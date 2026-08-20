Trump, CLARITY Act için Senato oylamasını 15 Eylül’e taşıdı

ABD Başkanı Donald Trump, dijital varlık piyasasını düzenlemeyi amaçlayan CLARITY Act için desteğini yineledi ve Kongre’ye yasanın adil bir versiyonunu onaylama çağrısı yaptı. Beyaz Saray’da kripto şirketlerinin temsilcileri ile düzenleyici kurumların katıldığı toplantıda Trump, daha net kuralların ABD’nin Çin karşısındaki küresel liderliğini korumasına katkı sağlayacağını savundu.

Yasa tasarısında görev paylaşımı öne çıkıyor

CLARITY Act, dijital varlıklara yönelik federal bir çerçeve oluşturmayı ve SEC ile CFTC’nin yetki alanlarını daha açık biçimde tanımlamayı hedefliyor. SEC, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu olarak sermaye piyasalarını denetliyor. CFTC ise emtia ve türev piyasalarından sorumlu kurum olarak öne çıkıyor.

Temmuz 2025’te tasarı Temsilciler Meclisi’nden geçti. Ancak Senato’da tokenlaştırılmış hisselerin düzenlenmesi, stabilcoin teşvik modelleri, yasa dışı finansman riski ve etik kurallar gibi başlıklarda uzlaşma sağlanamadı. Bu nedenle süreç üst kanatta ilerlemedi.

Trump, daha açık kripto kurallarının ABD’nin küresel rekabette elini güçlendireceğini ve yasanın adil bir çerçeveyle çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Senato’da kritik tarih 15 Eylül

Senato ağustos tatilinde bulunuyor. Senato Çoğunluk Lideri John Thune’un usul oylamasını 15 Eylül için takvime alması bekleniyor. Sürecin bir sonraki aşamaya geçebilmesi için 60 oy gerekiyor. Bu eşik, Cumhuriyetçilerin yanı sıra Demokratlardan da destek alınmasını zorunlu kılıyor.

Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong, mevcut tasarının 60’ın üzerinde oy toplayabileceğini düşünüyor. Armstrong, düzenlemenin sektörün gelişimi açısından kritik olduğunu savundu. Coinbase, ABD’nin en büyük kripto para borsalarından biri olarak düzenleme tartışmalarında sık sık doğrudan taraflardan biri olarak öne çıkıyor.

Başlık Durum Temsilciler Meclisi Temmuz 2025’te tasarıyı onayladı Senato usul oylaması 15 Eylül’de planlanıyor Gerekli oy sayısı 60

Etik tartışmaları sürüyor

Trump’ın desteği, olası çıkar çatışması tartışmalarının gölgesinde geldi. Reuters, Trump ailesinin bağlantılı kripto girişimlerinin 2025 yılında 1,4 milyar doların üzerinde gelir sağladığını yazdı. Demokratlar bu nedenle daha sıkı etik güvenceler talep ediyor.

Senatör Ruben Gallego, gerekli sınırlamaların başkan tarafından değil Kongre tarafından belirlenmesi gerektiğini savunuyor. Tartışma, yasa tasarısının yalnızca piyasa yapısına değil, siyasi denetime ve etik çerçeveye de odaklandığını gösteriyor.

Brian Armstrong, tasarının Senato’da 60’tan fazla oy toplayabilecek bir zemine sahip olduğunu ve sektörün gelişimi için kritik önem taşıdığını dile getirdi.

Düzenleme beklentisi piyasaya yansıdı

Beyaz Saray’daki toplantı, kripto sektörünün Washington’daki etkisinin ne kadar arttığını da ortaya koydu. Coinbase, Ripple, Robinhood ve Kraken yöneticileriyle diğer sektör temsilcileri, uzun süredir yasa koyucular üzerinde net kurallar için baskı kuruyor. Sürecin sonucu borsaları, token ihraççılarını, yatırımcıları ve blokzincir geliştiricilerini doğrudan etkileyebilir.

Düzenleyici kurumlar da Kongre’yi beklemiyor. SEC, kripto token arzları ve olası güvenli liman uygulamalarıyla ilgili önerileri ilerletirken, CFTC de yenilik danışma komitesi üzerinden teknoloji, piyasalar ve dijital varlık politikasını inceliyor. Buna karşın bu adımlar, kapsamlı bir Kongre düzenlemesinin yerini tutmuyor.

Siyasi hareketlilik piyasalarda da karşılık buldu. Bitcoin çarşamba günü 68.000 doların üzerine çıktı. Coinbase, Strategy ve Circle hisseleri de düzenleme konusunda artan iyimserliğin etkisiyle yükseldi. Gözler şimdi Senato’nun dönüş tarihi olan 15 Eylül’e çevrildi.