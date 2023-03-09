Bitcoin fiyatı az da olsa yükseldi çünkü merakla beklenen veri umut verici şekilde beklenti üstü açıklandı.

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Kral kripto para birimi bir süredir yatırımcılarının moralini bozuyor çünkü düşüş istikrarlı biçimde sürüyor. Bitcoin fiyatının 20.800 dolara kadar geri çekilebileceği beklentisi yaygınlaşmışken bir tersine dönüş hiç sürpriz olmayacaktır. Biraz önce açıklanan veri de yükseliş bekleyen yatırımcılara umut aşıladı. Yeterli değil ancak öncü sinyal olabilir.

Bitcoin Neden Yükseldi?

Biraz önce ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvurusu verisi geldi ve beklentinin bir miktar üzerindeydi. İstihdamın zayıflamaya başlamış olabileceği yorumlarını beraberinde getiren bu veri yarın için oldukça önemli. Eğer istihdam verisi de beklentinin altında gelirse Bitcoin fiyatının enflasyon öncesinde 23.000 doları yeniden hedeflediğini görebiliriz. Haftaya 14 Mart tarihindeki enflasyon verisinden önce ilk pozitif veri geldi.

İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları

Açıklanan: 211K

Beklenti: 195K Önceki: 190K

Pazar günü yaptığımız haftalık duyuruda bu verinin beklenti üstü açıklanmasının Bitcoin fiyatını desteklemesi ve Dolar Endeksini aşağı çekmesini beklediğimizi yazmıştık. Nitekim öyle de oldu.

Bitcoin (BTC)

Powell geçtiğimiz ay istihdamın maksimum seviyeye yaklaştığını söylemişti ve son gelen veri Ekim ayından bu yana en büyük artış. İşten ayrılanların sayısındaki artışın beklentiden fazla olması istihdam verilerinin beklenenden iyi gelebileceğine yorulabilir. Yarın gelecek Tarım Dışı İstihdam verisi de bu şekilde olursa Bitcoin öncülüğünde kripto paralarda daha fazla yükseliş görebiliriz. Bitcoin fiyatı öncü sinyali aldığı için dakikalar içinde 21.700 doların üstüne çıktı. Yeniden 21.800 dolar desteğini geri kazanması dipten artık geri dönüldüğü ihtimalini kuvvetlendirecektir.

Yatırımcıların 21.800 ve 22.400 dolar desteklerinin üzerindeki kapanışların ardından 22.800 dolar direncinin aşılmasını beklemesi gerekecek. Diğer taraftan Silvergate Bank iflasının kripto para şirketleri üzerinde etkilerini henüz net biçimde görebilmiş değiliz. Genesis iflas süreci anlaşmayla sonuçlanmadı ve SEC kripto şirketlerine baskı kurmaya devam ediyor. Yani sevinmek için henüz fazlasıyla erken. 14 Mart tarihinde yeniden yükselişe geçmiş bir enflasyon görürsek bu durumda 19.300 dolara kadar Bitcoin düşüşü devam edebilir. Yatırımcıların stop bölgelerini iyi ayarlayarak yoğun gündemi yakından izlemesi gerekecek.