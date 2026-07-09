📱 MoonPay, Telegram üzerinden MoonAgents erişimini kullanıma açtı.

MoonPay, yapay zeka destekli kripto asistanı MoonAgents için Telegram desteğini perşembe günü devreye aldı. Bu adımla kullanıcılar, mesajlaşma uygulaması üzerinden doğal dilde komut vererek piyasa analizi yapabilecek, gösterge panoları oluşturabilecek ve işlem hazırlayabilecek.

Telegram entegrasyonunun kapsamı

Şirketin ürün tarafında MoonPay Agents lideri olarak görev yapan Kevin Arifin, entegrasyonun MoonAgents masaüstü uygulamasını tamamladığını söyledi. Arifin, kullanıcıların bilgisayar başında olmadıkları anlarda da asistana erişebilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kevin Arifin, masaüstü uygulamasının bilgisayara bağlı çalıştığını, ancak kullanıcıların dışarıdayken de işlem hazırlamak veya analiz yapmak isteyebileceğini, Telegram entegrasyonunun bu erişim için bir geçit sunduğunu vurguluyor.

Arifin, Telegram tercihinin yalnızca kripto topluluğundaki yaygın kullanımla sınırlı olmadığını da kaydetti. Ona göre platform, yeni bir bot kurmak için güçlü bir arayüz sunuyor. WhatsApp veya iMessage benzeri hizmetlerde ek kurulum gereksinimlerinin daha fazla sürtünme yarattığını ifade etti.

Mini sözlük: LLM, büyük dil modeli anlamına gelir. Metin üretme, komut anlama ve çok adımlı görevleri yürütme için kullanılan bu yapılar, son dönemde bilgisayar üzerinde işlem başlatabilen yapay zeka aracılarına temel oluşturuyor.

Veri saklama ve kullanıcı kontrolü

MoonPay, Telegram’ın bu yapıda yalnızca bir arayüz görevi gördüğünü, kullanıcı verileri ile özel anahtarların ise bilgisayarda tutulduğunu açıkladı. Şirket, böylece mesajlaşma platformuna bağımlılığın azaltılmasının amaçlandığını aktardı. MoonPay, kripto ödemeleri ve dijital varlık altyapısı alanında faaliyet gösteren küresel bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor.

Arifin, tüm kayıtların bilgisayarda saklandığını, Telegram erişimi kesilse bile kullanıcıların MoonAgents masaüstü uygulaması üzerinden aynı konuşmaları sürdürebileceğini belirtiyor.

Arifin, OpenClaw ve Hermes Agent gibi yapay zeka aracı projelerinin de MoonAgents üzerinde etkili olduğunu söyledi. Bu projelerin, yapay zeka asistanlarının klasik sohbet pencerelerinin dışına taşınabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Sektörde benzer adımlar artıyor

Bu gelişme, kripto şirketlerinin yapay zeka aracılarının dijital varlıklar ve çevrim içi hizmetlerle etkileşime girebilmesi için altyapı geliştirdiği bir dönemde geldi. Gemini, nisan ayında kullanıcılara ChatGPT ve Claude dahil bazı yapay zeka modellerini borsa araçlarına bağlama imkanı veren Agentic Trading sistemini tanıttı.

Haziranda Coinbase, yapay zeka aracılarına kullanıcıların belirlediği sınırlar içinde kripto alım satımı, ödeme ve portföy yönetimi olanağı sunan Coinbase for Agents aracını duyurdu. Aynı ay Nous Research de açık kaynaklı Hermes Agent için masaüstü sürümünü yayımladı ve aracı komut satırından bağımsız bir uygulamaya taşıdı.