Bitcoin’de kritik eşik 60 bin dolar! Piyasada asıl risk neye işaret ediyor?

Bitcoin’de son dönemde görülen zayıf seyir, piyasadaki ana riskin sert fiyat düşüşleri mi yoksa uzun süren durgunluk mu olduğu tartışmasını yeniden öne çıkardı. CryptoQuant kurucusu Ki Young Ju, Bitcoin için daha büyük tehlikenin ani bir çöküşten çok, yatırımcı ilgisini aşındırabilecek uzun süreli yatay piyasa olabileceğini belirtti. BTC’nin kısa vadede önemli destek seviyelerinin altına inmesiyle birlikte piyasada gözler 60 bin dolar bölgesine çevrildi.

Uzayan durgunluk endişesi öne çıktı

Ki Young Ju’ya göre Bitcoin, yatırımcılar bir sonraki büyük yükseliş dalgasına inanmaya devam ettiği sürece sert geri çekilmeleri atlatabilir. Buna karşılık yıllara yayılan bir ayı piyasası, Bitcoin’e para girişini destekleyen anlatıyı zayıflatabilir. Analist, talebin bu süreçte aşınabileceğini ve yatırımcı ilgisinin düşebileceğini vurguladı.

Ki Young Ju, CryptoQuant’ın kurucusu olarak zincir üstü veriler üzerinden piyasa eğilimlerini izleyen isimlerden biri olarak biliniyor. Değerlendirmesinde, Bitcoin’in çekirdek varlığının döngüler boyunca çok değişmediğini, değişenin ise fiyatın neden daha yukarı gitmesi gerektiğini anlatan hikaye olduğunu ifade etti. Geçmişte bu anlatılar arasında dijital altın, özgür para ve kurumsal benimsenme başlıkları yer alıyordu.

Ki Young Ju, Bitcoin’in sert düşüşleri tolere edebileceğini ancak yıllarca sürebilecek yatay bir piyasanın, sermayeyi canlı tutan hikayeyi zedeleyerek talebi ve yatırımcı ilgisini azaltabileceğini aktardı.

Analist bu riski, Michael Saylor’ın Bitcoin stratejisi ve Strategy ile bağlantılı STRC yapısıyla ilişkilendirdi. Bitcoin’in uzun süre yükselmemesi halinde bu yapının daha kırılgan hale gelebileceğini söyledi. Ona göre durgun bir piyasa, MSTR primini sıkıştırabilir ve yeni sermaye toplamayı zorlaştırabilir.

Yeni anlatı ihtiyacı tartışılıyor

Michael Saylor cephesinde Bitcoin bankacılığı ve dijital kredi başlıkları öne çıkarılmaya devam ediyor. Ki Young Ju, bu temaların bazı finans kuruluşlarının ilgisini çekebileceğini ancak bireysel yatırımcılar açısından aynı ölçüde kolay anlaşılır olmayabileceğini dile getirdi. Uzun vadede büyük sermaye havuzlarının yine Bitcoin’e yönelebileceğini, daha fazla finans şirketinin de piyasaya girebileceğini söyledi.

Buna rağmen analiste göre kaçınılmaz görünen yeni bir katalizör hissi, geçmiş yıllara kıyasla daha zayıf durumda. Spot Bitcoin ETF onayı ve Bitcoin’e stratejik rezerv varlığı olarak verilen siyasi destek gibi iki büyük anlatının önemli ölçüde fiyatlandığını belirten Ki Young Ju, piyasayı yeniden uzun vadeli inanç etrafında birleştirecek yeni bir ağırlık merkezine ihtiyaç duyulduğunu savundu.

Fiyat baskısı ve ETF çıkışları dikkat çekti

Fiyat tarafındaki hareket de bu tartışmayı güçlendirdi. Bitcoin kısa vadede önemli bir taban olarak izlenen 63.800 dolar desteğinin altına geriledi. Bu kırılmanın ardından BTC 63 bin doların da altına sarktı ve bir sonraki güçlü destek alanı olarak 60 bin dolar bölgesi öne çıktı.

Aynı dönemde türev piyasasında da sert bir temizlenme yaşandı. CoinGlass verilerine göre 24 saat içinde kripto piyasasında 303 milyon doların üzerinde tasfiye görüldü. Bu toplamın yaklaşık 258 milyon dolarlık kısmını uzun pozisyonlar oluşturdu. Spot Bitcoin ETF tarafında da satış baskısı hissedildi. 17 Haziran’da 216,48 milyon dolar, 18 Haziran’da ise 389,50 milyon dolar net çıkış kaydedildi. İki günlük toplam çıkış yaklaşık 606 milyon dolara ulaştı.

Ağ verileri fiyatla aynı tabloyu vermedi

Buna karşın zincir üstü veriler farklı bir sinyal üretti. CryptoQuant, Bitcoin ağ aktivite endeksinin 2026 yılının en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi. Günlük işlem sayısı 800 binin üzerine çıkarak 2025’te görülen dip seviyelerin iki katını aştı.

Artışın büyük bölümü küçük transferlerden kaynaklandı. 0,01 BTC’nin altındaki işlemler, günlük Bitcoin transferlerinin yaklaşık yüzde 80’ini oluşturdu. Bu oran 2023’te yaklaşık yüzde 44 seviyesindeydi. CryptoQuant, yükselişin önemli bölümünü OP_RETURN tabanlı protokollerle ilişkilendirdi; bunlar arasında Runes, Ordinals, BRC-20 tokenleri ve veri zaman damgalama hizmetleri yer aldı.

Mini sözlük: OP_RETURN, Bitcoin ağında bir işlemin içine sınırlı miktarda veri eklenmesini sağlayan teknik bir alandır. Ordinals ve BRC-20 gibi yapılar, bu alanı ve ilişkili yöntemleri kullanarak ağ üzerinde ek veri taşınmasına neden olabilir.

Bu hareketlilik mempool yoğunluğunu da artırdı. CryptoQuant verilerine göre bekleyen işlem sayısı yaklaşık 128 bine yükseldi. Bu seviye, Şubat 2025 sonundan bu yana görülen en yüksek düzey olarak kayda geçti. Veriler, fiyat baskı altında kalırken düşük değerli protokol işlemlerinin blok alanında daha fazla yer kapladığını gösterdi.