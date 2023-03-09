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Popüler Altcoin Piyasadaki Düşüşe Meydan Okudu: Yükselişler Devam Edecek mi?

Kripto para piyasasındaki düşüş ivmesinin aksine yönünü yeniden yukarı çeviren XRP, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı.
17:20
9 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasının hafta başından bu yana düşüş yönlü bir ivme yakalaması ile birlikte piyasadaki çoğu kripto para birimi, son günlerde değer kayıplarına hız kazandırdı. Ancak SEC-Ripple davasının gidişatına ilişkin olumlu beklentilerin artması ile birlikte son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde piyasada pozitif ayrışan XRP, bu düşüş ivmesine meydan okudu ve yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Güne düşüş yönlü fiyat hareketleri ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı ve 22.000 dolarlık destek seviyesinin altına geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, Bitcoin’deki değer kayıplarının da etkisiyle düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1535 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1 trilyon dolar seviyelerinin altına geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

XRP, Piyasadaki Düşüş İvmesine Meydan Okudu

Kripto para piyasasındaki düşüş ivmesine piyasadaki çoğu kripto para biriminin yüksek oranlarda değer kaybetmesine karşın son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde piyasada pozitif ayrışan ve yükseliş yönlü ivme yakalayan kripto varlıklar da oldu. XRP, değer kayıplarına hız kazandıran çoğu altcoin’in aksine son 1 haftada %5’e yakın bir değer artışı yaşadı ve 0,39 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. XRP’deki bu yükselişinde büyük ölçüde SEC-Ripple davasının gidişatına ilişkin artan olumlu beklentiler etkili oldu. Ayrıca birçok kripto ve on-chain veri analizi platformu da portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen çok sayıda adresin önemli miktarlarda XRP’yi borsalardan transfer etmeye başladığını bildirdi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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