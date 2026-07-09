Bitcoin 61 bin doların üzerinde tutunarak 67 bin ile 70 bin dolar aralığını gündeme taşıdı

Bitcoin, kritik destek bölgesinin üzerinde kalmayı sürdürürken kısa vadeli görünümde yukarı yönlü beklentiler güç kazandı. Fiyatın önemli bir direnç seviyesinin altında bulunmasına rağmen teknik göstergelerdeki toparlanma ve alım iştahı, piyasada yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret ediyor.

61 bin dolar seviyesi öne çıkıyor

Bitcoin, 62.591 dolar seviyesinde işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 30,97 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,26 trilyon dolar düzeyinde. Son 24 saatte yüzde 1,16 yükselen Bitcoin, son dönemdeki zayıflığın ardından yeniden toparlanma sinyali verdi.

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, 9 Temmuz 2026 tarihli değerlendirmesinde Bitcoin 61.000 doların üzerinde kaldığı sürece görünümün olumlu olduğunu belirtiyor. Analiste göre bu seviyenin korunması, önümüzdeki haftalarda daha derin bir geri çekilme olasılığını azaltırken 67.000 ile 70.000 dolar aralığına doğru yeni bir hareket alanı açabilir.

Analist Michaël van de Poppe, Bitcoin 61.000 doların üzerinde kaldığı sürece piyasa yapısının yukarı yönlü kaldığını ve 67.000 ile 70.000 dolar aralığının yeniden hedef haline geldiğini vurguluyor.

61.000 dolar bölgesi son düzeltmeler sırasında alıcıların yeniden devreye girdiği alan olarak öne çıktı. Bu seviyenin korunması yalnızca Bitcoin için değil, genel kripto para piyasasındaki güven duygusu açısından da belirleyici görülüyor.

Teknik göstergeler toparlanmaya işaret ediyor

Teknik tarafta da iyileşme dikkat çekiyor. Bitcoin, Bollinger Bantları içinde alt bant olan 58.303 doların ve orta bant olan 61.796 doların üzerinde işlem görüyor. Buna karşılık üst bant olan 65.289 doların henüz aşılmaması, yukarı yönlü hareketin devamı için bu bölgenin izlenmesi gerektiğini gösteriyor.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatın belirli bir dönem içindeki ortalaması etrafında oluşan oynaklık aralığını gösteren teknik göstergedir. MACD ise kısa ve uzun dönemli hareketli ortalamalar arasındaki ilişkiyi izleyerek momentumdaki güçlenme veya zayıflamayı anlamaya yardımcı olur.

MACD göstergesi de alım yönlü ivmenin arttığına işaret ediyor. MACD çizgisi eksi 641,78 seviyesinde bulunurken sinyal çizgisinin eksi 1.212,62 seviyesinin üzerine çıktı. Histogramın 570,83 ile pozitif bölgede kalması, alım baskısının devam ettiğini gösteriyor.

Bitcoin 65.000 dolar direncini aşabilirse, 67.000 ile 70.000 dolar aralığına uzanan senaryonun güç kazanabileceği değerlendiriliyor.

Direnç ve geri çekilme senaryosu

Bitcoin’in güçlü kalması, daha geniş kripto para piyasasını da destekleyebilir. Piyasada öncü varlık olarak görülen BTC’nin destek seviyesinin üzerinde kalması, yatırımcı güvenini artırarak altcoinlere de sermaye akışını hızlandırabilir.

Kurumsal ilginin sürmesi de fiyat görünümünde önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bitcoin ETF ürünleri ile finans şirketlerinin kripto varlıklara yönelik ilgisi, aşağı yönlü hareketlerde dahi talep tabanını destekleyen başlıca etkenler arasında sayılıyor.

Önümüzdeki süreçte 65.000 dolar direncinin aşılıp aşılamayacağı belirleyici olacak. Bu bölgenin üzerine kalıcı bir geçiş sağlanırsa 67.000 ile 70.000 dolar bandı daha güçlü biçimde gündeme gelebilir. Buna karşılık 61.000 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde satış baskısı yeniden artabilir ve 58.000 dolar seviyesi yeniden test edilebilir.