ATH gördükten sonra fiyatı düştü bu geri çekilme onu gözden de düşürmüş olsa da yeni ATH yolculuğu kapıda olabilir.

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Kripto para dünyasının en tanınan isimlerinde biri bunu sepetine eklemiş ve adeta bağıra bağıra fiyatı uçacak demişti. O aldıktan sonra yaptığı reklamların da etkisiyle fiyat ciddi anlamda arttı ve tanınmış isim milyonlarca dolar kazanç elde etti. Peki sonra? Yakın zamana kadar herkesin takibinde olan altcoin diğer kripto paralarla birlikte bir düşüş yaşamaya başladı. Fakat artış düşüş bitmiş olabilir.

GMX Coin

Herkesin korktuğu dönemde fiyat daha da düşebilir ancak fiyatlar dibi gördüğünde korkunun zirvede olması gerekir. Kripto para piyasaları yatırımcılara yıllardır bunu öğretti. Bitcoin yeniden aşırı satış bölgesinde ve altcoinlerin çoğu günlük grafikte RSI diplerini görüyor. Bu hali hazırda dip bölgenin geldiğini kesin olarak söylemese de dip geldiğinde gördüğümüz şey hep bu oldu. Birkaç hafta öncesine göre daha az cesur davranan yatırımcıların haklı sebepleri var. Bakalım kripto paralar korkuyu satın alanları yeniden ödüllendirecek mi?

Şimdi GMX Coin özelinde durumu tahlil edelim. GMX fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve düşmeye başladı. GMX, dinamik fiyatlandırma modeli Chainlink oracle’ları tarafından desteklenen, kendi adını taşıyan borsanın yerel tokenidir. Borsaya olan ilgi, yıl sonuna kadar neredeyse üç katına çıkması öngörülen aylık ücretlerin toplam miktarının da gösterdiği gibi, geçtiğimiz yıl boyunca istikrarlı bir şekilde artmıştır. GMX tokeninin en büyük sahiplerinden biri bundan önemli kar elde eden BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes’tir.

GMX Coin Coin

GMX fiyatı, 16 Şubat’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 88,71 dolara ulaştıktan sonra düşüşünü başlattı. Düşüş, genellikle düzeltici yapılar içeren azalan bir paralel kanal içinde yer aldı. Bu durum bize kanaldan kopuşun en olası senaryo olabileceğini söylüyor. Ancak, günlük RSI düşüyor ve 50’nin altına indi. Bu da bir kırılma olasılığı konusunda şüphe uyandırıyor. Eğer talep artmıyorsa yukarı yönlü kırılım ihtimali azalır. Dahası, ana destek alanı 59,50 dolar seviyesinde. Birkaç gün sonra kanalın destek hattı ile çakışacaktır. Bölgenin uzun vadeli yükselen bir destek çizgisiyle çakışması mümkündür. Bu nedenle, destek seviyelerinin (yeşil) bu birleşimi dip olarak işaretleyebilir.

Eğer kanal bozulmazsa yukarıda belirtilen destek seviyelerinden bir sıçrama görmemiz muhtemeldir. Fiyat tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırsa, bir sonraki direnç 118,5 dolar seviyesinde olacaktır. Fakat 59,5 dolar altında bir kapanış mevcut yükseliş görünümünü geçersiz kılarak 45 dolara doğru geri çekilmeyi beraberinde getirebilir.