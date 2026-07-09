🚨 Stellar ağındaki Protocol 27 güncellemesinin ardından $XLM işlem hacmi 24 saatte %303 arttı.

Stellar ekosisteminin yerel varlığı XLM, son 24 saatte işlem hacminde sert bir sıçrama kaydetti. CoinMarketCap verilerine göre XLM işlem hacmi %303 artarak 873 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde fiyatın geri çekilmesi ise hacim artışını daha dikkat çekici hale getirdi.

Genel piyasadan ayrışan hareket

XLM’deki bu artış, büyük kripto paralardaki genel eğilimden ayrıştı. Son 24 saatte Bitcoin’in işlem hacmi %20, Ethereum’un %15 ve Dogecoin’in yaklaşık %26 geriledi. Bu tablo içinde Stellar tarafındaki güçlü hacim artışı, piyasada olağan dışı bir hareket olarak öne çıktı.

Stellar, sınır ötesi ödemeler ve varlık transferleri için geliştirilen açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağdaki son hareketliliğin arkasında net bir neden öne çıkmasa da, 2026 içindeki üçüncü büyük protokol güncellemesinin yatırımcı ilgisini artırmış olabileceği değerlendiriliyor.

CoinMarketCap verileri, XLM işlem hacminin 24 saatte 873 milyon dolara çıktığını ve artış oranının %303’e ulaştığını gösteriyor.

Protocol 27 ana ağda devreye alındı

Stellar geliştiricileri, Zipper olarak anılan Protocol 27 güncellemesini ana ağda devreye aldı. Güncelleme, özel hesaplar için kimlik doğrulama yetki devri ile adrese bağlı akıllı sözleşme kimlik bilgileri gibi yeni özellikler getiriyor.

Özel hesaplar için sunulan kimlik doğrulama yetki devri, akıllı sözleşme tabanlı hesapların doğrulama mantığını başka adreslere devredebilmesine imkan tanıyor. Güncelleme kapsamında iki yeni ana işlev ve yeni bir kimlik bilgisi türü de sisteme eklendi. Mevcut sözleşmelerle mevcut kimlik bilgisi türlerinin ise geçerliliğini koruduğu belirtildi.

Mini sözlük: Kimlik doğrulama yetki devri, bir hesabın işlem onaylama yetkisini belirli kurallar dahilinde başka bir adrese bırakabilmesini sağlayan teknik yapıdır. Soroban ise Stellar ağının akıllı sözleşme platformu olarak kullanılır.

Yeni kimlik bilgisi yapısı işlem boyutunu azaltıyor

Güncellemeyle gelen yeni kimlik bilgisi türü, yetki devri alan tüm imzacıların ve bunlara bağlı imzaların tek bir yetkilendirme kaydında toplanmasına imkan veriyor. Böylece her imzacı için ayrı bir yetkilendirme girdisi oluşturma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Bu değişiklik işlem boyutunu küçültürken simülasyon sürecini de sadeleştiriyor.

Protocol 27 içinde yer alan adrese bağlı Soroban adres kimlik bilgileri de aynı imza yükü yapısını kullanıyor. Bu teknik düzenlemeler, ağ üzerindeki daha karmaşık hesap yapılarının daha verimli çalışmasına katkı sağlayabilir.

Artan likidite, piyasa katılımcılarının daha büyük işlemleri daha düşük fiyat kaymasıyla gerçekleştirmesine imkan tanıyor ve daha sağlıklı bir işlem ortamını destekliyor.

İşlem hacmindeki hızlı yükseliş, XLM piyasasında kısa vadede daha yoğun bir katılım oluştuğuna işaret ediyor. Yüksek likidite, özellikle büyük emirlerin piyasaya etkisini sınırlayabildiği için yatırımcıların işlem yürütme koşullarını iyileştirebiliyor.