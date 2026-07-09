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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de kanal direnci sonrası 61.200 ile 60.700 dolar bölgesi kritik destek olarak öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin'de kanal direncinden gelen satışlar sonrası 61.200 ile 60.700 dolar aralığı öne çıktı.
  • 📉 Bu bölge korunamazsa $BTC’de 59.700 ve 56.550 dolar seviyeleri yeniden test edilebilir.
  • 📊 Alıcılar destek bölgesini savunursa 65.700 ile 67.400 dolar bandına doğru toparlanma ihtimali korunuyor.
  • 🧭 Kısa vadeli yönü, likidite bölgesinden gelecek tepkinin gücü belirleyecek.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin, 4 saatlik grafikte izlenen düşen kanalın üst bandından gelen satışların ardından kısa vadede geri çekilme baskısıyla karşı karşıya kaldı. Fiyatın yönünde şimdi 61.200 ile 60.700 dolar aralığındaki likidite bölgesi belirleyici olacak.

İçindekiler
1 Kanal direnci kısa vadeli baskıyı artırdı
2 Likidite bölgesi bir sonraki yönü belirleyebilir

Kanal direnci kısa vadeli baskıyı artırdı

Grafikte Bitcoin’in bir süredir düşen kanal içinde hareket ettiği görülüyor. Son yükseliş denemesinde kanalın üst sınırına yaklaşan fiyat, bu bölgeden aşağı döndü. Bu yapı, üst bandın mevcut piyasa düzeninde direnç olarak çalışmayı sürdürdüğüne işaret ediyor.

Ali Charts, aşağı yönlü ilk önemli seviyeyi 59.700 dolar olarak öne çıkarıyor. Bu nokta, kanalın alt bölgesine yakın olması nedeniyle destek olarak izleniyor. Satış baskısının derinleşmesi halinde bir sonraki dikkat çeken seviye ise 56.550 dolar olarak gösteriliyor.

Ali Charts değerlendirmesinde, Bitcoin’in kanalın üst bandını aşamaması halinde fiyatın yeniden kanalın orta ya da alt bölümüne yönelebileceği, bu senaryoda 59.700 dolar seviyesinin öne çıktığı görülüyor.

Kısa vadede 61.250 dolar ve 58.000 dolar çevresi de ara tepki alanları olarak takip ediliyor. Buna karşılık düşüş beklentisinin güç kazanması için satışların devam etmesi gerekiyor. Bitcoin’in yeniden kanalın üst bölgesini ele geçirmesi ve 63.600 doların üzerine çıkması halinde bu zayıf görünüm etkisini kaybedebilir.

Likidite bölgesi bir sonraki yönü belirleyebilir

Diğer tarafta Minga, 61.200 ile 60.700 dolar aralığını ilk büyük likidite bölgesi olarak değerlendiriyor. Analiste göre fiyat, yeni bir yükseliş denemesi öncesinde bu alana sarkarak likidite temizliği yapabilir. Kripto piyasalarda likidite bölgesi, yoğun alım satım emirlerinin kümelendiği ve fiyatın sert tepki verebildiği alanı ifade ediyor.

Mini sözlük: Likidite bölgesi, piyasada alım ve satım emirlerinin yoğunlaştığı fiyat aralığıdır. Bu alanlarda fiyat çoğu zaman kısa süreli sert iğneler atabilir ve ardından yönünü daha net gösterebilir.

Bu bölgenin önemi, Bitcoin’in halen kutunun hemen üzerinde tutunmasından kaynaklanıyor. Alıcıların burada devreye girmesi halinde son geri çekilme daha derin bir bozulmadan çok kısa süreli bir likidite alımı olarak yorumlanabilir.

SeviyeAnlamı
61.200 ile 60.700 dolarİlk büyük likidite ve destek bölgesi
59.700 dolarKanal yapısında öne çıkan ilk aşağı yönlü hedef
59.500 dolarMinga’nın ana aşağı yönlü çekim alanı olarak izlediği seviye
56.550 dolarDaha derin geri çekilmede bir sonraki ana destek
65.700 ile 67.400 dolarDestek korunursa izlenen toparlanma bölgesi

Minga, 60.700 doların altına sarkılması durumunda 59.500 doların aşağı yönde ana çekim merkezi haline gelebileceğini belirtiyor. Analiste göre bu alan, yükseliş eğiliminin sürmesi için son büyük destek bölgesi niteliği taşıyor.

Minga, 61.200 ile 60.700 dolar aralığından ya da 59.500 dolar bölgesinden gelecek güçlü bir tepkinin toparlanma ihtimalini canlı tutabileceğini, bu durumda ay içinde 65.700 ile 67.400 dolar bandının yeniden gündeme gelebileceğini öngörüyor.

Bu çerçevede Bitcoin için kısa vadeli ana sınav destek bölgelerinde yaşanacak fiyat tepkisi olacak. 61.200 ile 60.700 dolar aralığının korunması toparlanma ihtimalini destekleyebilir. Buna karşılık bu alanın kaybedilmesi halinde 59.700 ve ardından 56.550 dolar seviyeleri daha güçlü biçimde gündeme gelebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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