor. Buna karşılık destek seviyelerinin kaybedilmesi halinde bu senaryonun geçerliliğini yitirebileceği değerlendiriliyor.

Kısa vadede piyasadaki ana odak noktası, son yükselişin kalıcı olup olmayacağı. Alımların güçlenmesi, fiyatın direnç bölgelerine daha hızlı yönelmesini sağlayabilir. Ancak zayıflayan talep, yukarı kırılma beklentisini erteleyebilir.

Ağ kapasitesindeki artış dikkat çekti

Zincir verilerini izleyen Chainspect, Stellar ağında saniyede 3.351 işlem kapasitesine ulaşıldığını açıkladı. Bu seviye, ağın daha önce bildirilen azami performansına göre yaklaşık %65’lik artış anlamına geliyor. Stellar, sınır ötesi ödemeler ve varlık transferlerine odaklanan bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: TPS, saniye başına işlem sayısını ifade eder. Bu metrik, bir blokzincir ağının aynı anda ne kadar işlemi teknik olarak işleyebildiğini gösterir, ancak gerçek zamanlı performans her zaman bu üst sınıra ulaşmayabilir.

Metrik Değer XLM fiyatı 0,1699 dolar 24 saatlik değişim %10,17 artış 24 saatlik hacim 148,99 milyon dolar Piyasa değeri 5,87 milyar dolar Ağın yeni performans eşiği 3.351 TPS

Bununla birlikte, 3.351 TPS verisi ağın her an bu hızda çalıştığı anlamına gelmiyor. Gerçek işlem kapasitesi, ağ trafiğine ve anlık talep yoğunluğuna göre değişebiliyor. Yine de üst sınırdaki bu artış, ödeme ve finansal uygulamalar için Stellar altyapısının ölçeklenebilirlik iddiasını destekliyor.

İzlenen seviyeler öne çıkıyor

Piyasada bundan sonraki yön açısından, alıcıların kritik destekleri ne ölçüde koruyacağı belirleyici olacak. Direnç seviyelerinin aşılması halinde 0,29 dolar hedefi daha görünür hale gelebilir. İşlemciler fiyat hareketinin yanı sıra Stellar ağındaki etkinlik düzeyini, işlem kapasitesini ve benimsenme hızını da yakından izliyor.

Chainspect verileri, Stellar ağının teknik kapasitesinde yeni bir eşiğe ulaşıldığını ortaya koyarken, piyasa katılımcıları bu gelişmenin fiyat yapısına ne ölçüde yansıyacağını takip ediyor.