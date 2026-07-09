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Ekonomi

Eski FED Başkanı Ben Bernanke, Anthropic’in uzun vadeli gözetim kuruluna katıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ben Bernanke, Anthropic'in uzun vadeli gözetim kuruluna katıldı.
  • 🧠 Şirket, Bernanke'nin yapay zekanın ekonomi ve iş gücü üzerindeki etkilerine katkı sunmasını bekliyor.
  • 📈 Atama, yapay zeka şirketlerinde yükselen değerlemelerin geçmiş piyasa taşkınlıklarına benzetildiği dönemde geldi.
  • 🏛️ Anthropic, Trump yönetimiyle geçen ay yaşanan ihracat kısıtı geriliminin ardından yeniden gündeme geldi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Eski ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke, yapay zeka şirketi Anthropic’in bağımsız gözetim organına katıldı. Şirket, perşembe günü yaptığı açıklamada Bernanke’nin uzun vadeli stratejiye yön veren Anthropic Long Term Benefit Trust bünyesinde görev alacağını duyurdu.

İçindekiler
1 Gözetim kurulundaki yeni görev
2 Yapay zeka değerlemeleri tartışılırken geldi
3 Trump yönetimiyle gerilim ve Bernanke’nin geçmişi

Gözetim kurulundaki yeni görev

Anthropic Long Term Benefit Trust, şirketin gelişmiş yapay zekayı insanlığın uzun vadeli yararı doğrultusunda geliştirmesini gözetmek amacıyla oluşturuldu. Bu yapı, Anthropic yönetim kuruluna üye atayabiliyor ve yapay zekanın toplumsal etkileriyle ilgili kararlarda yönetim kuruluna ve şirket liderliğine danışmanlık veriyor.

Anthropic, Bernanke’nin finansal krizler üzerine çalışmaları ve ABD ekonomisinin en çalkantılı dönemlerinden birinde üstlendiği liderliğin, yapay zekanın iş gücü ve daha geniş ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirmede katkı sağlayacağını belirtti. Anthropic, OpenAI ve Google destekli rakipleriyle birlikte üretken yapay zeka alanının önde gelen şirketleri arasında yer alıyor.

Ben Bernanke, yapay zekanın potansiyelinin son derece büyük olduğunu, ancak ortaya çıkabilecek sonuç yelpazesinin de aynı ölçüde geniş kaldığını, bu potansiyelin nasıl şekilleneceğinin ise kısmen etrafında kurulacak kurumlara bağlı olacağını vurguladı.

Bernanke, Trust içindeki dört üyeden biri oldu. Diğer üyeler arasında sosyal girişimci Neil Buddy Shah, George W Bush döneminde ulusal güvenlik alanında görev yapan Richard Fontaine ve ABD Başkanı Joe Biden’a istihbarat danışmanlığı yapmış Mariano Florentino Cuellar bulunuyor.

Yapay zeka değerlemeleri tartışılırken geldi

Bu atama, yapay zeka şirketlerine yönelen sermayenin geçmiş piyasa taşkınlıklarını andırıp andırmadığı yönündeki tartışmaların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Bazı yatırımcılar ve ekonomistler, sektörde hızla yükselen değerlemelerin aşırı fiyatlamaya işaret edebileceği uyarısında bulunuyor.

Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang da bu yılın başlarında, OpenAI ve Anthropic halka arz ihtimaline yaklaşırken şirketinin bu iki girişime yönelik büyük ölçekli yeni yatırımlarının büyük ölçüde tamamlandığını söylemişti. Bu değerlendirme, yapay zeka şirketlerinin piyasa değerinin sürdürülebilirliği tartışmasını daha görünür hale getirdi.

Trump yönetimiyle gerilim ve Bernanke’nin geçmişi

Açıklama, Anthropic ile Trump yönetimi arasındaki gerilimli sürecin hemen ardından geldi. Geçen ay ABD Ticaret Bakanlığı, şirketin en yeni yapay zeka modellerine geçici olarak ihracat kısıtlaması uyguladı. Daha sonra Anthropic’in ek güvenlik önlemleri sunmasının ve ABD’li yetkililerle mutabakata varmasının ardından bu adım geri çekildi.

Anthropic, Bernanke’nin özellikle kriz dönemlerinde ekonomi politikası alanında edindiği deneyimin, yapay zekanın toplumsal ve ekonomik sonuçlarını daha sağlıklı değerlendirmeye yardımcı olmasını bekliyor.

Bernanke, 2006 ile 2014 arasında FED başkanlığı yaptı ve 2008 küresel finans krizinde ABD merkez bankasını yönetti. Bazı ekonomistler onun müdahalelerinin daha ağır bir çöküşü önlediğini savunurken, bazı eleştirmenler kriz öncesinde biriken risklerin zamanında görülemediğini ve Lehman Brothers gibi başlıklarda alınan kararların tartışmalı kaldığını öne sürüyor.

Bernanke, bankalar ve finansal krizler üzerine çalışmaları nedeniyle 2022 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülmüştü.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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