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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de dikkat çeken iki sinyal aynı anda geldi! Piyasa neye hazırlanıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de tarihsel olarak izlenen eksi 20 Sharpe seviyesi yeniden görüldü.
  • 📉 Şubattan bu yana borsalardaki Bitcoin rezervi 2,79 milyondan 2,71 milyon BTC’ye indi.
  • 📊 Haziranın ilk iki haftasında $BTC için birikim adresi talebi 115 bin BTC’den 240 bin BTC’ye çıktı.
  • 🕒 Bitcoin, 100 haftalık ortalamanın altında 133 gündür kalırken geçmiş döngülerde bu süreç daha uzun sürmüştü.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin’in risk ayarlı getiri görünümünde dikkat çeken bir zayıflama öne çıktı. Getiriyi oynaklığa göre ölçen Sharpe oranı 11 Haziran’da eksi 20 seviyesine geriledi. Geçmiş döngülerde bu eşik, Bitcoin’de uzun vadeli birikim dönemleriyle aynı zamana denk gelmişti.

İçindekiler
1 Sharpe oranı tarihsel dip bölgesine yaklaştı
2 Borsalardaki Bitcoin miktarı azalırken birikim adresleri hızlandı
3 100 haftalık ortalamanın altındaki süreç devam ediyor

Sharpe oranı tarihsel dip bölgesine yaklaştı

Sharpe oranının eksi 20 seviyesine inmesi, 2015’ten bu yana görülen ayı piyasalarında önemli dip alanlarıyla çakıştı. Veri, 5 Ocak 2015’te bu eşiğin altına düşmüş, 12 Haziran’a kadar burada kaldıktan sonra Bitcoin daha kalıcı bir toparlanma evresine girmişti.

Benzer bir tablo 8 Aralık 2018 ile 7 Mart 2019 arasında da izlendi. Söz konusu dönemde gösterge yaklaşık üç ay boyunca çoğunlukla eksi 20’nin altında kaldı. Aynı sinyal, 7 Ekim 2022 ile 7 Ocak 2023 arasında da tekrarlandı ve bu dönemin ardından Bitcoin yeni bir yükseliş sürecine başlamıştı.

Tek bir gösterge piyasa dibini kesin biçimde işaret etmese de, Sharpe oranının eksi 20’nin altına indiği dönemler geçmişte çoğunlukla Bitcoin için uzayan birikim evreleriyle örtüştü.

Sharpe oranı, bir varlığın aldığı risk başına ne kadar getiri sunduğunu ölçen finansal bir gösterge olarak biliniyor. Bu nedenle kripto piyasasında tek başına belirleyici kabul edilmese de, uzun dönemli eğilimleri değerlendirmede yakından izleniyor.

Borsalardaki Bitcoin miktarı azalırken birikim adresleri hızlandı

Zincir üstü veriler de benzer bir yöne işaret etti. Şubat ayında 2,79 milyon BTC düzeyinde bulunan borsa rezervleri pazartesi günü 2,71 milyon BTC’ye geriledi. Böylece yaklaşık 80 bin BTC’lik bir düşüş kaydedildi.

Nisan sonu ile haziran başı arasında rezervler, yıl içindeki 2,65 milyon BTC dip seviyesinden 2,73 milyon BTC’ye kısa süreli bir toparlanma göstermişti. Ancak son iki haftada bakiyeler yeniden yaklaşık 12 bin BTC azaldı.

Aynı dönemde birikim adreslerinden gelen talep belirgin biçimde güçlendi. 1 Haziran ile 14 Haziran arasında bu cüzdan grubunun 125 bin BTC topladığı görüldü. Haziranın ilk iki haftasında birikim adreslerindeki talep 115 bin BTC’den 240 bin BTC’ye çıkarak iki katın üzerine yükseldi. Bu adresler genellikle elde tuttukları varlıkları dağıtmak yerine uzun süre saklama eğilimleriyle izleniyor.

100 haftalık ortalamanın altındaki süreç devam ediyor

Bitcoin fiyatı, şu anda 88.466 dolar civarında bulunan 100 haftalık basit hareketli ortalamanın altında 133 gündür kesintisiz işlem görüyor. Bu gösterge, uzun vadeli piyasa eğilimini izlemek için kullanılan önemli teknik seviyeler arasında yer alıyor.

Geçmiş döngüler, Bitcoin’in bu ortalamanın altında uzun süre kalabildiğini gösteriyor. 2013 zirvesinin ardından fiyat 378 gün boyunca bu çizginin altında seyretmiş ve 200 ile 400 dolar arasında yatay bir görünüm sergilemişti. 2018 ile 2019 ayı piyasasında ise bu süre 175 güne ulaşmış, fiyat 3.000 ile 6.000 dolar bandında kalmıştı.

En uzun dönem, 2022 düşüşünden sonra kaydedildi. Bitcoin, 100 haftalık ortalamanın altında 532 gün geçirdi ve bu sırada 16.000 ile 25.000 dolar aralığında işlem gördü. Üç döngünün ortalaması yaklaşık 362 güne işaret ederken, mevcut 133 günlük sürenin tarihsel ortalamanın belirgin biçimde altında kaldığı görülüyor. Önceki örnekler, bu tür sıkışma dönemlerinin birkaç ay daha sürebileceğine işaret ediyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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