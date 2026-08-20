Factor LLC yöneticisi ve vadeli işlem piyasalarının tanınan isimlerinden Peter Brandt, Bitcoin konusunda önceki aşağı yönlü beklentisini değiştirerek uzun pozisyon açtı. Brandt’ın yön değişikliğinde, grafiklerde nadir görülen bir dönüş formasyonunun tamamlanması ve fiyatın uzun süredir etkili olan düşüş eğiliminden çıkması belirleyici oldu.

Teknik görünüm yön değiştirdi

Brandt, son dönemde düşüşlerin piyasaya hakim olduğunu ve bu nedenle Bitcoin’de aşağı yönlü bir hareket beklemek için gerekçe bulunduğunu dile getirmişti. Özellikle sağ omuz yapısının uzun süre oluşması, ters omuz baş omuz formasyonunun aşağı kırılma ihtimalini artıran bir unsur olarak öne çıkıyordu.

Bu değerlendirmede daha geniş eğilimin aşağı yönlü olması da etkiliydi. Brandt, söz konusu yapının aşağı çözülme olasılığını 60’a 40 olarak değerlendiriyordu. Ancak hafta içindeki fiyat hareketi bu senaryoyu geçersiz kıldı ve teknik tabloyu belirgin biçimde değiştirdi.

Peter Brandt, ters omuz baş omuz dip formasyonunun tamamlanmasının önceki beklentiyi değiştirdiğini ve bu kırılmayla birlikte alım yaptığını kaydetti.

Bitcoin, 64.000 dolar civarındaki direncin üzerine çıktıktan sonra bu bölgenin üzerinde tutunmayı başardı. Böylece birkaç haftadır süren yatay sıkışma sona erdi ve piyasa güçlü bir kırılmayla yeni bir ivme kazandı. CME Bitcoin vadeli işlemlerinin günlük grafiğinde de kilit boyun çizgisinin aşılması, dönüş formasyonunun tamamlandığına işaret etti.

Fiyat ivmesi ve piyasa takibi

Söz konusu formasyonun mevcut piyasa döngüsünde seyrek görülmesi, hareketin teknik açıdan daha fazla dikkat çekmesine yol açtı. Gün içi işlemlerde BTC-056 kodlu CME Bitcoin vadeli kontratı yaklaşık 72.335 dolara kadar yükseldi. Günlük net artış ise 2.585 dolar olarak kaydedildi.

Bu tür kırılmaların ardından yatırımcıların sadece fiyatı değil, direnç ve destek bölgelerini, hacim değişimini ve teknik göstergeleri de yakından izlemesi gerekiyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Eleştirilere risk yönetimi yanıtı

Brandt’ın bu keskin yön değişikliği, sosyal medyada bazı piyasa katılımcılarının eleştirisini de beraberinde getirdi. Eleştiri getirenler, 60’a 40 gibi olasılık hesaplarının tek bir işlem özelinde anlamlı sonuç üretmediğini savundu.

Brandt, risk yönetiminde büyük sayılar yasasına işaret ederek küçük bir istatistiksel avantajın tek bir işlemde önemsiz görünebileceğini, ancak çok sayıda işlemde sistemin pozitif beklenti üretmesini sağlayanın tam da bu fark olduğunu vurguladı.

Deneyimli yatırımcı, piyasayla inatlaşmak yerine sistematik hareket ettiğini ortaya koydu. Teknik görünüm değişince pozisyonunu da buna göre güncelledi. Bu yaklaşım, tekil tahminden çok süreç disiplinine ve olasılık temelli işlem yönetimine dayanan bir strateji olarak öne çıktı.