XRP Ledger’da ödeme hacmi 550 milyon XRP’yi aştı

XRP Ledger üzerindeki ödeme hacmi, kripto para piyasasında oynaklığın yeniden yükseldiği bir dönemde kısa süreliğine 550 milyon XRP’nin üzerine çıktı. Aynı zaman diliminde XRP fiyatı da günlük seansta yaklaşık yüzde 10 artarak 1,05 dolardan 1,15 dolara yükseldi.

Fiyat ve hacim birlikte yükseldi

Fiyattaki hareket, işlem hacmindeki belirgin artışla birlikte gerçekleşti. Bu görünüm, ağustosta büyük ölçüde zayıf seyreden işlemlere kıyasla piyasaya daha güçlü katılım geldiğine işaret etti. XRP böylece son haftalardaki en güçlü günlük mumlarından birini oluşturdu.

XRP Ledger’daki ödeme hacmi 550 milyon XRP’yi aşarken, XRP fiyatı da aynı gün içinde yaklaşık yüzde 10 yükselerek 1,15 dolara ulaştı.

Teknik göstergelerde de ivmenin güçlendiği görüldü. XRP, 1,05 dolar ve 1,08 dolar çevresindeki kısa vadeli ortalamaların yeniden üzerine çıktı. Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI ise yaklaşık 68 seviyesine yükseldi. Bu seviye, aşırı alım bölgesine yaklaşıldığını gösterse de klasik 70 eşiğinin henüz net biçimde aşılmadığını ortaya koydu.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir teknik göstergedir. Genellikle 70 üzeri aşırı alım, 30 altı ise aşırı satım bölgesi olarak değerlendirilir.

Ödeme hacmi ne anlama geliyor

Ağdaki ödeme hacmi göstergesi, bir hesaptan diğerine ödeme amacıyla aktarılan XRP miktarını ölçüyor. Bu metrik 550 milyon XRP’nin üzerine çıktıktan sonra yaklaşık 201 milyon XRP seviyesine geri çekildi. Son bir ay içindeki en büyük günlük sıçramalardan biri olarak kayda geçen bu artış, ağ etkinliğinde sert bir canlanmaya işaret etti.

Buna karşın bu verinin doğrudan alım baskısı anlamına gelmediği vurgulanıyor. XRP transferleri, borsalar arası hareketler, kurumsal mutabakat işlemleri, cüzdan düzenlemeleri veya olağan ağ kullanımı gibi farklı nedenlerle gerçekleşebiliyor. Bu nedenle Ledger üzerinden 550 milyondan fazla XRP taşınması, aynı miktarda alım yapıldığı şeklinde okunmuyor.

Ödeme hacmindeki sıçrama ağ etkinliğinin arttığını gösteriyor, ancak bu veri tek başına fiyat yükselişinin süreceğini garanti etmiyor.

Kritik eşik 1,15 dolar

Kısa vadede 1,15 dolar seviyesi öne çıkıyor. Bu bölge, önemli bir hareketli ortalamayla çakıştığı için teknik açıdan ilk büyük sınav olarak görülüyor. Günlük kapanışın bu seviyenin üzerinde gerçekleşmesi halinde 1,34 dolar çevresindeki uzun vadeli direnç bölgesine doğru yeni bir alan açılabilir.

Yükselişin korunamaması durumunda ise 1,08 dolar ve 1,05 dolar seviyeleri ilk anlamlı destek alanları olarak izleniyor. Bu nedenle son sıçrama, hem fiyat hem ağ verileri açısından dikkat çekici bulunsa da daha geniş çaplı düşüş yapısının değişmesi için XRP’nin 1,15 doların üzerinde kalıcı işlem görmesi gerekiyor.