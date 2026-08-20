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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu 425 milyon dolarlık artışla kritik direnci test ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu, 425 milyon dolarlık piyasa değeri artışıyla kritik direnci test etti.
  • 📈 $SHIB fiyatı yaklaşık %4 yükseldi ve 0.00000500 dolar eşiğine yaklaştı.
  • 📊 RSI 61 seviyesine çıktı, ancak borsa girişlerindeki %23.8 artış temkinli izleniyor.
  • 🧭 Direncin aşılamaması halinde 0.00000460 ile 0.00000450 dolar bölgesi yeniden baskı görebilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Shiba Inu son haftalardaki en güçlü kısa vadeli toparlanmalarından birini kaydetti. SHIB fiyatı yaklaşık %4 yükselirken piyasa değeri de yaklaşık 425 milyon dolar arttı. Gün içinde 0.00000474 dolardan başlayan işlem aralığının ardından token 0.00000493 dolar seviyesinde el değiştirdi.

İçindekiler
1 Teknik görünümde direnç öne çıktı
2 Momentum güçlenirken zincir üstü veriler karışık sinyal veriyor
3 Yön tayini için 0.00000500 dolar izleniyor

Teknik görünümde direnç öne çıktı

Ağustosun ilk yarısına hakim olan düşük oynaklıklı seyre kıyasla son hareket daha güçlü bir tablo ortaya koydu. Momentum göstergeleri belirgin biçimde yukarı dönerken işlem hacmi de yükselişe eşlik etti. SHIB’in kısa vadeli hareketli ortalamalarının üzerine yeniden çıkması mevcut teknik görünüm açısından öne çıkan gelişme oldu.

0.00000450 ve 0.00000460 dolar çevresindeki ortalamaların aşılmasının ardından fiyat şimdi 0.00000489 ile 0.00000500 dolar arasındaki daha güçlü direnç bölgesini test ediyor. Ağustos başından bu yana bu aralık yukarı yönlü denemeleri sınırlayan ana bölge olarak izleniyordu. Bu nedenle 0.00000500 dolar üzerinde teyitli bir kapanış, sadece günlük yükseliş oranından daha fazla önem taşıyabilir.

0.00000500 dolar üzerindeki olası kırılma, aylardır süren düşüşün ardından SHIB için ilk ikna edici kısa vadeli daha yüksek işlem bandının oluşmasına zemin hazırlayabilir.

Momentum güçlenirken zincir üstü veriler karışık sinyal veriyor

Fiyat hareketini destekleyen göstergeler arasında günlük RSI da yer aldı. Gösterge, 50 seviyesinin altından yaklaşık 61 düzeyine yükseldi ve böylece aşırı alım eşiği kabul edilen 70 seviyesine ulaşmadan pozitif bölgeye yaklaştı. Bu görünüm, alım ivmesinin güçlendiğine işaret etse de zincir üstü borsa verileri daha temkinli bir tablo çiziyor.

Toplam borsa net akışı yaklaşık 207.3 milyar SHIB ile halen belirgin biçimde negatif seyrediyor. Buna ek olarak borsa rezervleri %0.24 geriledi. Her iki veri de kısa vadede satış tarafındaki arzın daralabileceğini gösteriyor. Buna karşılık toplam giriş 523.1 milyar SHIB seviyesine ulaştı ve yedi günlük ortalama borsa girişi %23.8 arttı.

GöstergeSeviye
Güncel fiyat0.00000493 dolar
Kritik direnç0.00000489 ile 0.00000500 dolar
Toplam net akışEksi 207.3 milyar SHIB
Toplam giriş523.1 milyar SHIB

Bu tokenların daha sonra satış amacıyla borsalara yönelmesi halinde artan girişler satıcı baskısını yeniden güçlendirebilir. Bununla birlikte hem aktif adresler hem de alıcı adresler yaklaşık %1.2 arttı. Bu veri, fiyat yükselirken ağ faaliyetinde de kademeli bir canlanma yaşandığını gösteriyor.

Yön tayini için 0.00000500 dolar izleniyor

Mevcut kırılma denemesi teknik açıdan destek bulsa da bunun tam bir trend dönüşümüne işaret ettiğini söylemek için erken görülüyor. SHIB, 0.00000574 dolardaki uzun vadeli hareketli ortalamasının halen altında işlem görüyor. Bu nedenle 0.00000500 dolar seviyesi kısa vadede alıcılar açısından en yakın eşik olarak öne çıkıyor.

Fiyat bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlarsa odağın 0.0000055 ile 0.00000575 dolar aralığına kayabileceği değerlendiriliyor.

Buna karşılık dirençten geri dönüş yaşanması halinde yeni kazanılan 0.00000460 ile 0.00000450 dolar bölgesi yeniden baskı altına girebilir. Böyle bir senaryoda son 425 milyon dolarlık piyasa değeri artışı, daha geniş çaplı bir yön değişiminden çok kısa süreli bir rahatlama yükselişi olarak kalabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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