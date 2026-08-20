Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRPL’ye kurumsal kredi altyapısı gelirken XRP yükselişini hızlandırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRPL'ye kurumsal kredi altyapısı gelirken $XRP sert yükseldi.
  • 📈 XRP fiyatı 0,99 dolardan 1,245 dolara çıkarak yüzde 25'in üzerinde arttı.
  • 🐋 Büyük cüzdanlar 96 saat içinde 300 milyon XRP topladı.
  • 📊 Binance'te XRP açık pozisyon büyüklüğü 461,3 milyon dolarla iki ayın zirvesine ulaştı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP, perşembe günü sert yükselerek 1,245 dolara kadar çıktı. Varlık, çarşamba günkü 0,99 dolar seviyesinden toparlanmasının ardından kısa sürede yüzde 25’in üzerinde değer kazandı. Son verilere göre XRP son 24 saatte yüzde 22, haftalık bazda ise yüzde 24 artışla 1,23 dolar civarında işlem gördü.

İçindekiler
1 Büyük alımlar fiyat hareketini destekledi
2 Türev piyasasında hareketlilik arttı
3 XRPL tarafında kurumsal kredi adımı atıldı

Büyük alımlar fiyat hareketini destekledi

Son yükselişten önce büyük yatırımcıların uzun süredir sessiz biçimde XRP topladığı görüldü. CryptoQuant verileri, 2026 boyunca XRP spot piyasasında ortalama emir büyüklüğünün büyük balina düzeyinde kaldığını ortaya koydu. Bu tablo, piyasada dikkat çekmeyen ancak istikrarlı birikime işaret etti.

Kripto analisti Ali, en son alım dalgasında büyük cüzdanların 96 saat içinde 300 milyon XRP topladığını aktardı. Aynı dönemde yüksek bakiyeli cüzdan sayısında da artış kaydedildi. Santiment, son üç ayda XRP milyoneri olarak sınıflanan cüzdanlara 32 yeni adres eklendiğini bildirdi.

Büyük yatırımcıların 96 saat içinde 300 milyon XRP toplaması, son fiyat hareketi öncesinde birikimin hız kazandığını ortaya koyuyor.

Türev piyasasında hareketlilik arttı

XRP’deki sert çıkış öncesinde işlem aktivitesi ve açık pozisyon verilerinde de belirgin artış yaşandı. CryptoQuant, hafta başında Binance üzerindeki XRP açık pozisyon büyüklüğünün yaklaşık 461,3 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Bu seviye son iki ayın zirvesi olarak kayda geçti ve türev piyasasına ilginin yeniden güçlendiğini gösterdi.

Santiment de geçen hafta sonu XRP ağındaki faaliyet düzeyinin iki ayı aşkın sürenin en yüksek noktasına ulaştığını açıkladı. Temmuzun önceki bölümünde aktivite 2026’nın dip seviyelerine yaklaşmıştı. Son toparlanma, fiyat artışıyla birlikte piyasa katılımının yeniden hızlandığına işaret etti.

GöstergeSeviyeDönem
XRP fiyatı1,245 dolarPerşembe gün içi zirve
Açık pozisyon461,3 milyon dolarSon iki ayın en yüksek seviyesi
Balina alımı300 milyon XRP96 saat

XRPL tarafında kurumsal kredi adımı atıldı

Fiyat hareketiyle aynı dönemde XRP Ledger için kurumsal kredi alanında yeni bir adım da duyuruldu. Açıklamaya göre Cicada Partners, kredi uzmanlığı ile borçlu hattını XRPL Lending Protocol ve Single Asset Vault üzerinde kurulan Clearpool altyapısıyla bir araya getirecek. Bu yapı, XRPL üzerinde kurumsal ölçekte kredi ürünlerinin devreye alınmasını hedefliyor.

Ripple da kredi fonunda likidite sağlayıcısı olarak yer alacak. Şirket, diğer yatırımcılarla birlikte kurumsal ortak yatırımcıların yanında sermaye sunacak. Ripple, XRP ekosistemine odaklanan ödeme ve altyapı çözümleri geliştiren teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, türev piyasasında henüz kapatılmamış sözleşmelerin toplam büyüklüğünü gösterir. Likidite sağlayıcısı ise bir fon ya da piyasaya sermaye sunarak işlemlerin daha düzenli yürümesine katkı veren taraftır.

Kurumsal nitelikte kredi altyapısının XRPL’ye gelmesi, ağın kullanım alanını yalnızca ödeme trafiğinin ötesine taşıyan bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP Ledger’da ödeme hacmi 550 milyon XRP’yi aştı

Kinetics Internet Portfolio, Ripple hisselerine doğrudan yatırım yaptı

Beyaz Saray, kripto şirketlerine ABD’de netlik mesajı verdi

XRP’de 0,92 dolar desteği izlenirken balina işlemleri %280 arttı

XRP’de kurumsal ETF ilgisi artarken dip oluşumu izleniyor

XRP’de RSI ayrışması zayıflayan satış baskısına işaret ediyor

Ripple’ın RLUSD arzı XRPL’de 30 günde neredeyse sabit kaldı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Shiba Inu borsalardan 207 milyar SHIB çekilmesiyle toparlandı
Bir Sonraki Yazı Peter Brandt, Bitcoin’de teknik kırılma sonrası uzun pozisyon açtı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Peter Brandt, Bitcoin’de teknik kırılma sonrası uzun pozisyon açtı
BITCOIN (BTC)
Shiba Inu borsalardan 207 milyar SHIB çekilmesiyle toparlandı
SHIBA INU (SHIB)
Lost your password?