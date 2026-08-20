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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 69 bin doları aşarken 2,74 milyar dolarlık short silindi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 69 bin doları aşınca 24 saatte 2,74 milyar dolarlık short tasfiye oldu.
  • 📉 Toplam tasfiye 2,99 milyar dolara çıktı ve bunun 1,42 milyar doları Bitcoin işlemlerinden geldi.
  • 🧾 Lookonchain, $ETH işlemi taşıyan bir cüzdanda 106 milyon dolarlık short pozisyonun kapandığını açıkladı.
  • 📊 K33 Research, Bitcoin vadeli işlemlerinde tek günde 1 milyar doların üzerinde short tasfiyesinin ilk kez görüldüğünü kaydetti.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin fiyatı 69 bin dolar eşiğini aşarak 2021 rallisinden bu yana görülen seviyelere yeniden çıktı. Sert yükseliş, türev piyasalarda güçlü bir short sıkışmasını tetikledi ve son 24 saatte yaklaşık 2,74 milyar dolarlık short pozisyon tasfiye edildi.

İçindekiler
1 Piyasada tasfiye dalgası büyüdü
2 Ethereum işlemi dikkat çekti
3 Tarihi short sıkışması öne çıktı
4 Teknik seviyeler izleniyor

Piyasada tasfiye dalgası büyüdü

Kripto para piyasasındaki toplam tasfiye tutarı yaklaşık 2,99 milyar dolara ulaştı. Bu toplamın 1,42 milyar dolarlık bölümü Bitcoin kaynaklı olurken, Ethereum tarafında 1,13 milyar dolarlık tasfiye görüldü. Long pozisyonlarda ise kayıp 255,09 milyon dolar düzeyinde kaldı.

Tasfiye dalgasında en ağır darbeyi düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcılar aldı. Fiyatın kısa sürede yukarı taşınması, özellikle kaldıraçlı işlemlerde riskin ne kadar hızlı büyüyebileceğini bir kez daha ortaya koydu.

KategoriTutar
Toplam tasfiye2,99 milyar dolar
Short tasfiyesi2,74 milyar dolar
Long tasfiyesi255,09 milyon dolar
Bitcoin kaynaklı tasfiye1,42 milyar dolar
Ethereum kaynaklı tasfiye1,13 milyar dolar

Ethereum işlemi dikkat çekti

Zincir üstü veri platformu Lookonchain, pension-usdt.eth cüzdanını kullanan bir yatırımcının 50 bin ETH büyüklüğündeki short pozisyonunun tamamen tasfiye edildiğini duyurdu. Söz konusu pozisyonun büyüklüğü 106 milyon dolar olarak hesaplandı. Lookonchain, blokzincir üzerindeki cüzdan hareketlerini izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor.

Lookonchain, daha önce 49 milyon dolar kar eden ve 23 işlemlik kazanç serisi yakalayan pension-usdt.eth cüzdanındaki 50 bin ETH tutarındaki short pozisyonun tamamen tasfiye edildiğini açıkladı.

Bu işlemde yatırımcının zararı 23,9 milyon dolara ulaştı. Aynı cüzdanın daha önce art arda 23 başarılı işlem gerçekleştirdiği ve toplamda yaklaşık 49 milyon dolar kar yazdığı bilgisi de paylaşıldı.

Tarihi short sıkışması öne çıktı

K33 Research verilerine göre, Bitcoin vadeli işlemlerinde tek günde 1 milyar doların üzerinde short tasfiyesi ilk kez kaydedildi. Araştırma şirketinde baş araştırmacı olarak görev yapan Vetle Lunde, son hareketin geçmişteki büyük short tasfiyelerini açık farkla geride bıraktığını belirtiyor.

Vetle Lunde, Bitcoin short tasfiyelerinin ilk kez tek bir günde 1 milyar doların üzerine çıktığına dikkat çekiyor.

Karşılaştırma yapıldığında, Mayıs 2021 döneminde yaklaşık 757 milyon dolar, Kasım 2025 döneminde ise yaklaşık 694 milyon dolarlık short tasfiyesi görülmüştü. Son dalga bu seviyelerin belirgin biçimde üzerine çıktı.

Teknik seviyeler izleniyor

Bitcoin son yükselişle birlikte 63 bin dolar destek bölgesinden güçlü bir toparlanma sergiledi. Kripto para analisti The Martini Guy, 64 bin dolar, 65 bin 700 dolar ve 67 bin 200 dolar seviyelerinin yeniden aşılmasıyla kısa vadeli görünümün değiştiğini aktarıyor.

Bitcoin fiyatı 71 bin 717 dolarda işlem görürken piyasada 70 bin 500 dolar direnci yakından izleniyor. Analiste göre bu seviyenin aşılması halinde 71 bin 500 dolar ve 72 bin dolar bandına doğru alan açılabilir. Aşağıda ise 67 bin 200 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor. Bu desteğin korunması halinde yükseliş eğilimi sürebilir, aşağı kırılması durumunda ise düzeltme derinleşebilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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