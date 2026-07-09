Analist Niels, ABD hisse senetlerinde sert düzeltme yaşanması halinde Bitcoin’de son bir satış dalgası görülebileceğini öngörüyor

Bitcoin, son dönemde ABD hisse senetlerine kıyasla daha zayıf bir performans sergilerken piyasanın dip seviyeyi görüp görmediğine ilişkin tartışmalar yeniden hız kazandı. Kripto para analisti Niels, BTC’nin döngü dibine ulaşmadan önce bir kez daha sert satış baskısıyla karşılaşabileceğini, bunun da hisse piyasalarında olası bir bozulmayla tetiklenebileceğini savunuyor.

BTC ile S&P 500 karşılaştırması öne çıktı

Niels, BTC ile S&P 500 endeksi arasındaki göreli performansı ölçen BTC SPX oranına işaret ederek Bitcoin’in halen ABD hisselerinin gerisinde kaldığını belirtiyor. Analiste göre hisse piyasasında keskin bir düşüş yaşanırsa Bitcoin’de son bir teslimiyet hareketi görülebilir. Niels, bu aşamanın ardından BTC’nin geleneksel piyasalara karşı daha güçlü bir görünüm sergileyebileceğini düşünüyor.

Analist Niels, hisse piyasasında olası bir çöküşün Bitcoin’de son bir teslimiyet satışını tetikleyebileceğini, ardından BTC’nin hisse senetlerinden daha iyi performans göstermeye başlayabileceğini değerlendiriyor.

Analistin paylaştığı grafikte, BTC SPX oranında geçmiş dönemlerden gelen destek ve direnç bölgeleri öne çıkıyor. Bu görünüm, Bitcoin’in hisse senetlerine karşı kalıcı bir göreli güç oluşturamadığına işaret ediyor. Niels, grafiği doğrudan fiyat tahmini olarak değil, makro koşulların BTC üzerindeki belirleyici etkisini gösteren bir çerçeve olarak ele alıyor.

Mini sözlük: BTC SPX oranı, Bitcoin’in performansını S&P 500 endeksine göre karşılaştıran bir göstergedir. Oranın yükselmesi, Bitcoin’in hisse senetlerine göre daha güçlü seyrettiğini, düşmesi ise geride kaldığını gösterir.

Makro koşullar Bitcoin fiyatlamasında belirleyici oluyor

Bitcoin, özellikle sıkı para politikası dönemlerinde ve risk iştahının zayıfladığı süreçlerde teknoloji hisseleriyle benzer yönde hareket etti. Yüksek faiz oranları ve ekonomik belirsizlik, riskli varlıklara yönelik talebi sınırlarken hem BTC’de hem de hisse piyasalarında benzer fiyat tepkileri görüldü.

Buna karşın önceki döngüler, Bitcoin’in zaman içinde geleneksel varlıklardan ayrışabildiğini de gösterdi. Likiditenin arttığı ve yatırımcı güveninin toparlandığı dönemlerde BTC, birçok hisse göstergesini geride bıraktı. Bu eğilimin yeniden ortaya çıkıp çıkmayacağı ise büyük ölçüde makroekonomik verilerle kurumsal sermaye akışına bağlı olacak.

ETF etkisi önceki döngülerden farklı bir tablo yaratıyor

Önceki piyasa döngülerinden farklı olarak Bitcoin artık ABD’de spot BTC ETF’lerinin devreye girmesiyle daha geniş bir kurumsal katılımdan destek alıyor. BlackRock’un spot Bitcoin fonu iShares BTC Trust, kısa sürede büyüyen ürünlerden biri olarak öne çıktı. BlackRock, bu tabloyla birlikte dalgalı piyasa koşullarına rağmen kurumsal ilginin sürdüğünü ortaya koydu.

BlackRock verileri, iShares BTC Trust’ın en hızlı büyüyen spot Bitcoin ETF’leri arasında yer aldığını ve kurumsal ilginin dalgalı dönemlerde de tamamen kaybolmadığını gösteriyor.

ETF girişleri, önceki döngülerde bulunmayan yeni bir talep kaynağı yarattı. Bununla birlikte kurumsal alımlar satış baskısını dengeleyebilse de, daha geniş çaplı piyasa zayıflığı kısa vadede BTC üzerinde etkili olmaya devam edebilir. Yatırımcıların farklı piyasalarda risk azaltmaya yönelmesi, Bitcoin fiyatında ek baskı oluşturabilir.

Yeni yön için hisse piyasaları ve güven belirleyici olabilir

Bitcoin’in bir sonraki evresi, ABD hisse piyasalarının mevcut ivmesini koruyup koruyamayacağına ya da daha derin bir düzeltmeye girip girmeyeceğine bağlı görünüyor. Hisselerde belirgin bir zayıflama yaşanması halinde BTC’nin önce ilave satışlarla karşılaşması, ardından göreli performansını güçlendirmesi ihtimal dahilinde değerlendiriliyor.

Bu çerçeve, kesinleşmiş bir piyasa öngörüsünden çok tek bir analistin yorumunu yansıtıyor. Önümüzdeki dönemde Bitcoin’in yönünü anlamak için makroekonomik veriler, ABD Merkez Bankasının para politikası, ETF para akışları ve zincir üstü göstergeler yakından izlenecek.