Coinbase hukuk şefi Paul Grewal, 31 temmuzda danışmanlık görevine geçeceğini açıkladı

Coinbase’in 2020’den bu yana hukuk şefi olarak görev yapan Paul Grewal, 31 Temmuz itibarıyla şirkette danışmanlık rolüne geçeceğini açıkladı. Grewal, X ve LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımda, ay sonundaki görev değişiminin ardından hukuk ekibinde yeni atamaların devreye gireceğini duyurdu.

Hukuk ekibinde görev değişimi

Grewal’ın verdiği bilgiye göre, Coinbase’in hukuk biriminde başkan yardımcısı olarak görev yapan Molly Abraham genel hukuk müşavirliği görevini üstlenecek. Ryan VanGrack ise başkan yardımcılığı görevine geçecek. Abraham, şirketin hukuk ekibinin yönetimini devralacağını belirtti. Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto para borsalarından biri olarak özellikle düzenleme başlıklarında sektörde yakından izleniyor.

Paul Grewal, 31 Temmuz’dan sonra danışmanlık rolüne geçeceğini duyururken, Molly Abraham ve Ryan VanGrack’in hukuk ekibinde yeni sorumluluklar üstleneceğini açıkladı.

Coinbase’in yeni hukuk şefinin kim olacağı henüz netleşmedi. Bu göreve gelecek ismin, ABD’de kripto para düzenlemeleri ve sektör politikaları üzerinde etkili bir pozisyonda bulunacağı değerlendiriliyor. Grewal, görev süresi boyunca şirketin hukuk ekibine, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun 2023 yılında açtığı dava dahil olmak üzere kritik süreçlerde liderlik etti.

SEC davası sonrası siyasi temaslar öne çıktı

SEC, 2023’te Coinbase’in kayıtsız menkul kıymet borsası, aracı kurum ve takas kuruluşu olarak faaliyet gösterdiğini öne sürmüştü. Söz konusu dava daha sonra Donald Trump yönetimi döneminde düşürüldü. Bu süreçten sonra Coinbase ve şirket yöneticileri, kripto para yanlısı politikaları destekleyen isimlerle Washington’da daha güçlü ilişkiler kurdu.

Şirket, kripto para dostu gördüğü siyasetçileri destekleyen Fairshake siyasi eylem komitesine en fazla katkı yapan kurumlar arasında yer alıyor. Coinbase CEO’su Brian Armstrong da hem ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeler gerçekleştirdi hem de Kongre’de kripto para odaklı yasa çalışmalarını destekleyen açıklamalar yaptı.

Molly Abraham, Coinbase hukuk ekibinin yönetimini devralacağını açıklarken, görev değişiminin ay sonunda tamamlanacağını kaydetti.

CLARITY tasarısı gündemde kalmayı sürdürüyor

Coinbase yöneticileri son dönemde Kongre’ye, Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası olarak bilinen CLARITY tasarısını geçirme çağrısını sıklaştırdı. Tasarı, dijital varlıkların denetim ve düzenleme yetkisinin önemli bölümünü SEC’den Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu CFTC’ye kaydırmayı hedefliyor.

ABD Senatosu’nun eyalet çalışma dönemi nedeniyle pazartesi gününe kadar ara verdiği, milletvekillerinin dönüşün ardından tasarıyla ilgili oylama sürecini gündeme alabileceği belirtiliyor.

Grewal ise bundan sonraki olası görevine ilişkin ayrıntıları daha sonra paylaşacağını söyledi. Coinbase, ayrılığın kapsamı ve yeni yapılanmaya ilişkin ek sorulara henüz ayrıntılı bir yanıt vermedi.