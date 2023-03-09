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Daha Önce Dibi Bildi! Ünlü Bitcoin Uzmanından Güncel Kripto Tahmini! Yine Mi?

Popüler analistlerden 2018 yılı dibini doğru tahmin eden isim altcoinlerde yeni bir rallinin başlayabileceğini söylüyor.
17:40
9 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcılarının yüzü 16:30’da beklenti üstü gelen işsizlik haklarından başvuru verisiyle bir miktar gülüyor. Ancak daha fazlasına ihtiyaç var ve önümüzdeki birkaç gün yoğun gündem devam edecek. Gelecek veriler Fed’in faiz kararını da şekillendireceği için yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Peki 2018 dibini doğru tahmin eden ismin güncel beklentisi ne?

Dibi Bilen Kripto Analisti

2018’de Bitcoin‘in dibini doğru tahmin eden isim altcoinlerin bu yılki kazançlarının çoğunun silinmesinin ardından yeniden yükselişe geçebileceklerini düşünüyor. Smart Contracter takma adıyla bilinen analist Bitcoin ve Ethereum’un düşüşlerden sonra destek bulduğunu ve önümüzdeki birkaç hafta içinde kripto piyasalarında olası bir rahatlama rallisinin gerçekleşeceğini söylüyor. Eğer enflasyon verisi aylar sonra tekrar yükselmeye başlamazsa onun haklı olduğunu görebiliriz.

BTC ve ETH’de geçen haftaki ayı bayrağı çöküşünün aksine, bu son düşüş bana sahte görünüyor. Belki de birkaç haftalık rahatlama zamanı geldi, belki de yok olan bazı altcoinleri almak için doğru zaman gelmiştir”.

Ethereum bu yazının yazıldığı sırada 1.537 dolardan işlem görüyor. Kripto paraların kümülatif değeri ise 950 milyar dolara yakın. Eğer Bitcoin yeniden 24.000 doları aşabilirse 1,1 trilyon doları hedefleyecek kümülatif değerle birlikte altcoinlerin tekrar %30’u aşan kazançlar yakaladığını görebiliriz.

Bitcoin Analist Yorumu

Smart Contractor, Bitcoin‘in 22.000 civarına kadar bir ayı formasyonu gösterdiğini, ancak bu fiyat seviyesinde destek bulabileceğine dair işaretler olduğunu söylüyor. Bir başka kripto analisti olan Altcoin Sherpa, 13.000 ila 30.000 dolar aralığında yüksek volatiliteye sahip günlerin bizi beklediği görüşünü paylaşıyor.

“Önümüzdeki birkaç ay boyunca işlem aralığınız bu olabilir. Eğer öyleyse, aralığın her iki ucunda da bazı sapmalarla birlikte (temel olarak 30.000-13.000 dolar) aralığın her iki ucunun da kullanılmasını bekleyin”.

Smart Contracter’ın aksine Sherpa, altcoinlerin değerinin daha da düşebileceği konusunda uyarıyor ve Bitcoin’in 21.000 doları kaybedebileceğini söylüyor.

BTC: İşler genel olarak sallantılı görünüyor; bu düşük seviyelerin koştuğunu gördük ama sürdürülebilir mi? Önümüzdeki birkaç saat, bu bölgeyi tutup tutmayacağımıza dair iyi bir fikir verecektir. 21,000’lerde çok daha fazla hacim var. Oraya gidersek altcoinler erimeye devam eder”.

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