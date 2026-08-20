XRPL’ye kurumsal kredi altyapısı gelirken XRP yükselişini hızlandırdı

XRP, perşembe günü sert yükselerek 1,245 dolara kadar çıktı. Varlık, çarşamba günkü 0,99 dolar seviyesinden toparlanmasının ardından kısa sürede yüzde 25’in üzerinde değer kazandı. Son verilere göre XRP son 24 saatte yüzde 22, haftalık bazda ise yüzde 24 artışla 1,23 dolar civarında işlem gördü.

Büyük alımlar fiyat hareketini destekledi

Son yükselişten önce büyük yatırımcıların uzun süredir sessiz biçimde XRP topladığı görüldü. CryptoQuant verileri, 2026 boyunca XRP spot piyasasında ortalama emir büyüklüğünün büyük balina düzeyinde kaldığını ortaya koydu. Bu tablo, piyasada dikkat çekmeyen ancak istikrarlı birikime işaret etti.

Kripto analisti Ali, en son alım dalgasında büyük cüzdanların 96 saat içinde 300 milyon XRP topladığını aktardı. Aynı dönemde yüksek bakiyeli cüzdan sayısında da artış kaydedildi. Santiment, son üç ayda XRP milyoneri olarak sınıflanan cüzdanlara 32 yeni adres eklendiğini bildirdi.

Büyük yatırımcıların 96 saat içinde 300 milyon XRP toplaması, son fiyat hareketi öncesinde birikimin hız kazandığını ortaya koyuyor.

Türev piyasasında hareketlilik arttı

XRP’deki sert çıkış öncesinde işlem aktivitesi ve açık pozisyon verilerinde de belirgin artış yaşandı. CryptoQuant, hafta başında Binance üzerindeki XRP açık pozisyon büyüklüğünün yaklaşık 461,3 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Bu seviye son iki ayın zirvesi olarak kayda geçti ve türev piyasasına ilginin yeniden güçlendiğini gösterdi.

Santiment de geçen hafta sonu XRP ağındaki faaliyet düzeyinin iki ayı aşkın sürenin en yüksek noktasına ulaştığını açıkladı. Temmuzun önceki bölümünde aktivite 2026’nın dip seviyelerine yaklaşmıştı. Son toparlanma, fiyat artışıyla birlikte piyasa katılımının yeniden hızlandığına işaret etti.

Gösterge Seviye Dönem XRP fiyatı 1,245 dolar Perşembe gün içi zirve Açık pozisyon 461,3 milyon dolar Son iki ayın en yüksek seviyesi Balina alımı 300 milyon XRP 96 saat

XRPL tarafında kurumsal kredi adımı atıldı

Fiyat hareketiyle aynı dönemde XRP Ledger için kurumsal kredi alanında yeni bir adım da duyuruldu. Açıklamaya göre Cicada Partners, kredi uzmanlığı ile borçlu hattını XRPL Lending Protocol ve Single Asset Vault üzerinde kurulan Clearpool altyapısıyla bir araya getirecek. Bu yapı, XRPL üzerinde kurumsal ölçekte kredi ürünlerinin devreye alınmasını hedefliyor.

Ripple da kredi fonunda likidite sağlayıcısı olarak yer alacak. Şirket, diğer yatırımcılarla birlikte kurumsal ortak yatırımcıların yanında sermaye sunacak. Ripple, XRP ekosistemine odaklanan ödeme ve altyapı çözümleri geliştiren teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, türev piyasasında henüz kapatılmamış sözleşmelerin toplam büyüklüğünü gösterir. Likidite sağlayıcısı ise bir fon ya da piyasaya sermaye sunarak işlemlerin daha düzenli yürümesine katkı veren taraftır.

Kurumsal nitelikte kredi altyapısının XRPL’ye gelmesi, ağın kullanım alanını yalnızca ödeme trafiğinin ötesine taşıyan bir gelişme olarak öne çıkıyor.