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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 69 bin doları aştı: Kripto piyasasında açgözlülük geri döndü

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 Bitcoin’in 69.000 doların üzerine çıkmasıyla Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi bir günde 16 puan yükselerek 62’ye ulaştı.
  • 💰 ABD spot Bitcoin ETF’lerine 517,2 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti ve yaklaşık üç ayın en yüksek günlük seviyesi görüldü.
  • 🚀 Ethereum yüzde 18’e yakın yükselirken spot Ethereum ETF’leri de 189,1 milyon dolar net giriş kaydetti.
  • 🏛️ Senatör Ruben Gallego, CLARITY Act için acele edilmesinin tasarının ilerlemesini zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Kripto para piyasasında yatırımcı iştahı, Bitcoin’deki sert yükselişin ardından belirgin şekilde güçlendi. Kripto analiz şirketi Alternative’ın 20 Ağustos verilerine göre Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, bir gün önceki 46 seviyesinden 16 puan artarak 62’ye çıktı. Böylece piyasa duyarlılığı “açgözlülük” bölgesine geçti.

İçindekiler
1 Bitcoin ETF’lerine 517 Milyon Dolarlık Giriş
2 CLARITY Act İçin “Acele Etmeyin” Uyarısı

Endeksteki hızlı yükselişin arkasında Bitcoin’in güçlü fiyat hareketi yer aldı. Bitcoin, ABD Hazine Bakanlığı’nın tahvil geri alım programını genişleteceğini açıklamasının ardından 19 Ağustos’ta yeniden 69.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve yazının hazırlandığı saat itibariyle 69.700 dolardan işlem görüyor.

Piyasalardaki iyimserlik ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine yönelik sermaye girişlerine de yansıdı.

Bitcoin ETF’lerine 517 Milyon Dolarlık Giriş

SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’leri 19 Ağustos’ta toplam 517,2 milyon dolar net giriş kaydetti. Böylece fonlarda üst üste üçüncü işlem gününde de pozitif para akışı gerçekleşirken, günlük net giriş yaklaşık üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

BlackRock’ın IBIT fonu yaklaşık 284,7 milyon dolarla girişlere öncülük etti. Ark Invest’in ARKB fonuna 77,7 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC fonuna ise 62,4 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

Bitwise’ın BITB fonu 35,6 milyon dolar, Grayscale’in GBTC fonu 21,2 milyon dolar ve Morgan Stanley’nin MSBT fonu 10 milyon dolar yatırım aldı.

Ethereum tarafında da benzer bir tablo görüldü. ABD spot Ethereum ETF’leri aynı gün toplam 189,1 milyon dolar net giriş kaydetti. BlackRock’ın ETHA fonu yaklaşık 122,1 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Fidelity’nin FETH fonuna 36,5 milyon dolar, Grayscale Mini ETH’ye 16 milyon dolar, BlackRock Staking ETHB’ye 9,7 milyon dolar ve Morgan Stanley’nin MSSE fonuna 2,25 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

CLARITY Act İçin “Acele Etmeyin” Uyarısı

Piyasalarda yükseliş sürerken ABD’de kripto para düzenlemelerine ilişkin tartışmalar da devam ediyor. Arizona Demokrat Senatörü Ruben Gallego, dijital varlık piyasasının yapısını düzenlemeyi amaçlayan CLARITY Act için hızlı bir oylamaya gidilmesinin tasarıyı ilerletmek yerine geciktirebileceğini söyledi.

Senatör, tasarının Senato’daki 60 oy barajını aşabilmesi için gerekli iki partili desteğin oluşturulmasından önce usule ilişkin bir oylamaya gidilmesinden endişe duyduğunu ifade etti.

Tasarı önünde hâlâ Tarım Komitesi’nin yetki alanına giren maddelerin ele alınması, daha geniş yasama paketinin hazırlanması ve metnin Temsilciler Meclisi’ne nasıl gönderileceğinin belirlenmesi gibi aşamalar bulunuyor. Gallego ayrıca kripto sektörüne, hızlı bir oylama talep etmek yerine Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki müzakerelerin devam etmesi yönünde baskı yapma çağrısında bulundu.

Başkan Donald Trump ise aynı gün Beyaz Saray’da kripto sektörü yöneticileriyle bir araya gelerek Kongre’ye CLARITY Act’in “adil bir versiyonunu” kabul etme çağrısı yaptı. Senato Çoğunluk Lideri John Thune, 7 Ağustos’ta yaptığı açıklamada oylamanın eylül ayına erteleneceğini ve Kongre üyeleri tatilden döndükten sonra tasarının “ilk” ele alınacak konulardan biri olacağını belirtmişti.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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