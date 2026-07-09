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Ethereum (ETH)

Ethereum’da $1.580 desteği korunursa toparlanma ihtimali güçlenecek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum’da yön arayışı sürerken 1.580 dolar desteği kritik önem taşıyor.
  • 📉 Fiyat 1.826 doların altında kaldıkça $ETH’de kısa vadeli baskı devam ediyor.
  • 📊 1.826 doların yeniden aşılması toparlanma ihtimalini güçlendirebilir.
  • 🧭 Son yıllarda güçlü tepki alınan 1.580 dolar bölgesi daha geniş görünümün merkezinde yer alıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Ethereum, kısa vadede 1.826 dolar direncini aşmakta zorlanırken 1.580 dolar bölgesindeki ana desteği yeniden test ediyor. Fiyatın bu iki seviye arasında sıkışması, piyasada yön arayışının sürdüğüne işaret ediyor.

İçindekiler
1 Kısa vadede 1.826 dolar öne çıkıyor
2 1.580 dolar seviyesi daha geniş görünüm için belirleyici

Kısa vadede 1.826 dolar öne çıkıyor

Ethereum son toparlanma denemesinin ardından 1.826 dolar seviyesinin yeniden altına indi. Bu tablo, kısa vadeli görünüm üzerindeki baskının devam ettiğini gösteriyor. Alıcıların teknik görünümü güçlendirebilmesi için önce bu bölgenin yeniden destek haline gelmesi gerekiyor.

Grafiklerde 1.826 doların daha önce önemli bir kırılım bölgesi olarak çalıştığı görülüyor. Fiyat bu seviyenin altında kaldığında, yeniden yukarı dönüş denemesi zayıflıyor. Analist Cryptorphic, Ethereum’un 1.826 doların altında işlem gördüğü sürece temkinli görünümünü koruduğunu, daha olumlu bir yapının ise ancak bu eşik geri alındığında öne çıkabileceğini belirtiyor.

Cryptorphic, 1.826 dolar bölgesinin alıcılar açısından kritik önem taşıdığını, Ethereum’un daha güçlü bir görünüm kazanabilmesi için bu seviyenin yeniden aşılması gerektiğini vurguluyor.

Fiyatın hareketli ortalamaların altında kalması da direnç baskısını artırıyor. Özellikle 1.800 dolar çevresindeki üst bant, 1.826 dolarla birlikte yakın vadede önemli bir satış alanı oluşturuyor. Bu direnç aşılamazsa 1.625 ile 1.621 dolar aralığındaki destek bölgesi yeniden gündeme gelebilir.

Buna karşılık Ethereum 1.826 doların üzerine çıkıp bu seviyeyi koruyabilirse, alıcıların yeniden kontrol kazandığına dair daha net bir sinyal alınabilir. Böyle bir senaryoda kısa vadeli toparlanma görünümü de güç kazanabilir.

1.580 dolar seviyesi daha geniş görünüm için belirleyici

Haftalık görünümde ise 1.580 dolar seviyesi daha kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Ethereum bu bölgeyi son yıllarda birkaç kez güçlü talep alanı olarak kullandı. Mevcut testin önemi de buradan kaynaklanıyor.

Ali Charts, 1.580 dolar bölgesinin Ekim 2023’te yüzde 149’luk bir yükselişi, Nisan 2025’teki testin ardından ise yüzde 203’lük genişlemeyi tetiklediğine dikkat çekiyor. Bu nedenle mevcut tepkinin daha büyük zaman dilimlerinde yakından izlendiği görülüyor.

SeviyeTeknik anlamı
1.826 dolarKısa vadede geri alınması gereken ana direnç
1.625 ile 1.621 dolarDirenç aşılamazsa izlenecek yakın destek bölgesi
1.580 dolarHaftalık görünümde ana destek ve daha geniş yapının dayanağı

Son tepki alımı Ethereum’u yeniden 1.800 dolar bandına taşıdı. Ancak aynı yatay desteğin art arda test edilmesi, zaman içinde alım tarafındaki likiditeyi azaltabilir ve tabanı zayıflatabilir. Bu nedenle piyasa katılımcıları, fiyatın yüksek zaman dilimlerinde 1.580 doların üzerinde kapanış yapıp yapamayacağını izliyor.

Ali Charts, 1.580 dolar seviyesinin korunmasının yeni bir genişleme ihtimalini canlı tuttuğunu, bu bölgenin kaybedilmesinin ise toparlanma yapısını zayıflatabileceğini aktarıyor.

Ethereum 1.580 doların üzerinde kaldığı sürece toparlanma beklentisi masada kalacak. Buna karşın bu desteğin net biçimde kırılması, daha derin bir geri çekilme riskini artırabilir ve mevcut yükseliş senaryosunu zora sokabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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