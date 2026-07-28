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BITCOIN (BTC)

AT&T ile D Wave iş birliği, Bitcoin’de kuantum riskini öne çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 AT&T ile D Wave ortaklığı, bir saatlik ağ görevini 15 saniyeye indirdi.
  • 📉 Bitcoin 63.000 dolar seviyesine yaklaşırken 100 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi ve $BTC’de güvenlik tartışması yeniden hızlandı.
  • 🧠 Google araştırmacıları, Bitcoin şifrelemesini kırmak için gereken güce dair tahmini 20 kat düşürdü.
  • 📅 ABD Enerji Bakanlığı üç yıl içinde güçlü kuantum bilgisayar beklerken IBM ve Microsoft 2029 takvimine hazırlanıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kuantum bilişim alanındaki gelişmeler laboratuvar aşamasının ötesine geçerek ticari kullanıma taşınırken, bu ilerleme kripto para piyasasında güvenlik tartışmalarını yeniden hızlandırdı. Telekomünikasyon şirketi AT&T’nin D Wave Quantum ile yürüttüğü çalışmanın somut sonuç vermesi, Bitcoin‘in 63.000 dolar seviyesine gerilediği bir dönemde kuantum tehdidine ilişkin zaman çizelgesinin daha kısa olabileceği beklentisini güçlendirdi.

İçindekiler
1 AT&T ve D Wave ortaklığı dikkat çekti
2 Bitcoin gerilerken güvenlik endişeleri yeniden gündeme geldi
3 Kuantum zamanlamasına dair beklentiler sıkılaştı

AT&T ve D Wave ortaklığı dikkat çekti

AT&T, ABD’nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olarak biliniyor. Şirketin D Wave Quantum ile genişlettiği anlaşma kapsamında, kuantum tavlama teknolojisi ağ optimizasyon algoritmalarına entegre edildi. Bu yöntemle daha önce tamamlanması bir saat süren karmaşık bir ağ görevi 15 saniyeye kadar indirildi.

Mini sözlük: Kuantum tavlama, klasik bilgisayarların zorlandığı bazı optimizasyon problemlerinde en uygun sonuca daha hızlı ulaşmayı hedefleyen özel bir kuantum hesaplama yaklaşımıdır. Bu yöntem, genel amaçlı kuantum bilgisayardan farklı bir mimari kullanır.

Bu gelişmenin ardından D Wave Quantum hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde 18,10 doların üzerine çıktı. Şirketler tarafında görülen bu ivme, kuantum teknolojisinin artık yalnızca deneysel bir alan değil, doğrudan iş süreçlerine giren bir araç olarak değerlendirildiğini ortaya koydu.

Quantum Xchange Üst Yöneticisi Eddy Zervigon, kuantum tehdidi karşısında kripto paraları kömür madenindeki kanaryaya benzetiyor; merkeziyetsiz yapıları nedeniyle blokzincir protokollerinin ilk hedeflerden biri olabileceğine dikkat çekiyor.

Bitcoin gerilerken güvenlik endişeleri yeniden gündeme geldi

Aynı dönemde Bitcoin 63.000 dolar seviyesine doğru çekildi. Bu düşüş sırasında yatırımcı pozisyonlarında 100 milyon dolarlık zorunlu tasfiye gerçekleşti. Fiyatlardaki baskıda Güney Kore’nin KOSPI endeksindeki gerileme, yarı iletken hisselerindeki satış dalgası ve ABD Merkez Bankası’nın yaklaşan toplantısına yönelik beklentiler etkili oldu.

Bununla birlikte piyasa hareketi yalnızca makroekonomik başlıklarla sınırlı kalmadı. Kuantum hesaplamanın mevcut şifreleme sistemleri üzerindeki potansiyel etkisi yeniden öne çıktı. Uzmanlar, blokzincir ağlarının kullandığı geleneksel kriptografik yapıların güçlü kuantum sistemleri karşısında daha kırılgan hale gelebileceğini değerlendiriyor.

BaşlıkAçıklama
Bitcoin fiyatı63.000 dolar seviyesine yaklaştı
Zorunlu tasfiye100 milyon dolar
Ağ görevi süresi1 saatten 15 saniyeye indi
D Wave hissesi18,10 doların üzerine çıktı

Kuantum zamanlamasına dair beklentiler sıkılaştı

Google araştırmacıları, Bitcoin’in kullandığı şifreleme yapısını kırmak için gerekli hesaplama gücüne ilişkin tahminlerini 20 kat aşağı çekti. Araştırmacılar, bunun için 500.000’den daha az fiziksel kübitin yeterli olabileceğini düşünüyor.

ABD Enerji Bakanlığı güçlü bir kuantum bilgisayarın üç yıl içinde geliştirilebileceğini öngörüyor. IBM ve Microsoft da 2029 yılına kadar kriptografi açısından anlamlı etki yaratabilecek sistemlerin piyasaya gireceği beklentisi doğrultusunda hazırlık yapıyor.

AT&T ile elde edilen sonuç, kuantum döneminin teorik bir olasılık olmaktan çıktığını ve doğrudan ticari süreçlere girdiğini gösterdi. Bu tablo, Bitcoin topluluğunun olası bir şifreleme güncellemesinde ne kadar hızlı uzlaşabileceği sorusunu öne çıkarıyor.

Bu nedenle tartışmanın odağında artık yalnızca fiyat hareketi değil, blokzincir ağlarının olası bir kuantum sıçramasına ne kadar hazırlıklı olduğu sorusu da yer alıyor. Piyasa katılımcıları, teknolojik ilerleme ile güvenlik gereksinimleri arasındaki mesafenin giderek daraldığını izliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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