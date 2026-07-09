Bitdeer cephesinde 36 milyon dolarlık hamle geldi! Madencilikte dengeler neye işaret ediyor?

Bitdeer, Nevada eyaletindeki Sparks kentinde 36 milyon dolarlık gelişmiş elektronik üretim tesisinin inşasına başladı. Bu adım, şirketin ABD’deki ilk üretim ve montaj sahası olacak. 187 bin metrekare büyüklüğündeki tesisin 2026 sonuna kadar tamamlanması ve ayda 10 bin adede kadar SEALMINER cihazı üretmesi hedefleniyor.

Yeni tesis üretim kapasitesini artıracak

Bitdeer, kripto madenciliği ve veri merkezi faaliyetleri yürüten bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. Nevada’daki yeni tesisin mühendislik, teknik uzmanlık ve destek alanlarında yaklaşık 70 kişilik istihdam yaratması bekleniyor. Şirket, bu yatırımla üretimi ABD’deki müşterilerine daha yakın bir noktaya taşımayı ve tedarik zincirini daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyor.

Bitdeer Industrial Yönetim Kurulu Başkanı Paul Hanson, Sparks tesisinin tedarik zinciri dayanıklılığını destekleyeceğini ve üretimi ABD’li müşterilere yaklaştıracağını belirtti.

Bitdeer Industrial Üst Yöneticisi Catherine Guo da Nevada’nın iş gücü yapısı, lojistik ağı ve iş ortamının bu tercih üzerinde etkili olduğunu söyledi. Yeni tesis, şirketin ABD’deki veri merkezleri ile Kaliforniya, San Jose’deki inovasyon merkeziyle birlikte daha geniş bir büyüme planının parçası olarak öne çıkıyor.

Düşük hash fiyatı madencileri zorluyor

Yatırımın zamanlaması dikkat çekiyor. Bitcoin madenciliğinde gelir göstergelerinden biri olan hash fiyatı, sektör genelinde tarihi düşük seviyelere yakın seyrediyor. Hashrate Index verilerine göre spot hash fiyatı yaklaşık 29.81 dolar seviyesinde bulunurken, Luxor 24 Şubat’ta günlük 27.89 dolarlık dip seviye kaydetti. Mart ayı ortalaması ise 31.27 dolar oldu.

Bu tablo, Nisan 2024’te gerçekleşen Bitcoin yarılanmasının ardından daha da belirginleşti. Blok ödüllerinin düşmesi, ağdaki toplam hesaplama gücünün artması ve işlem ücretlerinden elde edilen gelirin zayıf kalması, birim hesaplama gücü başına geliri baskıladı. Bu nedenle düşük elektrik maliyetine sahip ve daha verimli cihaz kullanan şirketler öne çıkarken, eski nesil makinelerin geri dönüş süresi uzadı.

Mini sözlük: Hash fiyatı, madencilerin sahip olduğu belirli bir hesaplama gücünün bir günde üretebildiği tahmini geliri gösteren ölçüttür. Genellikle PH/s/gün bazında izlenir ve madencilik karlılığını değerlendirmede temel göstergelerden biri kabul edilir.

Bitdeer bu baskıya karşı dış tedarikçilere bağımlılığı azaltan dikey entegrasyon stratejisini öne çıkarıyor. Şirket, kendi geliştirdiği SEALMINER cihazlarını kendi madencilik filosunda devreye alıyor. Nisan ayında seri üretime geçen SEALMINER A4 serisinin enerji verimliliği 9.45 joule/terahash olarak açıklandı.

Operasyonel büyüme sürüyor

Şirketin mayıs ayı performansı da büyümenin sürdüğüne işaret etti. Bitdeer, mayısta 921 Bitcoin üretti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 370 artış anlamına geliyor. Şirketin kendi madencilik gücü de yıllık bazda 70.2 EH/s seviyesine ulaştı.

Bitdeer, geleneksel madenciliğin dışına da açılıyor. Şirket, yapay zeka bulut iş kolundan yıllıklandırılmış 69 milyon dolar düzeyinde tekrar eden gelir elde ettiğini açıkladı. Ayrıca Norveç’in Tydal bölgesindeki sahası için olası bir ortak yerleşim kiracısıyla ileri düzey görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.