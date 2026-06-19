Ethereum çekirdek geliştirme ekosistemi, yıllık 30 milyon dolarlık finansman açığıyla karşı karşıya kaldı

Ethereum Foundation’ın eski katkı sağlayıcılarından Trenton Van Epps, Ethereum ağının çekirdek geliştirme tarafında yeni finansman kaynaklarına duyulan ihtiyacın önümüzdeki üç ila dokuz ay içinde daha görünür hale gelebileceği uyarısında bulundu. Van Epps, perşembe günü yayımladığı blog yazısında, vakfın harcamaları azaltması ve Nisan ayında Client Incentive Program’ın sona ermesinin ardından ekosistemde yıllık yaklaşık 30 milyon dolarlık bir finansman gereksinimi oluştuğunu belirtti.

Finansman açığı uyarısı öne çıktı

Van Epps, çekirdek geliştirme katkı sağlayıcılarıyla yaptığı son görüşmelere dayanarak Ethereum’un yavaş ilerleyen bir finansman krizine girebileceğini yazdı. Haberde yer alan bu 30 milyon dolarlık yıllık ihtiyaç tahmini ise bağımsız olarak doğrulanmış değil. Ethereum Foundation da konuya ilişkin henüz kamuoyuna açık bir değerlendirme paylaşmadı.

Mini sözlük: Client Incentive Program, Ethereum istemci yazılımlarını geliştiren ekipleri desteklemek için yürütülen teşvik programını ifade eder. İstemciler, ağın çalışmasını sağlayan temel yazılımlar arasında yer alır ve farklı ekiplerce geliştirilir.

Van Epps, Ethereum’un çekirdek geliştirme tarafında “yavaş ilerleyen bir finansman krizi” riskiyle karşı karşıya kalabileceğini aktardı.

Bu çıkış, Ethereum Foundation içindeki ayrılıkların arttığı bir dönemde geldi. Vakfın eş icra direktörlerinden Hsiao Wei Wang, perşembe günü görevinden ayrılacağını açıkladı. Böylece kurumda bu yıl içindeki işten ayrılma ve görev değişikliği sayısının 19’a ulaştığı tahmin ediliyor.

Vitalik Buterin kaynakların sınırlı olduğunu söyledi

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, 24 Mayıs tarihli X paylaşımında vakfın kaynaklarının sınırlı olduğunu belirtti. Buterin’e göre Ethereum Foundation, toplam Ether arzının yalnızca yaklaşık %0,16’sını elinde tutuyor. Bu oran, bazı diğer blokzincir ağlarıyla bağlantılı vakıfların kontrol ettiği payın belirgin şekilde altında bulunuyor.

Vitalik Buterin, vakfın kalan kaynaklarını genişlemekten çok uzun ömürlülüğü korumaya yönelttiğini, bunun da daha az ETH satışı anlamına geldiğini ifade etti.

Buterin ayrıca Ethereum Foundation’ın başlangıçta daha sınırlı bir görev alanı için tasarlandığını, bu alanın Ethereum’un temel yazılımını geliştirmek ve yol haritasındaki ana aşamaların tamamlanmasına katkı sunmak olduğunu kaydetti. Bu büyük hedeflerin önemli bölümünün 2022 itibarıyla tamamlandığını da ekledi.

Hazine stratejisinde yeni ayarlamalar yapıldı

Vakıf, Nisan ayının sonlarında 17.000 ETH stake çözümü yaptı. Mayıs ayının başında buna 21.270 ETH daha eklendi. Söz konusu ikinci işlemin yapıldığı dönemde bu miktarın değeri yaklaşık 50 milyon dolar seviyesindeydi. Bu adımlar, vakfın yılın başlarında stake edilen toplam ETH miktarını kısa süreliğine 70.000 ETH’nin üzerine çıkarmasının ardından geldi.

Ethereum Foundation ayrıca 1 Mayıs’ta tezgah üstü işlem yoluyla 10.000 ETH’yi, kurumsal tarafta en büyük ETH tutucusu olarak anılan Bitmine’a sattı. Zincir üstü veri platformu Arkham, stake çözme işlemlerinin ağın geliştirilmesi için kaynak ihtiyacından kaynaklanmış olabileceğini değerlendirdi.

İşlem Miktar Zaman Stake çözümü 17.000 ETH Nisan sonu Stake çözümü 21.270 ETH Mayıs başı Tezgah üstü satış 10.000 ETH 1 Mayıs

Bu işlemler, vakfın hazine yönetimi yaklaşımında yeni bir ayarlamaya işaret etti. Haziran 2025 tarihli politika güncellemesine göre Ethereum Foundation, staking katılımını artırmanın protokol geliştirmesini finanse etmeye yardımcı olacağını ve toplulukta önceki satışların ardından oluşan tepkiyi dikkate alarak gelecekteki ETH satışlarını sınırlayabileceğini bildirdi.