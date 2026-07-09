Bitcoin’de kanal direnci sonrası 61.200 ile 60.700 dolar bölgesi kritik destek olarak öne çıkıyor

Bitcoin, 4 saatlik grafikte izlenen düşen kanalın üst bandından gelen satışların ardından kısa vadede geri çekilme baskısıyla karşı karşıya kaldı. Fiyatın yönünde şimdi 61.200 ile 60.700 dolar aralığındaki likidite bölgesi belirleyici olacak.

Kanal direnci kısa vadeli baskıyı artırdı

Grafikte Bitcoin’in bir süredir düşen kanal içinde hareket ettiği görülüyor. Son yükseliş denemesinde kanalın üst sınırına yaklaşan fiyat, bu bölgeden aşağı döndü. Bu yapı, üst bandın mevcut piyasa düzeninde direnç olarak çalışmayı sürdürdüğüne işaret ediyor.

Ali Charts, aşağı yönlü ilk önemli seviyeyi 59.700 dolar olarak öne çıkarıyor. Bu nokta, kanalın alt bölgesine yakın olması nedeniyle destek olarak izleniyor. Satış baskısının derinleşmesi halinde bir sonraki dikkat çeken seviye ise 56.550 dolar olarak gösteriliyor.

Ali Charts değerlendirmesinde, Bitcoin’in kanalın üst bandını aşamaması halinde fiyatın yeniden kanalın orta ya da alt bölümüne yönelebileceği, bu senaryoda 59.700 dolar seviyesinin öne çıktığı görülüyor.

Kısa vadede 61.250 dolar ve 58.000 dolar çevresi de ara tepki alanları olarak takip ediliyor. Buna karşılık düşüş beklentisinin güç kazanması için satışların devam etmesi gerekiyor. Bitcoin’in yeniden kanalın üst bölgesini ele geçirmesi ve 63.600 doların üzerine çıkması halinde bu zayıf görünüm etkisini kaybedebilir.

Likidite bölgesi bir sonraki yönü belirleyebilir

Diğer tarafta Minga, 61.200 ile 60.700 dolar aralığını ilk büyük likidite bölgesi olarak değerlendiriyor. Analiste göre fiyat, yeni bir yükseliş denemesi öncesinde bu alana sarkarak likidite temizliği yapabilir. Kripto piyasalarda likidite bölgesi, yoğun alım satım emirlerinin kümelendiği ve fiyatın sert tepki verebildiği alanı ifade ediyor.

Mini sözlük: Likidite bölgesi, piyasada alım ve satım emirlerinin yoğunlaştığı fiyat aralığıdır. Bu alanlarda fiyat çoğu zaman kısa süreli sert iğneler atabilir ve ardından yönünü daha net gösterebilir.

Bu bölgenin önemi, Bitcoin’in halen kutunun hemen üzerinde tutunmasından kaynaklanıyor. Alıcıların burada devreye girmesi halinde son geri çekilme daha derin bir bozulmadan çok kısa süreli bir likidite alımı olarak yorumlanabilir.

Seviye Anlamı 61.200 ile 60.700 dolar İlk büyük likidite ve destek bölgesi 59.700 dolar Kanal yapısında öne çıkan ilk aşağı yönlü hedef 59.500 dolar Minga’nın ana aşağı yönlü çekim alanı olarak izlediği seviye 56.550 dolar Daha derin geri çekilmede bir sonraki ana destek 65.700 ile 67.400 dolar Destek korunursa izlenen toparlanma bölgesi

Minga, 60.700 doların altına sarkılması durumunda 59.500 doların aşağı yönde ana çekim merkezi haline gelebileceğini belirtiyor. Analiste göre bu alan, yükseliş eğiliminin sürmesi için son büyük destek bölgesi niteliği taşıyor.

Minga, 61.200 ile 60.700 dolar aralığından ya da 59.500 dolar bölgesinden gelecek güçlü bir tepkinin toparlanma ihtimalini canlı tutabileceğini, bu durumda ay içinde 65.700 ile 67.400 dolar bandının yeniden gündeme gelebileceğini öngörüyor.

Bu çerçevede Bitcoin için kısa vadeli ana sınav destek bölgelerinde yaşanacak fiyat tepkisi olacak. 61.200 ile 60.700 dolar aralığının korunması toparlanma ihtimalini destekleyebilir. Buna karşılık bu alanın kaybedilmesi halinde 59.700 ve ardından 56.550 dolar seviyeleri daha güçlü biçimde gündeme gelebilir.