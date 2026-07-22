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RIPPLE (XRP)

XRP 1,20 dolar direncine yaklaşırken ETF girişleri hızlandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP 1,20 dolar direncine yaklaşırken $XRP için ETF girişleri hızlandı.
  • 📊 21 Temmuz'da XRP odaklı fonlara 5,66 milyon dolar net giriş oldu.
  • 🤖 XRP Ledger üzerindeki agentic işlem sayısı 1 milyonu aştı.
  • 📉 Analistler olası geri çekilmede 0,93 dolar ve 0,87 dolar seviyelerini izliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP çarşamba günü kripto para piyasasındaki iyileşen risk iştahının desteğiyle yükselişini sürdürdü. Fiyat hareketinde, XRP Ledger üzerindeki ağ etkinliğindeki artış, kurumsal fon girişleri ve teknik açıdan kritik direnç seviyeleri öne çıktı.

İçindekiler
1 Fiyatta kritik eşik öne çıktı
2 XRP Ledger tarafında işlem trafiği arttı
3 ETF tarafında tek başına Franklin öne çıktı

Fiyatta kritik eşik öne çıktı

XRP haberin hazırlandığı sırada 1,15 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte yüzde 0,35 yükselen varlığın yedi günlük kazancı yüzde 2,46 oldu. CoinMarketCap verilerine göre işlem hacmi ise 1,31 milyar dolar seviyesinde kaldı ve günlük bazda yüzde 7,25 geriledi.

Analist CasiTrades, XRP için düşüş yönlü Elliott Wave yapısının halen geçerli olduğunu belirtiyor. Bu yoruma göre 1,20 dolar seviyesi kısa vadede belirleyici bir teknik test niteliği taşıyor. Mevcut dalga sayımı korunduğu sürece XRP’nin 1,20 doların üzerinde yeni zirve oluşturması beklenmiyor.

CasiTrades, mevcut düşüş yapısının geçerliliğini koruduğunu ve 1,20 dolar üzerindeki bir hareketin bu görünümü zayıflatacağını vurguluyor.

Yükseliş sırasında 1,16 dolar civarındaki 0,854 Fibonacci düzeltme seviyesi test edildi. Analist bu bölgeyi ikinci dalga düzeltmesiyle uyumlu görüyor. Ayrıca 1,164 dolar seviyesi de izlenen senaryonun bir parçası olarak öne çıktı. RSI göstergesindeki düşüş uyumsuzlukları ise yükselişin tepe oluşturmuş olabileceğine işaret etti, ancak aşağı yönlü ivmenin netleşmesi için ek doğrulama gerektiği değerlendiriliyor.

Aşağı yönlü bir harekette 0,93 dolar ve 0,87 dolar seviyeleri en yakın destekler olarak izleniyor. Buna karşılık 1,20 doların aşılması mevcut düşüş sayımını geçersiz kılabilir. Daha geniş çaplı bir toparlanmanın güç kazanması için 1,30 dolar direncinin de temiz biçimde geçilmesi gerekiyor. CasiTrades, 1,65 doları ise ana makro direnç olarak izliyor.

SeviyeAnlamı
1,20 dolarKısa vadeli kritik direnç
1,30 dolarDaha güçlü dönüş için izlenen eşik
1,65 dolarMakro ölçekte ana direnç
0,93 dolarİlk yakın destek
0,87 dolarİkinci yakın destek

XRP Ledger tarafında işlem trafiği arttı

Ağ tarafında dikkat çeken gelişme, XRP Ledger üzerinde 1 milyon agentic işlemin aşılması oldu. Bu işlemler, otonom yazılım ajanlarının verdiği talimatlarla çalışan yapay zeka destekli ödeme süreçlerini ifade ediyor. XRP Ledger, Ripple ekosisteminde geliştirilen açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak hızlı ve düşük maliyetli transferleriyle biliniyor.

Mini sözlük: Agentic işlem, otonom yazılım ajanlarının belirli kurallar ve talimatlarla başlattığı otomatik ödeme veya transfer işlemlerini anlatır. Bu yapı, insan müdahalesi olmadan çalışan yapay zeka temelli ödeme akışlarında kullanılır.

RippleX mühendislik yöneticileri, ek altyapı yatırımlarıyla bu sayının iki yıl içinde 100 milyona ulaşabileceğini öngörüyor. Buna rağmen ağdaki işlem artışının tek başına fiyat yükselişini garanti etmediği vurgulanıyor. Yatırımcılar benimsenme oranı, geliştirme faaliyeti ve likidite gibi başlıkları da izlemeyi sürdürüyor.

RippleX mühendislik ekibi, XRP Ledger üzerindeki agentic işlem sayısının iki yıl içinde 100 milyona ulaşabileceğini öngörüyor.

ETF tarafında tek başına Franklin öne çıktı

SoSoValue verilerine göre 21 Temmuz’da XRP odaklı borsa yatırım fonlarına 5,66 milyon dolarlık günlük net giriş gerçekleşti. Bu tutarın tamamı Franklin XRPZ fonuna yöneldi. Diğer listelenen ürünler aynı gün yeni sermaye çekmedi. Toplam kümülatif net giriş ise 1,49 milyar dolara ulaştı.

Tüm fonlardaki toplam işlem hacmi 19,16 milyon dolar olarak kaydedildi. Net varlıkların toplam değeri 1,06 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, XRP’nin toplam piyasa değerinin yüzde 1,48’ine karşılık geliyor. En büyük ürün ise 333,50 milyon dolarlık net varlıkla Bitwise fonu oldu.

GöstergeVeri
Günlük net giriş5,66 milyon dolar
Girişi alan fonFranklin XRPZ
Kümülatif net giriş1,49 milyar dolar
Toplam net varlık1,06 milyar dolar
En büyük fonBitwise, 333,50 milyon dolar
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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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