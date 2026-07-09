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BITCOIN (BTC)

Trump’ın ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından Bitcoin geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Trump'ın ateşkesin bittiğini açıklamasının ardından $BTC piyasasında satış baskısı arttı.
  • 📉 Bitcoin 8 Temmuz'da yüzde 2'den fazla geriledi ve büyük kripto paralar da düşüşe eşlik etti.
  • 🛢️ Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, enerji taşımacılığı ve küresel risk iştahı açısından yakından izleniyor.
  • 👀 Yatırımcılar şimdi yeni ABD yaptırımları ile olası askeri adımların piyasalara etkisine odaklandı.
İlayda Peker
İlayda Peker

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ile İran arasındaki ateşkesin sona erdiğini açıklaması, 8 Temmuz’da kripto para piyasasında satış baskısını artırdı. Orta Doğu’da yeniden yükselen askeri gerilim, yatırımcıların daha riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açarken Bitcoin kısa sürede yüzde 2’den fazla değer kaybetti.

İçindekiler
1 Jeopolitik gerilim piyasaları baskıladı
2 ABD’nin yanıtı ve piyasa tepkisi
3 Gözler Hürmüz Boğazı ve olası yaptırımlarda

Jeopolitik gerilim piyasaları baskıladı

Trump, Türkiye’nin başkenti Ankara’da düzenlenen NATO zirvesi sırasında ateşkesin bittiğini duyurdu. Bu açıklamanın hemen ardından yalnızca Bitcoin değil, daha geniş kripto para piyasası da aşağı yönlü hareket etti. Başlıca dijital varlıklar, artan jeopolitik belirsizlik nedeniyle Bitcoin’i takip ederek geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin sona erdiğini açıklarken Washington’ın gerekli görmesi halinde ek askeri adımlar atmaya hazır olduğunu da vurguladı.

Haziran 2026’da, aylar süren askeri tırmanışın ardından sağlanan ateşkes yaklaşık bir ay yürürlükte kaldı. Son gerilim dalgası ise İran güçlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırıları yeniden başlatmasının ardından ortaya çıktı.

Mini sözlük: Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Denizi’ni bağlayan dar su yoludur. Küresel petrol sevkiyatının önemli bir bölümü bu hat üzerinden geçtiği için bölgedeki aksama, enerji ve finans piyasalarında hızlı fiyat tepkilerine yol açabilir.

ABD’nin yanıtı ve piyasa tepkisi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran hedeflerine misilleme saldırıları düzenlediğini doğruladı. CENTCOM, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri operasyonlarından sorumlu bölgesel komutanlık olarak biliniyor. Washington’ın ek askeri seçenekleri gündemde tutması, piyasalarda risk iştahını daha da zayıflattı.

Kripto para piyasasındaki geri çekilme, dijital varlıklarla doğrudan bağlantılı bir gelişmeden değil, yatırımcıların artan belirsizlik karşısında riskli pozisyonlarını azaltmasından kaynaklandı.

Satış dalgası, yatırımcıların daha güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelme eğilimini güçlendirdi. Herhangi bir kripto para ağı, borsa ya da blokzincir projesi çatışmayla doğrudan bağlantılı olmasa da dijital varlıklar, risk duyarlılığı yüksek diğer piyasa araçlarıyla birlikte baskı altında kaldı.

Gözler Hürmüz Boğazı ve olası yaptırımlarda

Piyasalarda dikkat şimdi Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere çevrildi. Ticari taşımacılıkta yaşanabilecek yeni aksamalar, küresel enerji arzına ilişkin kaygıları artırabilir ve finansal piyasalardaki dalgalanmayı derinleştirebilir.

Yatırımcılar ayrıca İran’ın petrol ihracatını hedef alabilecek yeni ABD yaptırımlarını ve İran ham petrolünü almaya devam eden ülkelere yönelik olası adımları izliyor. Ek yaptırımlar ya da askeri gerilimin daha da tırmanması, kısa vadede küresel piyasalar üzerinde baskı kurabilir.

Bölgeden gelecek yeni açıklamalar ve sahadaki gelişmeler sürdükçe Bitcoin ile genel kripto para piyasasının haber akışına karşı hassas kalması bekleniyor. Küresel istikrarsızlık dönemlerinde yatırımcıların pozisyonlarını hızla yeniden düzenlemesi, kripto varlıklarda oynaklığı artıran başlıca etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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