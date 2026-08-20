Bitmine’in ETH rezervi rallide 2,2 milyar dolar büyüdü

ABD merkezli Bitmine Immersion Technologies, Ethereum fiyatındaki sert yükselişle birlikte kripto varlık rezervlerinin değerini bir günde 2,2 milyar dolar artırdı. CryptoQuant analisti Maartunn’un paylaştığı verilere göre şirket, ETH’nin 2.200 doların üzerine çıkmasıyla mevcut piyasa hareketinden en fazla yararlanan kurumsal oyuncuların başında yer aldı.

Rezervlerin büyüklüğü ve gelir etkisi

Bitmine’in son faaliyet raporuna göre şirketin bilançosunda 5,815 milyon ETH bulunuyor. Bu miktar, Ethereum’un dolaşımdaki toplam arzının yaklaşık %4,8’ine karşılık geliyor. Haftanın başında 11 milyar dolar düzeyinde olan bu portföyün değeri, ETH’deki %20’lik artışın ardından 13,2 milyar dolara yükseldi.

Şirket yalnızca varlık tutmakla yetinmiyor. Bitmine, bir yıldan uzun süredir düzenli olarak her hafta ETH alımı yapıyor. Ayrıca rezervlerinin %87’sini stake etmiş durumda. Bu yapının şirkete yıllık yaklaşık 250 milyon dolar sabit gelir sağladığı bildirildi.

Tom Lee, kripto varlıkların yapay zeka ve robotikte hızla artan kabiliyetler nedeniyle bugün daha da önemli hale geldiğini, Ethereum’un ise en kritik birinci katman ağ olarak öne çıktığını savunuyor.

Buna karşın şirketin bilançosunda hala önemli ölçekte gerçekleşmemiş zarar bulunuyor. DropsTab verilerine göre Bitmine’in toplam portföyü 6,09 milyar dolar, başka bir ifadeyle %31,25 oranında zararda görünüyor. Bunun temel nedeni, şirketin pozisyona toplam 19,49 milyar dolar yatırmış olması ve ortalama alım maliyetinin ETH başına 3.357,63 dolar seviyesinde bulunması.

Tom Lee’den Ethereum ve yapay zeka vurgusu

Bitmine Yönetim Kurulu Başkanı ve Fundstrat kurucu ortağı Tom Lee, Ethereum’un Bitcoin karşısında çok yıllı düşüş eğilimini 0,02994 seviyesinin üzerine çıkarak kırmasının yapısal bir değişime işaret ettiğini belirtiyor. Lee’ye göre Wall Street, ETH’yi yalnızca spekülatif bir varlık olarak değerlendirmeyi bırakırken kullanım alanlarını da fiyatlamaya başladı.

Lee, Ethereum’un geleceğini yapay zeka ve robotik alanındaki gelişmelerle ilişkilendiriyor. İnsan benzeri robotlarda kullanılan yazılımların giderek bulut tabanlı ortak bir zeka yapısında birleştiğini savunan Lee, bu yeni düzende akıllı sözleşmelerin temel altyapı işlevi görebileceğini düşünüyor.

Lee, Ethereum akıllı sözleşmelerinin gelecekte yapay zeka ekonomisinin üzerinde çalışacağı temel işletim sistemi haline gelebileceğini ve bu nedenle ETH’nin önemli bir yapay zeka teması sunduğunu değerlendiriyor.

Teknik kırılımlar ve kritik direnç seviyeleri kadar, piyasanın hangi altyapılara değer biçtiğini izlemek de önem taşıyor. Bu çerçevede geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Fundstrat cephesi, BlackRock’un Bitcoin’i enflasyona karşı koruma sağlayan pasif bir dijital altın olarak konumlandırdığına dikkat çekerken, Ethereum’un giderek dijital petrol işlevi kazandığını savunuyor. Bu yaklaşıma göre ağ, gelecekte yapay zeka ekonomisinin uzlaşma ve işlem katmanlarından biri olabilir.