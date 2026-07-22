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SEC, Coinbase davasında 150 bin dolar ödeyip kayıt kurallarını değiştirecek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SEC, Coinbase ile uzlaşarak 150 bin dolar ödemeyi kabul etti.
  • 📄 Uzlaşma, SEC’in kayıt saklama kurallarını değiştirmesini de içeriyor.
  • 📱 Ekim 2022 ile Eylül 2023 arasındaki bazı resmi kısa mesajların silindiği ortaya çıktı.
  • 💼 Coinbase cephesinde bu süreç, $COIN ile ilgili iki önemli davanın kapanmasıyla sonuçlandı.
Onur Atam
Onur Atam

Coinbase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yürüttüğü Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamındaki davada önemli bir sonuç aldı. Uzlaşma kapsamında SEC, Coinbase’e 150 bin dolar ödeyecek ve resmi iletişimlerin saklanmasına ilişkin politikalarını güncelleyecek. Sürecin odağında, kurumun kripto para düzenlemelerine ilişkin iç yazışmaları ile eski SEC Başkanı Gary Gensler’a ait bazı kısa mesajların bulunamaması yer aldı.

İçindekiler
1 FOIA davasında uzlaşma sağlandı
2 Silinen mesajlar davanın merkezinde yer aldı
3 Kayıt saklama kurallarında değişiklik yapılacak

FOIA davasında uzlaşma sağlandı

Coinbase, SEC’in kripto para politikasıyla ilgili kurum içi iletişimlerine ulaşmak için birden fazla bilgi talebinde bulundu. Borsa, düzenleyici yaklaşımın nasıl şekillendiğini anlamaya yardımcı olabilecek belge ve yazışmaları talep etti. SEC’in istenen bilgileri sunmaması üzerine Coinbase konuyu federal mahkemeye taşıdı.

Coinbase Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal, SEC’in dosyayı 150 bin dolarlık ödeme ile kapatmayı kabul ettiğini açıkladı. Grewal, uzlaşmanın yalnızca mali bir ödeme içermediğini, kurumun resmi iletişimleri nasıl sakladığına dair uygulamalarda da değişiklik getireceğini vurguladı.

Coinbase Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal, SEC’in 150 bin dolarlık ödeme yapmayı ve kayıt saklama politikalarını gözden geçirmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Silinen mesajlar davanın merkezinde yer aldı

Dava dosyasındaki temel başlıklardan biri, Gary Gensler’ın görev dönemine ait kısa mesajlardı. Mahkeme sürecinde SEC’ten kripto para politikasına ilişkin iç belgeleri teslim etmesi istendi. İncelemeler sırasında, Ekim 2022 ile Eylül 2023 arasında gönderilen kısa mesajların tamamının silindiği ortaya çıktı.

SEC, bu durumun devlet tarafından verilen telefonlardaki otomatik veri silme sürecinden kaynaklandığını savundu. Ancak SEC Müfettişlik Ofisi, üst düzey yöneticilere ait kısa mesajların bilgi edinme başvurularına verilen yanıtlara dahil edilmediğini tespit etti. Coinbase de bu bulguları dava sürecinde dayanak olarak kullandı.

Mahkeme sürecinde, Ekim 2022 ile Eylül 2023 arasındaki kısa mesajların tamamının silindiği anlaşıldı.

Kayıt saklama kurallarında değişiklik yapılacak

Uzlaşma, ödeme tutarının ötesinde kurumsal uygulamalara dönük yükümlülükler de içeriyor. SEC, kayıt saklama politikasını revize edecek ve üst düzey yetkililerin kullandığı resmi cihazlarda otomatik silme özelliğini devre dışı bırakacak. Böylece yetkililerin yazışmalarının federal yasalar kapsamında korunması ve gerektiğinde erişilebilir olması amaçlanıyor.

Dosyanın önemini artıran bir başka unsur da SEC’in geçmişte Wall Street şirketlerine, çalışan mesajlarını saklamadıkları gerekçesiyle milyonlarca dolarlık cezalar kesmiş olması. Bu nedenle uzlaşma, yalnızca Coinbase ile SEC arasındaki bir hukuki anlaşmazlık olarak değil, federal kurumlarda şeffaflık ve kayıt düzeni tartışmalarının parçası olarak da öne çıkıyor.

Coinbase, daha önce SEC’in şirkete karşı açtığı davanın geri çekilmesinin ardından bu FOIA sürecinde de lehine sonuç aldı. Böylece taraflar arasındaki iki ayrı hukuk dosyası da kapanmış oldu.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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