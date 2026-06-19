SWIFT, sınır ötesi ödemelerde yapılandırılmamış adres desteğini kasım 2026’da sona erdireceğini açıkladı

Küresel ödeme altyapısında önemli bir değişim süreci yaklaşırken, bankalar ve finans kuruluşları sistemlerini yenileme baskısıyla karşı karşıya bulunuyor. SWIFT’in aktardığına göre kasım 2026’dan itibaren CBPR+ mesajlarında tamamen yapılandırılmamış posta adresleri artık desteklenmeyecek. Yeni gereklilikleri karşılamayan kurumlar, ödeme gecikmeleri, daha yüksek işlem maliyetleri ve bazı işlemlerde başarısızlık riskiyle karşılaşabilecek.

ISO 20022 geçişinde son aşamaya doğru

Söz konusu değişiklik, sınır ötesi ödemelerde daha hızlı, daha şeffaf ve daha zengin veri akışı sağlamayı amaçlayan yeni nesil mesajlaşma standardı ISO 20022’nin daha geniş kapsamlı benimsenmesinin bir parçası olarak öne çıkıyor. G20’nin uluslararası ödemeleri iyileştirmeye dönük yol haritası da bu dönüşümü destekliyor.

SWIFT, bankalar arasında kullanılan küresel finansal mesajlaşma ağı olarak biliniyor. Bu nedenle kurumun mesaj standartlarında yaptığı değişiklikler, sınır ötesi ödeme süreçlerinde geniş bir etki alanı yaratabiliyor.

Mini sözlük: CBPR+, SWIFT’in sınır ötesi ödemeler ve raporlama süreçleri için kullandığı mesajlaşma çerçevesini ifade eder. ISO 20022 ise ödeme mesajlarında daha standart, yapılandırılmış ve makine tarafından daha kolay işlenebilen veri kullanımını hedefler.

Bankacılık sektörü açısından bu adım, yalnızca teknik bir uyum güncellemesi olarak görülmüyor. Geçişin, eski sistemlerden uzaklaşarak hız, doğruluk ve birlikte çalışabilirlik odaklı daha dijital bir finansal yapıya yönelimin dönüm noktalarından biri olduğu değerlendiriliyor.

SWIFT’e göre kasım 2026’dan itibaren CBPR+ mesajlarında tamamen yapılandırılmamış posta adresleri desteklenmeyecek; buna uyum sağlamayan kurumlar gecikme, maliyet artışı ve işlem başarısızlığı riskiyle karşılaşabilecek.

ISO 20022 tartışmalarında XRP beklentisi

Bu geçiş süreci, XRP topluluğunda da yakından izleniyor. Haberde aktarıldığı üzere ISO 20022’ye geçiş, bankaların XRP ya da blokzincir teknolojisini kullanmasını zorunlu kılmıyor. Buna karşın bazı piyasa katılımcıları, ödeme sistemlerinin modernleşmesini XRP için uzun vadeli olası bir destek unsuru olarak görüyor.

Bu yaklaşımın temelinde Ripple’ın yıllardır odaklandığı alanlar yer alıyor. Ripple, sınır ötesi ödemelerde daha hızlı mutabakat, daha verimli likidite yönetimi ve değer transferinin daha akıcı yürütülmesine dönük çözümler geliştiren bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor.

Finans kuruluşları altyapı yatırımlarını artırırken öncelikler de netleşiyor. Sürtünmenin azaltılması, şeffaflığın artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve paranın sınırlar arasında daha verimli taşınması, dönüşüm sürecinin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Haberde, Ripple’ın XRP’yi bir köprü varlık olarak bu alanlarda potansiyel bir araç şeklinde konumlandırdığı belirtiliyor.

ISO 20022 uyumluluğu, XRP benimsenmesi anlamına gelmiyor; bankalar yeni standardı dijital varlık kullanmadan da tamamen uygulayabilir.

Bankalar için zorunluluk, XRP için ise olasılık

Haberde, XRP tabanlı likidite çözümlerinin farklı bölgelerde önceden fonlanmış hesaplara duyulan ihtiyacı azaltmayı hedeflediği, böylece kurumların değeri daha hızlı hareket ettirebileceği ifade ediliyor. Ancak bunun doğrudan bir benimseme garantisi oluşturmadığı da özellikle vurgulanıyor.

Kasım 2026’ya doğru ilerlenirken oluşan tablo, daha gelişmiş bir ödeme ortamına işaret ediyor. Bu ortamda hız, verimlilik ve küresel ölçekte birlikte çalışabilirlik sunan teknolojilerin daha fazla rekabet alanı bulabileceği değerlendiriliyor. XRP’nin bu dönüşümün başlıca faydalanıcılarından biri olup olmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.