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RIPPLE (XRP)

XRP 2,00 ile 2,10 dolar aralığındaki dirence yaklaşırken analistler yeni bir kırılma olasılığına işaret etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, 2,00 ile 2,10 dolar aralığındaki kritik direnç bölgesine yaklaşırken yeni bir kırılma olasılığı öne çıktı.
  • 📊 Fiyat 1,12 dolar seviyesinde kalırken analistler, uzun süren sıkışmanın ardından $XRP için yön arayışının sürdüğünü belirtti.
  • 🏛️ Standard Chartered, spot XRP ETF’lerinin 8 milyar dolara kadar fon çekebileceğini öngördü.
  • 🧭 Bu beklentinin yolu ise ABD’de CLARITY Act düzenlemesinin yasalaşmasına bağlı görünüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP fiyatı, uzun süren yatay seyrin ardından teknik açıdan kritik görülen bir aşamaya yaklaştı. Analistler, güçlü direnç bölgesinin aşılması halinde fiyat hareketinin hız kazanabileceğini belirtirken, bazı değerlendirmelerde mevcut yapının döngüsel bir dip oluşumuna işaret edebileceği aktarıldı. Düzenleyici çerçevede olası iyileşme ve spot ETF beklentileri de kurumsal talep açısından izlenen başlıklar arasında yer aldı.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşik
2 ETF beklentisi ve düzenleme etkisi

Teknik görünümde kritik eşik

Haberin yayımlandığı sırada XRP, 1,12 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 1,81 milyar dolar, piyasa değeri ise 69,67 milyar dolar olarak kaydedildi. Son 24 saatte yüzde 3,94 gerileyen XRP’de buna rağmen fiyat yapısının ve ETF beklentilerinin daha güçlü bir toparlanma ihtimalini gündemde tuttuğu ifade ediliyor.

Kripto analisti EGRAG CRYPTO’ya göre XRP, iki aylık grafik üzerinde önemli bir dönemece girdi. Analist, grafikte büyük bir yükselen üçgen formasyonu ile birlikte A B C D E yapısının öne çıktığını belirtti. A ile D arasındaki dalgaların tamamlandığı, dikkatlerin ise son E aşamasına çevrildiği kaydedildi.

XRP grafiğinde son E aşamasının, daha geniş ölçekli bir yükseliş başlamadan önce görülebilecek son büyük sıkışma bölgesi olabileceği değerlendiriliyor.

Geçmiş fiyat hareketlerine bakan bazı analistler, XRP’de yaklaşık 425 günde bir, yani iki aylık zaman diliminde yedi mumluk periyotlarda önemli dip bölgeleri oluştuğunu savunuyor. Bu ritme dayanarak bir sonraki mumun yeni bir dip sürecini işaret edebileceği ileri sürülse de, yükseliş hedeflerinin yeniden geçerli hale gelmesi için ana destek seviyeleri ile hareketli ortalamaların geri alınması gerektiği vurgulanıyor.

Teknik analizlerde en önemli direnç bölgesi 2,00 ile 2,10 dolar aralığı olarak öne çıkıyor. Bu alanın aşılması, daha güçlü bir kırılmanın kapısını aralayabilecek eşik olarak değerlendiriliyor. Fibonacci direnç hedefleri 9,50 dolar ve 17,23 dolar seviyelerinde başlarken, makro ölçekte ana hedefin 13 dolar olduğu, daha geniş projeksiyonlarda ise 26,30 dolar ve daha yukarı seviyelerin telaffuz edildiği görülüyor.

ETF beklentisi ve düzenleme etkisi

Hailey LUNC XRP tarafından paylaşılan değerlendirmeye göre Standard Chartered, XRP’nin kripto paralara yönelik beklenen kurumsal ilgi dalgasından yararlanmak için güçlü bir konumda bulunduğunu düşünüyor. Banka, spot XRP ETF’lerinin 8 milyar dolara kadar fon çekebileceğini tahmin ediyor. Standard Chartered, merkezi Londra’da bulunan ve küresel ölçekte faaliyet gösteren bir bankacılık grubu olarak biliniyor.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de dijital varlıkların hangi kurumların denetimine gireceğini ve hangi varlıkların menkul kıymet ya da emtia sayılacağını daha net tanımlamayı amaçlayan yasa girişimi olarak anılıyor.

Bununla birlikte söz konusu tahminin gerçekleşmesi, CLARITY Act olarak anılan düzenleme girişiminin ABD’de yasama sürecinden geçmesine bağlı görünüyor. Bankanın değerlendirmesine göre daha net ve sıkı kurallar, düzenlenmiş bir XRP ETF ürününe kurumsal yatırımcı ilgisini artırabilir.

Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde görülen ilginin benzer yatırım araçlarına yönelik güçlü talebi gösterdiği, gerekli düzenleme zemini oluşursa XRP’nin de benzer bir yol izleyebileceği belirtiliyor.

Analistler, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin gördüğü ilginin bu ürün sınıfına yönelik talebi açık biçimde ortaya koyduğunu ifade ediyor. XRP için de benzer bir senaryonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, hem teknik olarak 2,00 ile 2,10 dolar aralığındaki direncin durumuna hem de ABD’de düzenleyici çerçevenin nasıl şekilleneceğine bağlı olacak.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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