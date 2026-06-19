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BITCOIN (BTC)

Bitcoin cephesinde kritik uyarı geldi! Uzayan durgunlukta neler yaşanabilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 CryptoQuant CEO’su, Bitcoin için asıl riskin sert düşüşten çok uzayan durgunluk olduğunu söyledi.
  • 📉 Ağdaki işlemler artarken fiyatın yerinde kalması, yeni para girişinin sınırlı kaldığına işaret etti.
  • 🏢 Michael Saylor’ın şirketi Strategy’de baskı artarken, $BTC varlıklarının bir kısmı için satış riski gündeme geldi.
  • 🕰️ Ju’ya göre 2023’e kıyasla mikro işlemlerin payı yükselirken, piyasada yeni bir anlatı ihtiyacı öne çıktı.
İlayda Peker
İlayda Peker

CryptoQuant Üst Yöneticisi Ki Young Ju, Bitcoin için en büyük riskin sert fiyat düşüşlerinden çok yıllara yayılan durgunluk olabileceğini belirtti. Ju’ya göre derin geri çekilmeler yeni bir yükseliş beklentisiyle tolere edilebilirken, uzun süren hareketsizlik yatırımcı güvenini zayıflatıyor ve piyasaya yeni para girişini neredeyse durma noktasına getiriyor.

İçindekiler
1 Bitcoin anlatısında aşınma uyarısı
2 Zincir üstü verilerde dikkat çeken çelişki
3 Strategy üzerindeki baskı artıyor

Bitcoin anlatısında aşınma uyarısı

Ju, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması ve ABD’de düzenleyici kabulün artmasının, kripto para ekosisteminin ilk dönemindeki temel anlatıları önemli ölçüde aşındırdığını savundu. Bu değerlendirmeye göre Bitcoin, finans kuruluşlarının kullandığı sıradan bir yatırım aracına daha fazla benzemeye başladı ve geçmişte öne çıkan hikayeler büyük ölçüde tüketildi.

Aynı değerlendirmede Bitcoin’in küresel krizlere karşı bir korunma aracı gibi değil, daha çok teknoloji hisselerine benzer şekilde işlem gördüğü ifade edildi. Erken dönem destekçilerin bir bölümünün başka projelere yöneldiği, yapay zeka alanındaki hızlı gelişimin de kuantum bilişimin uzun vadeli etkilerine dair kaygıları artırdığı aktarıldı.

Ki Young Ju, sert düşüşlerin bekleyişle atlatılabildiğini, ancak yıllarca süren piyasa sıkışmasının yatırımcı inancını aşındırarak yeni likidite girişini felç edebileceğini vurguladı.

Zincir üstü verilerde dikkat çeken çelişki

CryptoQuant verilerine göre, fiyatın yatay seyrettiği bir dönemde blokzincir içi faaliyet rekor düzeylere ulaştı. 0,01 BTC’nin altındaki mikro işlemler, ağdaki toplam hareketlerin yaklaşık %80’ini oluşturdu. Bu oran, 2023 yılında toplam işlemlerin yarısının da altındaydı.

Haberde öne çıkan tablo, ağ üzerindeki yoğunluğun yeni sermaye girişinden değil, daha çok teknik etkenlerden kaynaklandığı yönünde. Ju, blokzincir içindeki bu hareketliliğin fiyatı desteklemediğini, büyük oyuncuların ise kenarda beklemeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Strategy üzerindeki baskı artıyor

Uzayan yatay seyrin büyük ölçekli yatırım yapıları üzerinde de baskı kurduğu belirtildi. Michael Saylor’ın başkanlığını yürüttüğü Strategy’nin sürekli alıma dayalı yaklaşımının, fiyat artışının görülmediği bir ortamda daha kırılgan hale geldiği ifade edildi. Şirketin STRC imtiyazlı hisseleri 85,32 dolara gerileyerek şimdiye kadarki en düşük seviyesini gördü ve nominal değerinin %13 altında işlem gördü.

Strategy, bilançodaki yüksek Bitcoin varlığıyla tanınan bir şirket olarak izleniyor. Ju’ya göre uzun süren durgunluk, bu tür araçlardaki piyasa primini daraltıyor ve Saylor’ın sermaye toplama mekanizmasını zorluyor.

Ju, amacının Michael Saylor’dan Bitcoin’i kurtarmasını istemek olmadığını, ancak piyasaya yakın zamanda yeni ve güçlü bir anlatı gelmezse Strategy’nin teminat tamamlama baskısıyla karşılaşabileceğini ve 846.842 BTC’nin bir bölümünü borçlarını karşılamak için satmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Ju’nun değerlendirmesinin merkezinde, Bitcoin’in yeni likidite dalgasını çekebilmesi için basit ve açık bir odak noktasına ihtiyaç duyduğu görüşü yer aldı. Aksi halde fiyat düşüşünden çok, uzun süreli ilgi kaybının piyasa üzerinde daha kalıcı bir baskı yaratabileceği uyarısı yapıldı.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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