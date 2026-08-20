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BITCOIN (BTC)

Bitcoin yükselişi shortçuları yaktı: 2,7 milyar dolar buharlaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin yükselişi shortçuları yaktı: 2,7 milyar dolar buharlaştı.
  • 💥 Bitcoin'de son 24 saatte yaklaşık 2,7 milyar dolarlık tasfiye gerçekleşti.
  • 📊 İşlemlerin yaklaşık yüzde 92’sini short pozisyonlar oluşturdu.
  • ⚠️ Bitcoin’de 69.000 dolar seviyesinin korunup korunamayacağı kısa vadeli görünüm açısından öne çıkıyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin’in 70.000 dolara yaklaşan sert yükselişi, kripto para piyasasında short pozisyon alan yatırımcılara ağır kayıp yaşattı. Son 24 saatte yaklaşık 2,7 milyar dolarlık short pozisyon tasfiye edilirken, bu rakam 2021’e kadar uzanan verilerde kaydedilen en büyük zorunlu short kapanışı oldu.

İçindekiler
1 Bitcoin Bir Günde 5.700 Dolardan Fazla Yükseldi
2 Gözler 69.000 Dolar Seviyesinde

CoinGlass verilerine göre 172.108 yatırımcının pozisyonlarının kapatıldığı son 24 saatte toplam tasfiye miktarı yaklaşık 3 milyar dolara ulaştı. Bunun yaklaşık yüzde 92’si short pozisyonlardan gelirken long pozisyonlarda tasfiye miktarı 257 milyon dolar seviyesinde kaldı. Böylece short ve long tasfiyeleri arasındaki fark 10 katı aştı.

Son hareketin boyutunu ortaya koyan en dikkat çekici karşılaştırma ise 10 Ekim 2025’te yaşanan piyasa çöküşüyle ortaya çıktı. Bitcoin’in birkaç gün önce 126.000 doların üzerinde rekor kırmasının ardından sert düşüş yaşadığı o gün, kripto para piyasasında toplam 19 milyar dolarlık tasfiye gerçekleşmişti. Bu rakam hâlâ kripto tarihindeki en büyük kaldıraç azaltma dalgası olarak öne çıkıyor.

Ancak söz konusu çöküş sırasında short pozisyonlarda gerçekleşen tasfiye 2,47 milyar dolar seviyesindeydi. Çarşamba günü yaşanan yaklaşık 2,7 milyar dolarlık short tasfiyesi bu rakamı da aşarken, bu kez long tarafında benzer ölçekte bir kayıp görülmedi.

Bitcoin Bir Günde 5.700 Dolardan Fazla Yükseldi

Bitcoin, 69.600 doların hemen üzerinde işlem görürken son 24 saatte yaklaşık yüzde 8 değer kazanmış durumda. Kripto para Çarşamba günü 64.100 dolar civarındaki dip seviyeden yaklaşık 69.900 dolara kadar yükselerek 5.700 dolardan fazla bir fiyat hareketi gerçekleştirdi.

Bitcoin böylece haziran ayının başından bu yana görülmeyen seviyelere yeniden ulaştı.

Short sıkışması oldukça hızlı gerçekleşti. Yaklaşık bir saat içinde Bitcoin’de 1 milyar dolardan fazla short pozisyon tasfiye edilirken gün genelindeki Bitcoin tasfiyeleri 1,42 milyar dolara ulaştı.

Ether’de tasfiye miktarı 1,13 milyar dolar, Solana’da ise 104,67 milyon dolar olarak kaydedildi. Tek seferde tasfiye edilen en büyük pozisyon ise Hyperliquid üzerinde açılan 48,8 milyon dolarlık Bitcoin işlemi oldu.

Gözler 69.000 Dolar Seviyesinde

Bitcoin açısından kısa vadede izlenecek temel nokta, fiyatın bugün 69.000 doların üzerinde kalıp kalamayacağı olacak.

Bu büyüklükteki bir short sıkışması, yükselişe karşı pozisyon alan yatırımcıların önemli bölümünü piyasadan çıkarırken fiyatı yukarı taşıyan zorunlu alımların da azalmasına neden olabilir. Bu nedenle hareketin yeni talepten ziyade ağırlıklı olarak zorunlu short kapanışlarından kaynaklanması durumunda, Bitcoin son yükselişinin bir bölümünü geri verebilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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