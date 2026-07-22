XRP 1,20 dolar direncine yaklaşırken ETF girişleri hızlandı

XRP çarşamba günü kripto para piyasasındaki iyileşen risk iştahının desteğiyle yükselişini sürdürdü. Fiyat hareketinde, XRP Ledger üzerindeki ağ etkinliğindeki artış, kurumsal fon girişleri ve teknik açıdan kritik direnç seviyeleri öne çıktı.

Fiyatta kritik eşik öne çıktı

XRP haberin hazırlandığı sırada 1,15 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte yüzde 0,35 yükselen varlığın yedi günlük kazancı yüzde 2,46 oldu. CoinMarketCap verilerine göre işlem hacmi ise 1,31 milyar dolar seviyesinde kaldı ve günlük bazda yüzde 7,25 geriledi.

Analist CasiTrades, XRP için düşüş yönlü Elliott Wave yapısının halen geçerli olduğunu belirtiyor. Bu yoruma göre 1,20 dolar seviyesi kısa vadede belirleyici bir teknik test niteliği taşıyor. Mevcut dalga sayımı korunduğu sürece XRP’nin 1,20 doların üzerinde yeni zirve oluşturması beklenmiyor.

CasiTrades, mevcut düşüş yapısının geçerliliğini koruduğunu ve 1,20 dolar üzerindeki bir hareketin bu görünümü zayıflatacağını vurguluyor.

Yükseliş sırasında 1,16 dolar civarındaki 0,854 Fibonacci düzeltme seviyesi test edildi. Analist bu bölgeyi ikinci dalga düzeltmesiyle uyumlu görüyor. Ayrıca 1,164 dolar seviyesi de izlenen senaryonun bir parçası olarak öne çıktı. RSI göstergesindeki düşüş uyumsuzlukları ise yükselişin tepe oluşturmuş olabileceğine işaret etti, ancak aşağı yönlü ivmenin netleşmesi için ek doğrulama gerektiği değerlendiriliyor.

Aşağı yönlü bir harekette 0,93 dolar ve 0,87 dolar seviyeleri en yakın destekler olarak izleniyor. Buna karşılık 1,20 doların aşılması mevcut düşüş sayımını geçersiz kılabilir. Daha geniş çaplı bir toparlanmanın güç kazanması için 1,30 dolar direncinin de temiz biçimde geçilmesi gerekiyor. CasiTrades, 1,65 doları ise ana makro direnç olarak izliyor.

Seviye Anlamı 1,20 dolar Kısa vadeli kritik direnç 1,30 dolar Daha güçlü dönüş için izlenen eşik 1,65 dolar Makro ölçekte ana direnç 0,93 dolar İlk yakın destek 0,87 dolar İkinci yakın destek

XRP Ledger tarafında işlem trafiği arttı

Ağ tarafında dikkat çeken gelişme, XRP Ledger üzerinde 1 milyon agentic işlemin aşılması oldu. Bu işlemler, otonom yazılım ajanlarının verdiği talimatlarla çalışan yapay zeka destekli ödeme süreçlerini ifade ediyor. XRP Ledger, Ripple ekosisteminde geliştirilen açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak hızlı ve düşük maliyetli transferleriyle biliniyor.

Mini sözlük: Agentic işlem, otonom yazılım ajanlarının belirli kurallar ve talimatlarla başlattığı otomatik ödeme veya transfer işlemlerini anlatır. Bu yapı, insan müdahalesi olmadan çalışan yapay zeka temelli ödeme akışlarında kullanılır.

RippleX mühendislik yöneticileri, ek altyapı yatırımlarıyla bu sayının iki yıl içinde 100 milyona ulaşabileceğini öngörüyor. Buna rağmen ağdaki işlem artışının tek başına fiyat yükselişini garanti etmediği vurgulanıyor. Yatırımcılar benimsenme oranı, geliştirme faaliyeti ve likidite gibi başlıkları da izlemeyi sürdürüyor.

RippleX mühendislik ekibi, XRP Ledger üzerindeki agentic işlem sayısının iki yıl içinde 100 milyona ulaşabileceğini öngörüyor.

ETF tarafında tek başına Franklin öne çıktı

SoSoValue verilerine göre 21 Temmuz’da XRP odaklı borsa yatırım fonlarına 5,66 milyon dolarlık günlük net giriş gerçekleşti. Bu tutarın tamamı Franklin XRPZ fonuna yöneldi. Diğer listelenen ürünler aynı gün yeni sermaye çekmedi. Toplam kümülatif net giriş ise 1,49 milyar dolara ulaştı.

Tüm fonlardaki toplam işlem hacmi 19,16 milyon dolar olarak kaydedildi. Net varlıkların toplam değeri 1,06 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, XRP’nin toplam piyasa değerinin yüzde 1,48’ine karşılık geliyor. En büyük ürün ise 333,50 milyon dolarlık net varlıkla Bitwise fonu oldu.

Gösterge Veri Günlük net giriş 5,66 milyon dolar Girişi alan fon Franklin XRPZ Kümülatif net giriş 1,49 milyar dolar Toplam net varlık 1,06 milyar dolar En büyük fon Bitwise, 333,50 milyon dolar