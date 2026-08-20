Shiba Inu borsalardan 207 milyar SHIB çekilmesiyle toparlandı

Shiba Inu, son haftalarda 0,000005 doların altında süren zayıf seyrin ardından yeniden bu eşiğin üzerine çıktı. Kripto para piyasasındaki geniş çaplı toparlanmayla birlikte SHIB fiyatı son 24 saatte yüzde 9,87 yükseldi.

Borsalardaki arz geriledi

CryptoQuant verileri, borsalardaki Shiba Inu hareketlerinde dikkat çeken bir değişime işaret etti. Platformun hesaplamasına göre SHIB net akışı eksi 207.257.000.000 seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, borsalara satış amacıyla dönen token miktarının, borsalardan çekilen miktarın gerisinde kaldığını gösteriyor.

CryptoQuant, zincir üstü veriler sunan bir kripto analiz platformu olarak biliniyor. Eksi net akış, genellikle kısa vadede satış baskısının hafiflediğine ve yatırımcıların varlıklarını borsa dışına taşımayı tercih ettiğine işaret eden bir gösterge olarak izleniyor.

CryptoQuant verileri, SHIB net akışının eksi 207.257.000.000 seviyesine indiğini ve borsalardaki satışa hazır arzın belirgin biçimde azaldığını ortaya koyuyor.

Bu hareket, son 24 saat içinde alım yönlü ilginin güçlendiğine dair sinyal olarak değerlendiriliyor. Borsalardan çıkan token miktarındaki artış, mevcut satış baskısını zayıflatırken fiyatın yukarı yönlü hareket alanını genişletmiş olabilir.

Piyasadaki genel toparlanma etkili oldu

SHIB’deki canlanma, yalnızca kendi zincir üstü verileriyle sınırlı kalmadı. Bitcoin ve XRP başta olmak üzere büyük kripto varlıklarda son bir günde yüzde 15’i aşan yükselişler görülmesi, piyasanın genelinde risk iştahını artırdı. Shiba Inu da bu eğilime katılarak önceki dip seviyelerden güçlü bir toparlanma sergiledi.

Spot ve vadeli işlem piyasalarında artan hareketlilik de bu tabloyu destekledi. Fiyatın yeniden 0,000005 dolar bölgesine yerleşmesi, son haftalardaki zayıf görünümün ardından kısa vadeli teknik dengede iyileşmeye işaret etti.

SHIB, haftalar sonra 0,000005 dolar bölgesini geri alırken piyasadaki geniş çaplı yükseliş meme coin tarafına da yansıdı.

Ağustos için 0,000006 dolar seviyesi izleniyor

Piyasa katılımcıları, mevcut ivmenin korunması halinde SHIB’in ağustosta çok aylı zirvesi olan 0,000006 dolar seviyesini yeniden test edebileceğini değerlendiriyor. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi, hem borsalardaki arz eğiliminin sürmesine hem de genel piyasa havasının destekleyici kalmasına bağlı olacak.