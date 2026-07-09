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Kripto Para

Beyaz Saray, SEC ve CFTC için Demokrat aday isimlerinin iletilmediğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Beyaz Saray, SEC ve CFTC için Demokratlardan istenen aday isimlerinin iletilmediğini açıkladı.
  • 📌 SEC’de iki Demokrat koltuk boş kalırken, CFTC’de Michael Selig tek komiser olarak görev yapıyor.
  • 🧾 CLARITY Act görüşmeleri sürerken, düzenleyici kurumlardaki eksik kadrolar $kripto piyasası tartışmalarını hızlandırdı.
  • 🏛️ Tasarının Senato’da ilerleyebilmesi için 60 oy gerekiyor ve bu eşik Demokrat desteğini gerekli kılıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Beyaz Saray yetkilileri, SEC ve CFTC’de boş bulunan komiserlikler için Senato Demokratlarından isim talep ettiklerini, ancak bu taleplere karşılık herhangi bir isim almadıklarını bildirdi. Açıklama, ABD Senatosu çoğunluk lideri John Thune ile azınlık lideri Chuck Schumer’a gönderilen mektupla yapıldı.

İçindekiler
1 Düzenleyici kurullarda kadro tartışması büyüdü
2 Kripto yasa tasarısı görüşmeleri kadro eksikliğini daha görünür hale getirdi

Düzenleyici kurullarda kadro tartışması büyüdü

Mektup, 12 Demokrat senatörün 10 Haziran’da federal kurumlardaki personel eksikliğine ilişkin gönderdiği yazıya yanıt olarak geldi. Söz konusu senatörler, özellikle SEC ve CFTC gibi bağımsız düzenleyici kurumlarda boş kalan koltukların doldurulması için Beyaz Saray’ın Senato Demokratlarıyla olağan aday belirleme sürecini işletmediğini savundu.

Demokrat senatörler, Cumhuriyetçi ve Demokrat yönetimler dönemindeki yerleşik uygulamadan belirgin bir kopuş yaşandığını, Beyaz Saray’ın bağımsız kurumlardaki boş koltuklar için Senato Demokrat liderliğiyle neredeyse hiçbir durumda normal aday belirleme sürecine girmediğini belirtti.

Senatörler ayrıca Beyaz Saray’ın bu kritik görevlerin büyük bölümünü belirsiz süreyle boş bırakmaya hazır göründüğünü öne sürdü. Buna karşın Beyaz Saray yetkilileri, Demokratlardan isim istediklerini ve beklenen geri dönüşün gelmediğini ifade etti.

Perşembe günü itibarıyla SEC’de Demokratlara ayrılan iki koltuk boş durumdaydı. Kurumda üç Cumhuriyetçi komiser görev yaparken, bunlardan Hester Peirce’ın kasım ayına kadar görevden ayrılmasının beklendiği aktarıldı. CFTC tarafında ise başkan ve tek komiser olarak Cumhuriyetçi Michael Selig görev yapıyor. CFTC, ABD’de vadeli işlemler ve türev piyasalarını denetleyen düzenleyici kurum olarak biliniyor.

Mini sözlük: CFTC, Commodity Futures Trading Commission kısaltmasıdır. Kurum, emtia vadeli işlemleri ve belirli türev ürün piyasalarını denetler; kripto varlıkların hangi kurumun yetki alanına girdiği tartışmalarında adı sık sık öne çıkar.

Kripto yasa tasarısı görüşmeleri kadro eksikliğini daha görünür hale getirdi

Kadro tartışması, Senato’da dijital varlık piyasasının yapısına ilişkin yasa çalışmalarının sürdüğü bir dönemde öne çıktı. Senatörler eyalet çalışma döneminde olsa da, bazı milletvekillerinin Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası olarak anılan CLARITY Act üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü, Cumhuriyetçilerin ise temmuz ayında tasarıyı oylamaya hazırladığı bildirildi.

Tasarı, Temsilciler Meclisi’nden Temmuz 2025’te geçmesinin ardından çeşitli gecikmelerle karşılaştı. Hükümetin kapanma riskleri ve Donald Trump’ın kripto sektörüyle bağları nedeniyle etik hükümlerine ilişkin tartışmalar, süreci yavaşlatan başlıklar arasında yer aldı. Senato’daki iki komite bu yıl kendi metinlerini ilerletmiş olsa da, tasarının genel kurulda 60 oy eşiğine ulaşabilmesi için Demokrat desteğine ihtiyaç duyuluyor.

Michael Selig, CLARITY Act tartışmalarında etik ve benzeri tali başlıkların öne çıkarılmasının iki partili bir düzenleme fırsatını zayıflattığını, aksi halde kuralların büyük bölümünü düzenleyicilerin yazmak zorunda kalacağını söyledi.

Selig, çarşamba günü Fox Business’a verdiği röportajda, yasa çıkmaması halinde dijital varlıklar alanındaki kuralları düzenleyicilerin şekillendireceğine dikkat çekti. CFTC başkanı, kurumun tahmin piyasası şirketleri üzerindeki kendi ifadesiyle münhasır yetkisini savunan açıklamalarıyla son aylarda öne çıkmıştı.

Donald Trump, 24 Haziran’dan bu yana Senato’ya yeni bir adaylık duyurusu yapmadı. Beyaz Saray sözcülüğünden ise konuya ilişkin ek bir açıklama gelmedi.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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