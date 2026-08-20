Binance, ICX, SCRT ve STORJ işlemlerini eylülde durduracak

Binance, borsada listelenen bazı kripto varlıklar için yeni bir delist kararı aldığını açıkladı. Şirket, ICON’un ICX tokenı, Secret ağının SCRT tokenı ve Storj tokenı için spot, vadeli ve marjin işlemlerinin kademeli olarak sona ereceğini duyurdu. Binance, bu varlıkların inceleme sürecinde yüksek oynaklık ve risk nedeniyle listeleme standartlarını karşılamadığını bildirdi.

İşlemler kademeli olarak sona erecek

Binance’in takvimine göre ICX, SCRT ve STORJ için tüm spot işlem çiftleri 3 Eylül 2026’da platformdan kaldırılacak. Şirket, bu tarihten itibaren söz konusu üç tokenın alım satımının spot piyasada tamamen duracağını belirtti.

Vadeli işlemler tarafında süreç daha erken başlayacak. Binance Futures, bu üç tokena bağlı açık işlemleri 26 Ağustos’ta kapatacak ve otomatik uzlaşma uygulayacak. Aynı gün içinde yeni pozisyon açılmasına da izin verilmeyecek.

Binance, ICX, SCRT ve STORJ’nin yüksek oynaklık ve risk nedeniyle listeleme ölçütlerini artık karşılamadığını, bu nedenle spot, vadeli ve marjin ürünlerinde kademeli kaldırma takvimi uygulayacağını açıkladı.

Marjin ve transfer adımları da takvime bağlandı

Marjin tarafında da benzer bir takvim izlenecek. Binance, etkilenen varlıklar için Binance Margin üzerindeki borçlanma işlemlerini 21 Ağustos’ta askıya alacak. Ardından 26 Ağustos’ta bu tokenları Cross Margin, Isolated Margin ve Portfolio Margin ürünlerinden çıkaracak.

Binance, küresel ölçekte en yüksek işlem hacmine sahip kripto para borsaları arasında yer alıyor. Şirket, belirli aralıklarla listelenen varlıkları likidite, ağ güvenliği, ekip faaliyeti ve düzenleyici riskler gibi ölçütlerle yeniden değerlendiriyor.

Çekim süresi kasıma kadar açık kalacak

Şirket, kullanıcıların fonlarını çekmesi veya dönüştürmesi için daha uzun bir süre tanıdı. ICX, SCRT ve STORJ yatırma işlemleri 4 Eylül’den sonra hesaba geçirilmeyecek. Buna karşılık çekim işlemleri 3 Kasım 2026’ya kadar açık kalacak.

Binance, bu tarihe kadar varlıklarını platformdan çekmeyen kullanıcılar için 4 Kasım’da otomatik dönüşüm süreci başlatacağını da duyurdu. Buna göre elde kalan tokenlar stabilcoinlere çevrilecek. Şirket, dönüşümün her durumda garanti edilmediğini, ancak ilgili sürecin duyurulan takvim çerçevesinde yürütüleceğini kaydetti.

Kullanıcıların 3 Kasım’a kadar çekim yapmaması halinde kalan bakiyeler 4 Kasım’da stabilcoinlere dönüştürülecek.

Karar, Binance’in son dönemde liste incelemelerini sıkılaştırdığı bir dönemde geldi. Borsa, kullanıcıların ilgili tarihlerden önce açık pozisyonlarını, marjin borçlarını ve cüzdan bakiyelerini gözden geçirmesini istiyor.