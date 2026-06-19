Stellar cephesinde kritik entegrasyonlar geldi! Fiyatta sert geri çekilmede neler yaşandı?

Stellar ağında son 24 saatte hem teknik hem de ürün tarafında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. SushiSwap, Stellar üzerindeki XLM ve USDC için zincirler arası takas işlemlerinin kullanıma açıldığını duyurdu. Bu adımla birlikte Stellar tabanlı XLM ve USDC, 40’tan fazla blokzincir arasında takas edilebilir hale geldi. Aynı dönemde Circle da CCTP desteğinin Stellar’a eklendiğini açıkladı.

Entegrasyonlar ve teknik güncellemeler öne çıktı

Circle’ın paylaştığı bilgilere göre CCTP artık Stellar üzerinde destekleniyor. CCTP, Circle’ın USDC transferlerini farklı ağlar arasında yerel biçimde taşımayı hedefleyen altyapısı olarak biliniyor.

Circle, CCTP desteğinin Stellar’da devreye alındığını duyururken, bu entegrasyonun ağlar arası USDC kullanımını genişleten önemli bir adım olduğunu aktardı.

Mini sözlük: CCTP, Circle Cross Chain Transfer Protocol kısaltmasıdır. Bu sistem, USDC’nin farklı blokzincirler arasında sarılmış varlık kullanmadan, yerel olarak taşınmasını amaçlayan bir altyapı sunar.

Öte yandan Stellar JS SDK v16.0.0 da yayına alındı. Bu sürüm, kısa süre önce test ağında devreye giren Protocol 27 güncellemesiyle aynı döneme denk geldi. Geliştirici araçlarındaki bu yeniliklerin, ağ üzerindeki uygulama geliştirme sürecini desteklemesi bekleniyor.

Archax, tokenize hazine bonosu ürününü başlattı

Dijital varlık platformu Archax, GOVY adlı tokenize ve sürekli yapıda bir ABD Hazine Bonosu ürününü duyurdu. Şirket, bu ürünün yüksek kaliteli likit varlıklar olarak tanımlanan HQLA Seviye 1 ilkeleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlandığını belirtti. Ürünün, sürekli yenilenen kısa vadeli ABD Hazine Bonolarına doğrudan ve yasal olarak uygulanabilir erişim sunduğu ifade edildi.

GOVY, ilk aşamada Ethereum, Hedera ve Stellar ağlarında kullanıma açıldı. Ürünün başlangıçta ABD dışındaki yatırımcılara sunulacağı kaydedildi. Archax, kurumsal odaklı dijital varlık hizmetleriyle bilinen, düzenlenmiş bir platform olarak öne çıkıyor.

Fiyat yükselişi kalıcı olmadı

Fiyat tarafında ise haber akışına rağmen yukarı yönlü hareket korunamadı. XLM, 14 Haziran ile 18 Haziran arasında art arda beş gün yükselerek 0,2515 dolara kadar çıktı. Ancak bu seviyenin ardından kar satışları görüldü ve fiyat yeniden eksi bölgeye döndü.

XLM gün içinde 0,214 dolara kadar geriledi. Haberin yazıldığı sırada token son 24 saatte %10,82 düşüşle 0,217 dolardan işlem görüyordu. Bu geri çekilme, haftalık kazancın önemli bir bölümünü sildi. Buna rağmen XLM’nin haftalık bazda %14 artıda olduğu görüldü.

Piyasa değeri sıralamasında yer değişimi oldu

Sert düşüşün ardından Stellar’ın piyasa değeri 7,39 milyar dolara indi. Bu gerileme, Zcash’in yeniden öne geçmesine zemin hazırladı. CoinMarketCap verilerine göre Zcash, 7,46 milyar dolarlık piyasa değeriyle haber anında 12’nci sırada yer aldı. Stellar ise 13’üncü basamakta kaldı.

Zcash de genel piyasa satışlarından etkilendi, ancak kaybı daha sınırlı oldu. Son 24 saatte %4,44 gerileyen varlık 446 dolardan işlem gördü. Böylece iki varlık arasındaki sıralama farkı, Stellar’daki daha sert günlük düşüşle yeniden açıldı.