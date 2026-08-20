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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu, 2021’den bu yana en büyük kısa pozisyon tasfiyesiyle yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu, 2021'den bu yana en büyük kısa pozisyon tasfiyesi sırasında yükseldi.
  • 📈 $SHIB son yedi günde yaklaşık %10 değer kazandı ve fiyat 0.00000502 doları test etti.
  • 🏛️ Clarity tasarısının 15 Eylül'deki usul oylamasına ilerleyebileceği beklentisi öne çıktı.
  • 💼 UEX US, SHIB/USDT işlemlerini açtı ve SHIB teminatlı ürünlerini duyurdu.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shiba Inu, kripto varlıklardaki geniş çaplı toparlanmanın etkisiyle son 24 saatte çift haneli yükseliş kaydetti. Piyasadaki sert dönüş, özellikle düşüş yönlü işlem açan yatırımcıları zor durumda bıraktı ve 2021’den bu yana kaydedilen en büyük kısa pozisyon tasfiyelerinden biri yaşandı.

İçindekiler
1 Fiyat hareketi ve piyasa tepkisi
2 Düzenleme beklentileri öne çıktı
3 UEX US, SHIB işlemlerini başlattı
4 Tasfiyelerde tarihi kısa pozisyon dalgası

Fiyat hareketi ve piyasa tepkisi

Shiba Inu haberin yazıldığı sırada 0.00000495 dolardan işlem gördü. Varlık, bir önceki gün 0.00000443 dolara kadar geriledikten sonra yönünü yukarı çevirdi. Perşembe gününün erken saatlerinde 0.00000502 dolara kadar çıkan token, bu seviyenin ardından sınırlı bir geri çekilme yaşadı.

Son yedi günde yaklaşık %10 değer kazanan Shiba Inu, kripto piyasasındaki genel yükselişten destek buldu. Bu hareketin arkasında, Washington’da kripto sektörüne ilişkin düzenleme sürecinin yeniden hız kazanabileceğine dair beklentiler ile ABD hazine piyasasında likiditenin güçlendiğine işaret eden gelişmeler öne çıktı.

ABD Senatosu’ndaki süreçte Clarity tasarısının eylülde ilerleme kaydetme olasılığının yüksek olduğu ve 15 Eylül’de usul oylamasının beklendiği açıklandı.

Düzenleme beklentileri öne çıktı

SALT konferansında konuşan Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, Clarity tasarısının eylülde ilerleme şansının yüksek olduğunu söyledi. Tasarı, kripto piyasasının yapısına ilişkin daha net bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor. Tim Scott, ABD Senatosu’nda bankacılık gündemini şekillendiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Beyaz Saray ile kripto sektörü temsilcileri arasında yapılan kritik görüşmenin ardından Kongre’de piyasa yapısına yönelik yasal düzenleme çağrılarının güçlenmesi de risk iştahını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

UEX US, SHIB işlemlerini başlattı

Shiba Inu için bir diğer gelişme de UEX US listelemesi oldu. Borsa, SHIB/USDT işlem çiftini kullanıma açtı. Platform ayrıca %4,5 yıllık getiri sunan bir ödül programı, SHIB teminatlı kredi seçeneği ve PayPal, banka havalesi ile kart ödemesi üzerinden alım imkanını devreye aldı.

Bu adım, SHIB’in yalnızca alım satım tarafında değil, saklama ve kullanım alanlarında da erişimini genişletti. Fiyatın toparlanma işaretleri verdiği bir dönemde işlem seçeneklerinin artması, varlığın görünürlüğünü daha da yükseltti.

Tasfiyelerde tarihi kısa pozisyon dalgası

CoinGlass verilerine göre toplam tasfiye tutarı 3.38 milyar dolara ulaştı ve 192 bin 2 yatırımcı bu hareketten etkilendi. Bunun 3.1 milyar dolarlık bölümü kısa pozisyonlardan oluştu. Bu rakam, 2021’den bu yana görülen en büyük zorunlu kısa pozisyon kapanışı olarak kayda geçti.

Uzun pozisyonlardaki tasfiye ise 275.45 milyon dolar seviyesinde kaldı. Bu tablo, yükselişin daha çok düşüş beklentisiyle açılmış işlemleri hedef aldığını gösterdi.

GöstergeGüncel veriKarşılaştırma
Toplam tasfiye3.38 milyar dolar192 bin 2 yatırımcı etkilendi
Kısa pozisyon tasfiyesi3.1 milyar dolar2021’den bu yana en yüksek seviye
Uzun pozisyon tasfiyesi275.45 milyon dolarKısa pozisyonların belirgin şekilde altında kaldı

Karşılaştırma yapıldığında, 10 Ekim 2025’teki ani çöküşte tek günde 19 milyar doların üzerinde tasfiye yaşanmıştı. O dönemde kısa pozisyon tasfiyeleri 2.47 milyar dolar seviyesindeydi. Son veriler, toplam tasfiye bakımından o günün gerisinde kalsa da yalnızca kısa pozisyonlar açısından daha yüksek bir seviyeye işaret etti.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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