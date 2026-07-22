XRP Ledger, yapay zeka destekli 1 milyon ödemeyi aştı

XRP Ledger üzerinde yapay zeka destekli otonom işlemlerin sayısı 1 milyonu geçti. Bu eşik, blokzincir tabanlı ödemelerde insan onayı gerektirmeden çalışan yazılımlara ilginin arttığını gösterdi. Gelişmeyi RippleX Mühendislik Başkanı J. Ayo Akinyele paylaştı.

Otonom ödeme altyapısına ilgi artıyor

Akinyele, yapay zeka destekli ödemelerin bugünkü durumunu bulut bilişimin ilk dönemlerine benzetti. Ona göre teknoloji güçlü bir potansiyel taşıyor, ancak araçlar ve standartlar henüz tam olarak oturmuş değil. Yapay zeka sistemleri daha yetkin hale geldikçe, veri alışverişindeki hız ve akıcılığa yakın çalışan bir ödeme ağına ihtiyaç duyulacağına dikkat çekti.

J. Ayo Akinyele, yapay zeka ajanlarının giderek daha gelişmiş hale geldiğini ve bu nedenle bilgi alışverişindeki akıcılığa benzer bir ödeme ağına ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

Ripple, bu alandaki geliştiricilere yönelik XRPL AI Starter Kit paketini duyurdu. Bu araç seti, yapay zeka ajanlarının blokzincir cüzdanlarına ve ödeme işlevlerine bağlanmasını sağlıyor. Paket içinde XRP ile birlikte ABD dolarına sabitlenmiş RLUSD stabilcoin desteği de bulunuyor. RLUSD, Ripple’ın dolar referanslı dijital varlığı olarak kurumsal ve sınır ötesi ödeme senaryolarında kullanılmak üzere geliştirildi.

x402 standardı öne çıkıyor

Yeni paketin dikkat çeken bileşenlerinden biri x402 desteği oldu. Bu açık ödeme protokolü, internette uzun süredir yer alan 402 Payment Required yanıt kodunu temel alıyor. Ripple ayrıca Linux Foundation girişimi olan x402 Foundation ile iş birliği yaparak yapay zeka ajanları, API’ler ve web uygulamaları için ortak ödeme standartları üzerinde çalışıyor.

Mini sözlük: x402, çevrim içi bir hizmetin ödeme talebini standart internet yanıtlarıyla iletmesini amaçlayan açık bir protokoldür. Bu yapı, bir yapay zeka ajanının hesap açmadan ya da kart kullanmadan ödeme yapıp işlemi doğrulamasına imkan tanıyabilir.

Bu modelde çevrim içi hizmet, ödeme talimatını doğrudan yapay zeka ajanına iletebiliyor. Ajan da ödemeyi XRP Ledger üzerinden tamamlayıp onayı aldıktan sonra bir sonraki adıma geçebiliyor. Bu süreçte kullanıcı hesabı açılması veya kart kullanılması gerekmiyor.

Akinyele, 1 milyon işlemin önemli bir dönüm noktası olduğunu, ancak yapay zeka destekli ödemelerde bunun yalnızca başlangıç sayıldığını belirtiyor.

Kurumsal alanda kullanım genişliyor

XRP Ledger üzerindeki x402 işlemlerinin yaklaşık 3 ila 5 saniyede doğrulanması, otomatik çalışan sistemler açısından kritik görülüyor. Çünkü bu tür yazılımlar, dijital bir hizmete erişmeden önce ödemenin başarıyla sonuçlandığını kısa sürede teyit etmek zorunda kalıyor.

Ripple, insan faaliyetleri ile yapay zeka ajanlarının işlemlerini ayırmaya yönelik bir izleme çözümü de sundu. Şirket, bu sayede olağan dışı hareketlerin analiz edilip takip edilebildiğini belirtiyor. Böyle bir denetim katmanı, yapay zeka sistemlerinin abonelik başlatması veya dijital hizmet satın alması gibi senaryolarda daha da önemli hale gelebilir.

Şirketin kurumsal taraftaki çalışmaları da sürüyor. Ripple, Mastercard’ın yapay zeka odaklı ödeme projesinde yer alıyor. Bu girişim, otonom yazılımların fatura ödemesi, işlem gücü satın alması ve makineden makineye ödeme gerektiren diğer görevlerde nasıl kullanılabileceğine odaklanıyor.