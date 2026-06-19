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BITCOIN (BTC)

Franklin Templeton, temettüleri Bitcoin’e yönlendiren iki ETF için başvuru yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Franklin Templeton, temettüleri Bitcoin’e yönlendirecek iki ETF için başvuru yaptı.
  • 📌 Fonların başlangıç yapısında %95 ABD hissesi ve %5 oranında $BTC bağlantılı pozisyon bulunuyor.
  • 📊 Başvuru belgeleri, fonların gerekli onaylarla 1 Eylül 2026 kadar erken işleme açılabileceğini gösteriyor.
  • 🔍 Adım, şirketin EZBC, BENJI ve tokenizasyon ortaklıklarıyla büyüyen dijital varlık stratejisinin devamı niteliği taşıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Küresel varlık yönetim şirketi Franklin Templeton, hisse senedi temettülerini otomatik olarak Bitcoin’e yönlendirecek iki borsa yatırım fonu için başvuru yaptı. Başvuru belgelerine göre fonlar, gerekli onayların alınması halinde 1 Eylül 2026 kadar erken bir tarihte işleme açılabilir.

İçindekiler
1 Fonların yapısı ve işleyişi
2 Hisse sepeti geniş bir tabana yayılıyor
3 Kripto stratejisinin son halkası

Fonların yapısı ve işleyişi

Başvuruda yer alan fonlar Franklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF ile Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF olarak sıralandı. DRIP, geleneksel olarak temettülerin yeniden yatırıma yönlendirilmesini ifade eden bir yöntem olarak biliniyor. Bu yapıda ise temettüler yeniden hisse alımına değil, Bitcoin birikimine yönlendirilecek.

Başvuru belgelerine göre fonlardaki hisse senedi temettüleri doğrudan menkul kıymetlere geri yatırılmayacak, bunun yerine sistematik biçimde Bitcoin bağlantılı araçlara aktarılacak.

Fonlar, VettaFi US Large Cap 500 Bitcoin DRIP Index ve inovasyon odaklı benzer bir endeksi takip edecek. Bitcoin’e dolaylı erişim ise kripto varlığa bağlı borsa yatırım ürünleri, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve benzer araçlar üzerinden sağlanacak.

Mini sözlük: DRIP, temettülerin nakit olarak alınması yerine otomatik biçimde yeniden yatırıma yönlendirilmesini sağlayan bir yöntemdir. ETP ise borsada işlem gören ve bir varlığın fiyatını izleyen yatırım ürünleri için kullanılan genel addır.

Fonların başlangıç dağılımında varlıkların %95’i büyük ölçekli ABD hisselerinde, %5’i ise Bitcoin tarafında yer alacak. Üç aylık yeniden dengeleme dönemlerinde Bitcoin oranı %5’in üzerine çıkarsa pay %4,5 seviyesine indirilecek. Yeniden dengeleme tarihleri arasındaki dönemde ise Bitcoin ağırlığı için %20 üst sınırı uygulanacak.

KalemDetay
Başlangıç dağılımı%95 ABD hissesi, %5 Bitcoin
Üç aylık dengeleme%5 üzeri Bitcoin payı %4,5’e çekilecek
Ara dönem üst sınırıBitcoin için %20
Olası başlangıç tarihi1 Eylül 2026

Hisse sepeti geniş bir tabana yayılıyor

30 Nisan itibarıyla dayanak hisse endeksinde yaklaşık 498 şirket bulunuyordu. Bu şirketlerin piyasa değerleri 7,5 milyar dolar ile 4,9 trilyon dolar arasında değişiyordu. Böylece fonların, yatırımcılara geniş bir ABD hisse sepetine erişim sunarken temettüler üzerinden kademeli Bitcoin pozisyonu oluşturmayı hedeflediği görüldü.

Kripto stratejisinin son halkası

Yeni başvuru, Franklin Templeton’ın kripto varlık alanındaki daha geniş stratejisinin son adımlarından biri olarak öne çıktı. Şirket, dünya genelinde faaliyet gösteren köklü bir varlık yöneticisi olarak biliniyor. Franklin Templeton’ın spot Bitcoin ETF’si EZBC, 358,9 milyon dolar net varlık büyüklüğüne ulaştı ve toplam 329,6 milyon dolar giriş kaydetti.

Başvuru, Franklin Templeton’ın geleneksel yatırım ürünleri ile dijital varlık araçlarını aynı çatı altında buluşturma yönündeki yaklaşımını güçlendiren yeni bir adım olarak değerlendirildi.

Şirket mayıs ayında, Kraken borsasının çatı şirketi Payward ile geleneksel yatırım ürünlerinin tokenleştirilmesine yönelik yeni yöntemleri araştırmak üzere iş birliğine gitmişti. Bu ayın başında da tokenleştirilmiş para piyasası fonu BENJI ile diğer bazı ürünlerin MoonPay Trade altyapısına entegre edildiği açıklanmıştı. Bu düzenleme ile kurumsal kullanıcıların, MoonPay üzerinden USDC ve USDT stabilcoinlerini Franklin Templeton’ın tokenleştirilmiş fonlarına dönüştürebilmesi amaçlanıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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