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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin ve Bitcoin yükseldi, Billy Markus temkinli iyimserlik mesajı verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kripto piyasasında sert toparlanma görüldü ve $DOGE gün içinde %10 yükseldi.
  • 📈 Dogecoin 0,069 dolardan 0,078 dolara kadar çıkarak dikkat çekti.
  • 🗣️ Billy Markus, “Kripto geri mi döndü, 2026 kabusu bitti mi” sorularını gündeme taşıdı.
  • 🏦 Fed'in temmuz tutanakları sonrası kripto varlıklar, aynı dönemde %0,21 yükselen S&P 500'ü geride bıraktı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasası yeniden ivme kazanırken Bitcoin ile birlikte çok sayıda dijital varlıkta yükseliş görüldü. Dogecoin de bu hareketten payını aldı ve kısa sürede çift haneli artış kaydetti. Piyasadaki toparlanma, son aylardaki sert satışların ardından dikkat çekici bir dönüşe işaret etti.

İçindekiler
1 Dogecoin yükselişte öne çıktı
2 Son aylardaki satış dalgası etkili oldu
3 Fed tutanakları da izleniyor

Dogecoin yükselişte öne çıktı

Dogecoin haberin yazıldığı sırada %10 artışla 0,0771 dolardan işlem gördü. Varlık, bir önceki gün 0,069 dolar seviyesinden başladığı yükselişi sürdürdü. Perşembe günü erken saatlerde 0,078 dolar seviyesine kadar çıkan Dogecoin, daha sonra sınırlı bir geri çekilme yaşadı.

Billy Markus, Dogecoin’in kurucu ortaklarından biri olarak biliniyor ve sosyal medya platformu X’te Shibetoshi Nakamoto adıyla paylaşımlar yapıyor. Markus, piyasadaki sıçramayı gösteren bir ekran görüntüsü paylaşarak son hareketin kalıcılığına dair soru işaretlerini gündeme taşıdı.

Billy Markus, paylaşımında “Kripto geri mi döndü, 2026 kabusu sona mı erdi” sorularını öne çıkardı.

Son aylardaki satış dalgası etkili oldu

Kripto paralarda geçen yıl ekim ayından bu yana süren satış baskısı piyasada belirleyici oldu. Büyük bir ani çöküş sırasında 19 milyar dolarlık pozisyonun tasfiye edilmesi, sektörde risk iştahını zayıflatan en önemli gelişmeler arasında yer aldı. Markus’un 2026’ya gönderme yapan sorusu da bu zorlu dönemin ardından gelen yükselişin ne kadar güçlü olduğuna yönelik belirsizliği yansıttı.

Markus’un paylaştığı görüntüde Bitcoin, Ethereum, Solana ve Dogecoin gibi varlıkların yükseldiği görüldü. Aynı zaman aralığında S&P 500 endeksi yalnızca %0,21 yükseldi. Bu tablo, kripto varlıkların kısa vadeli performans açısından geleneksel hisse senedi göstergesinin önüne geçtiğini ortaya koydu.

Varlık veya göstergeYönDikkat çeken veri
DogecoinYükseliş%10 artış, 0,0771 dolar
S&P 500Sınırlı yükseliş%0,21 artış
BTC, ETH, SOLYükselişEkran görüntüsünde yeşil bölgede yer aldı

Fed tutanakları da izleniyor

Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın temmuz toplantısına ait Federal Açık Piyasa Komitesi tutanaklarını da değerlendirdi. Çarşamba günü yayımlanan tutanaklar, yetkililerin büyük bölümünün faizleri sabit tutmaktan yana olduğunu gösterdi. Buna karşın bazı üyeler faiz artışını destekledi.

Bu görünüm, hisse senedi piyasalarında daha sınırlı bir tepkiye yol açarken kripto varlıklarda daha güçlü bir toparlanma izlendi. Yine de son yükselişin kalıcı bir ralliye dönüşüp dönüşmeyeceği, önümüzdeki hafta ve aylardaki fiyat hareketleriyle daha net anlaşılacak.

Dogecoin kurucu ortağının yönelttiği sorular, son sıçramaya rağmen piyasada kesin bir dönüş ilan etmek için henüz erken olabileceğine işaret etti.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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