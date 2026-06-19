Avalanche, 28 kuruluşun yer aldığı ödeme ağını 150’den fazla ülkede kullanıma açtı

Avalanche, stabilcoin, saklama, mutabakat, hazine altyapısı, döviz işlemleri ve kurumsal ödemeler alanlarında faaliyet gösteren kuruluşları bir araya getiren Avalanche Payments Collective girişimini duyurdu. Şirket, bu yapının ödeme verimliliğini, likidite yönetimini, mutabakat süreçlerini ve küresel finansal bağlantıları güçlendirmeyi amaçlayan büyüyen ekosistemi resmi bir çatı altında topladığını belirtti.

Küresel ödeme altyapısını bir araya getiriyor

Açıklamaya göre kolektifin kurucu katılımcıları arasında Franklin Templeton, VanEck, WisdomTree, Anchorage Digital, Paxos, Agora, Ethena, Rain, Axiym ve Tassat yer alıyor. Toplam 28 kuruluşun dahil olduğu yapı, Avalanche üzerinde son beş yılda şekillenen ödeme ve finans altyapısı ağını kurumsal bir çerçeveye taşıyor. Avalanche, akıllı sözleşmeler ve özel ağ yapılarıyla öne çıkan bir blokzincir platformu olarak biliniyor.

Avalanche Payments Collective, ödeme altyapısının farklı katmanlarında çalışan kuruluşları ortak bir çerçevede buluşturarak daha bağlantılı bir finansal yapı oluşturmayı hedefliyor.

Bu süreçte ağın; mutabakat, saklama, hazine yönetimi, döviz işlemleri, stabilcoin ihracı, varlık yönetimi, şirket ödemeleri ve sınır ötesi transferler alanlarında faaliyet gösteren şirketleri çektiği aktarıldı. Duyuruya göre kolektifin ilk üyeleri, 150’den fazla ülkede, 96 para biriminde ve yaklaşık 22 milyar ödeme noktasında işlem akışını destekliyor.

Söz konusu ödeme noktaları arasında banka hesapları, ödeme kartları ve mobil cüzdanlar bulunuyor. Avalanche, bu kanalları destekleyen kurumları aynı yapı altında bağlayarak, şirketlerin yalnızca işlem ağına değil, daha geniş bir finansal altyapıya ihtiyaç duyduğu görüşünü öne çıkarıyor.

Gösterge Açıklanan veri Katılımcı sayısı 28 kuruluş Ülke kapsamı 150’den fazla ülke Para birimi 96 para birimi Ödeme noktası Yaklaşık 22 milyar

Mutabakat ve sınır ötesi işlemler öne çıkıyor

Girişimin temel hedeflerinden biri, uluslararası piyasalarda değer transferini daha hızlı ve daha akıcı hale getirmek. Metinde, geleneksel ödeme sistemlerinin muhabir banka ilişkilerine, ön fonlama gerektiren hesaplara ve çok aşamalı mutabakat süreçlerine dayandığı, bunun da işlemleri karmaşıklaştırabildiği ve likiditeyi kilitleyebildiği vurgulandı.

Bu çerçevede kolektife dahil bazı şirketlerin söz konusu sorunları azaltmaya dönük çözümler geliştirdiği belirtildi. Tassat’ın Lynq ağı kısa süre önce kendi Avalanche Layer 1 ağına geçti. Şirket, bu geçiş sırasında işlem geçmişini ve ağ sürekliliğini koruduğunu duyurdu.

Mini sözlük: Layer 1, bir blokzincirin kendi ana ağı anlamına gelir. İşlemler ve güvenlik doğrudan bu temel katmanda yürütülür; ayrı bir uygulama katmanı ya da ikincil ağ olmadan çalışır.

Duyuruda, küresel para hareketinin yalnızca işlem ağlarıyla değil, likidite erişimi, uyum sistemleri, hazine kontrolleri, mutabakat araçları ve yerel ödeme bağlantılarının birlikte işlemesiyle mümkün olduğu vurgulandı.

Stabilcoin tarafında ise Paxos, Agora, Ethena ve Wyoming Stable Token Commission’ın ödeme ve mutabakat hizmetleri için dijital dolar altyapısı sunduğu ifade edildi. Bu katkının, Avalanche üzerindeki stabilcoin likiditesini artırdığı kaydedildi. Sınır ötesi ödeme şirketi Axiym’in de platform üzerinde bugüne kadar 1,4 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdiği, böylece şirketlerin banka bağlantılarını korurken ön fonlu hesaplara bağımlılığı azaltmasına yardımcı olduğu aktarıldı.

Varlık yönetimi ve şirket ödemeleri de kapsamda yer alıyor

Yapının yalnızca mutabakat ve likidite alanıyla sınırlı kalmadığı görülüyor. Franklin Templeton ve VanEck’in, hazine ve likidite yönetimini desteklemek amacıyla tokenleştirilmiş finansal hizmetler sunduğu, böylece şirketlere Avalanche ağı üzerinde düzenlemeye tabi dijital menkul kıymetlere erişim sağladığı belirtildi.

Güney Kore’nin büyük ödeme işleyicilerinden NHN KCP’nin fiziksel dünyadaki iş yeri kabul çözümlerini blokzincir tabanlı mutabakat ağlarıyla birleştirdiği kaydedildi. OatFi, Rise ve Request Finance ise stabilcoin kullanarak finansman, bordro, faturalama, borç hesapları ve kurumsal ödemeler gibi alanlarda hizmet veriyor.

Duyuru, ödeme altyapısının tekil işlem araçlarından daha kapsamlı finansal çözümlere doğru evrildiğine işaret ediyor. Avalanche Payments Collective de bu gelişen küresel ödeme ve mutabakat ekosistemine resmi bir ad vermiş oldu.