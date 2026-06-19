🚢 İran, Hürmüz Boğazı’nı 60 günlüğüne ücret almadan yeniden açtı.

İran’ın Basra Körfezi su yolu idaresi, Hürmüz Boğazı’nın bugünden itibaren Washington ile Tahran arasında üzerinde uzlaşılan 60 günlük çerçeve kapsamında yeniden açıldığını duyurdu. Karar, ABD ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan savaşın ardından küresel piyasalarda öne çıkan başlıca risk unsurlarından biri olan boğazdaki belirsizliğin geçici olarak azalmasına işaret etti. Kripto para piyasası açısından gelişmenin önemi, yeni bir destek yaratmasından çok mevcut makro baskılardan bir bölümünü hafifletebilme ihtimalinde görülüyor.

Geçişler yeniden başlıyor

Yeni düzenlemeye göre gemilerin geçiş başvurularını en az 48 saat önceden yapması ve çatışmalar sırasında mayın döşenen alanların çevresinde rota koordinasyonu sağlaması gerekiyor. Buna karşılık İran, 60 günlük süre boyunca normal şartlarda talep edebileceği güvenlik, emniyet, çevre ve sigorta ücretlerinden feragat edecek. Dünya petrol akışının yaklaşık beşte birinin geçtiği bu dar su yolunda ücretlerin sıfırlanması, kısa vadede tansiyonun düşürülmek istendiğine yönelik güçlü bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Basra Körfezi su yolu idaresinin açıklamasına göre, İslamabad mutabakatı ve resmi talimatlar doğrultusunda uygun geçiş başvurusu yapan gemilerin ilan edilen süre boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verilecek.

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlayan ve küresel enerji ticaretinde kritik rol oynayan bir geçiş noktası olarak biliniyor. Bu nedenle boğazdaki her aksama, yalnızca petrol piyasasını değil, enflasyon görünümünden merkez bankası beklentilerine kadar geniş bir alanı etkileyebiliyor.

Piyasalar açısından anlamı

Boğazın yeniden açılması tek başına da rahatlama yaratabilirdi, ancak ek ücretlerin 60 gün boyunca kaldırılması, tarafların enerji geçiş hattını kısa vadede baskı unsuru olarak kullanmak istemediğine işaret ediyor. Bu durum, savaşın başlamasından bu yana Bitcoin ve diğer riskli varlıklar üzerinde etkili olan önemli bir makro baskının geçici olarak zayıflamasına yol açabilir.

Çatışma döneminde Hürmüz kaynaklı arz endişeleri enerji fiyatlarını yukarı taşımış, bu yükseliş küresel enflasyon üzerinde ek baskı oluşturmuştu. Yüksek ve kalıcı enflasyon beklentileri de ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimleri konusunda elini sınırlayan unsurlardan biri olarak öne çıkmıştı. Tanker trafiğinin yeniden normal seviyelere yaklaşması halinde petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareket görülebilir; bu da piyasalarda daha gevşek para politikası beklentilerini yeniden güçlendirebilir.

Risk tamamen ortadan kalkmadı

Bununla birlikte 60 günlük pencere, jeopolitik risk primini tamamen ortadan kaldırmıyor. İran’ın süre dolduğunda ücretleri yeniden devreye alma seçeneği korunuyor. Ayrıca koridorun kontrolü değişmiş değil ve rota koordinasyonunu zorunlu kılan mayın riski de tamamen sona ermiş görünmüyor. Bu nedenle mevcut adım, kalıcı bir normalleşmeden çok süresi belli bir rahatlama dönemi olarak değerlendiriliyor.

Şimdilik değişen temel unsur, boğazdan petrol taşınmasının maliyetinin sıfıra inmesi ve yeni bir arz şoku riskinin kısa vadede geri çekilmesi oldu.

Önümüzdeki 60 günde ne izlenecek

Önümüzdeki dönemde piyasaların en yakından izleyeceği göstergeler kripto dışındaki alanlarda şekillenecek. İlk sırada ham petrol fiyatları yer alıyor; kalıcı bir düşüş, arz korkusunun zayıfladığını gösterebilir. İkinci önemli başlık ise doların seyri olacak. Faiz indirimi beklentileri genellikle önce döviz piyasasında, ardından daha geniş riskli varlık grubunda fiyatlanıyor.

Boğaz çevresinde yeni bir gerilim işareti ortaya çıkması, 60 gün dolmadan ücretlerin geri getirilmesi ya da tanker trafiğinin toparlanmadığına dair veriler gelmesi halinde risk primi yeniden hızlı biçimde fiyatlanabilir. Bu nedenle piyasa için asıl unsur, gerilimin azalmış olması kadar bu rahatlamanın süreyle sınırlı kalması olarak öne çıkıyor.