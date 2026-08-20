🚨 Kinetics Internet Portfolio, Ripple hisselerine doğrudan yatırım yaptı.

ABD merkezli yatırım fonu Kinetics Internet Portfolio, Ripple Labs hisselerine doğrudan yatırım yaptı. Kinetics Portfolios Trust bünyesinde yer alan ve 275 milyon dolar büyüklüğe sahip fonun bu yatırımı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan üç aylık Form NPORT P bildirimiyle ortaya çıktı.

Yatırımın kapsamı ve zamanlaması

Bildirimde, fonun Ripple tarafından ihraç edilen A sınıfı adi hisseleri portföyüne eklediği görüldü. Ripple Labs, XRP ekosistemiyle yakın ilişkisi bulunan ve sınır ötesi ödeme çözümlerine odaklanan özel bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor.

Söz konusu pozisyonun yaklaşık 150 bin dolar düzeyinde olduğu hesaplanıyor. Bu tutar, 275 milyon dolarlık fon büyüklüğü içinde sınırlı bir paya işaret ediyor. Belgede yer alan portföy verileri 30 Haziran 2026 tarihini yansıtıyor. Düzenleyici bildirim takvimi nedeniyle bu bilgi ancak ağustosta kamuoyuna yansıdı.

Fonun SEC’ye sunduğu çeyreklik bildirim, Kinetics Internet Portfolio’nun Ripple’ın A sınıfı adi hisselerine sahip olduğunu ortaya koydu.

Halka arz beklentileri yeniden gündemde

Alım işlemi, Ripple yönetiminin olası halka arz konusundaki tonunu yumuşattığı bir döneme denk geldi. Üst Yöneticisi Brad Garlinghouse, Wyoming Blockchain Symposium 2026 etkinliğinde şirketin halka arz fikrine artık daha nötr yaklaştığını söyledi.

Daha önce şirket yönetimi, aralarında Başkan Monica Long’un da bulunduğu isimlerle birlikte bu olasılığa net biçimde mesafeli duruyordu. Yönetim, güçlü bilançoyu ve belirlenmiş açık bir takvim bulunmamasını gerekçe göstermişti.

Özel piyasa işlemleri ve değerleme

Ripple Labs halka açık bir şirket olmadığı için fonun hisseleri, akredite yatırımcılara hizmet veren uzmanlaşmış tezgah üstü ön halka arz platformları üzerinden aldığı belirtiliyor.

Bu işlem, Ripple’ın kendi hisselerini geri almak için yürüttüğü 750 milyon dolarlık geniş çaplı ihale süreciyle aynı dönemde gerçekleşti. Söz konusu işlem şirket değerini 50 milyar dolar seviyesinde işaret etti.

Başlık Detay Fon büyüklüğü 275 milyon dolar Ripple hissesi pozisyonu Yaklaşık 150 bin dolar Portföy tarihi 30 Haziran 2026 Geri alım teklifi 750 milyon dolar Şirket değerlemesi 50 milyar dolar

Düzenleyici gelişmeler kurumsal ilgiyi artırdı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Regulation Crypto Assets adı verilen yeni bir düzenleme çerçevesini kamuoyu görüşüne açtı. Aynı dönemde ABD yönetimi ile Ripple yöneticileri arasında Beyaz Saray’da doğrudan kapalı görüşmeler yapıldı.

Mini sözlük: Regulation Crypto Assets, SEC’nin kripto varlıklara yönelik yeni bir düzenleme çerçevesi için kullandığı taslak ad olarak öne çıkıyor. Kamuoyu görüşüne açılan bu tür çerçeveler, piyasa oyuncularının hangi kurallarla faaliyet göstereceğine ilişkin beklentileri doğrudan etkileyebiliyor.

Bu gelişmeler ve Ripple’ın çok milyar dolarlık değerlemesinin netleşmesi, kurumsal yatırımcıların resmi bir halka arzı beklemek yerine özel piyasa üzerinden şirkete erişim arayışını hızlandırdı.

Brad Garlinghouse, Wyoming Blockchain Symposium 2026’da Ripple’ın halka arz fikrine artık daha nötr yaklaştığını dile getirdi.