Küresel piyasalarda ne oluyor? Enflasyon tahminleri yükseldi, petrol geriledi

Küresel piyasalarda yarı iletken şirketlerinde derinleşen satışlar, teknoloji hisseleri üzerindeki baskıyı artırırken yatırımcılar sağlık, gayrimenkul ve güçlü bilanço açıklayan sektörlere yöneldi. Küresel enflasyon beklentilerinin yükselmesi ve ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesindeki belirsizlik de risk iştahını sınırladı.

Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0,9 gerileyerek endeksin yılın ilk beş günlük kayıp serisine doğru ilerlediğine işaret etti. Yarı iletken sektörünü takip eden önemli bir borsa yatırım fonu piyasa öncesi işlemlerde yüzde 3,7 değer kaybederken S&P 500 vadeli işlemlerindeki düşüş yüzde 0,2 ile daha sınırlı kaldı. Sağlık ve gayrimenkul hisseleri ise teknoloji sektöründeki satışlardan ayrışarak daha güçlü bir görünüm sergiledi.

Asya piyasalarında baskı daha belirgin oldu. Güney Kore’de Samsung Electronics ve SK Hynix hisselerinin yüzde 13’ün üzerinde gerilemesi, bölgesel endeksi teknik düzeltme sınırına yaklaştırdı. Avrupa’da çip üretim ekipmanı şirketi ASML’nin haftalık kaybı, Çin devletinin desteklediği olası bir rakibe ilişkin haberlerin ardından yüzde 11’e ulaştı. Buna karşın Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0,1 yükseldi. Barclays, LVMH ve Unilever’in finansal sonuçları yatırımcılardan karışık tepkiler aldı.

Enflasyon beklentileri yukarı çekildi

Son ankete göre ekonomistler, takip edilen 50 büyük ekonominin 39’unda 2026 yılı enflasyon tahminlerini nisan ayındaki beklentilere kıyasla yükseltti. Küresel ekonominin 2026’da yüzde 2,9, 2027’de ise yüzde 3,1 büyümesi bekleniyor. Her iki tahmin de nisan ayında yapılan anketle aynı seviyede kaldı.

ABD’de haftalık ADP istihdam değişimi 15 bin kişi olarak açıklandı. Önceki haftanın verisi 16 bin 500 seviyesindeydi. Gecelik teminatlı finansman oranı SOFR ise yüzde 3,64 ile değişiklik göstermedi.

ABD tahvilleri, Fed’in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde yükseldi. Yatırımcılar gelecek bir yıl içinde ek parasal sıkılaştırma ihtimalini azaltırken para piyasaları, enflasyon risklerinin devam etmesi nedeniyle bu haftaki toplantıda faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 30 olarak fiyatlamayı sürdürdü.

Petrol üçüncü günde de geriledi

Brent petrol yüzde 2,2 düşüşle varil başına 86,40 dolara gerileyerek kayıplarını üçüncü güne taşıdı. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların duraklaması, enerji fiyatları üzerindeki jeopolitik risk primini azalttı. Piyasalar, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı’nın deniz taşımacılığına yeniden açılmasına yönelik görüşmelere odaklandı.

OPEC+ kaynakları, grubun eylül ayından sonra üretim artışlarına ara vermesinin ve 2026’nın geri kalanında petrol üretimini sabit tutmasının beklendiğini bildirdi. İran ve Japonya dışişleri bakanları da bölgesel gerilimleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik sorunlarının giderilmesine yönelik iş birliğini görüştü.

Almanya, AB bütçesine itiraz etti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin Avrupa Birliği’nin mevcut bütçe planını kabul etmediğini söyledi. AB düzeyinde yüksek harcama artışlarının karşılanamayacağını belirten Merz, bütçe görüşmelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Merz, personel sayısını artıran bir bütçe yerine yüz milyarlarca euroluk kesintiler içeren bir taslak hazırlanmasını istedi. Almanya’nın AB düzeyinde ilave kurumlar vergisine karşı olduğunu belirten Merz, bürokrasinin azaltılmasına yönelik çalışmaların da yavaşlatılmaması gerektiğini vurguladı.

Apple kiralama modeline geçiyor, Boeing zarar açıkladı

Apple, ABD’de mevcut iPhone yükseltme ve iPhone ödeme programlarını sonlandırarak Klarna iş birliğiyle yeni bir kiralama modeli başlattı. Yeni program kapsamında iPhone modelleri aylık 17,99 dolardan, Apple Watch modelleri 11,99 dolardan ve Mac bilgisayarlar 24,99 dolardan başlayan ödemelerle sunulacak. iPhone ve Apple Watch için 12 ila 24 ay, Mac ve iPad için ise 24 ila 36 ay arasında kiralama seçenekleri bulunacak.

Boeing ise ikinci çeyrekte hisse başına 0,67 dolar zarar açıkladı. Şirketin geliri 24,56 milyar dolarla beklentileri aşarken düzeltilmiş serbest nakit akışı 631 milyon dolar oldu. Piyasa, şirketin 331,4 milyon dolarlık negatif nakit akışı açıklamasını bekliyordu. Sonuçlara, VC-25B programından kaynaklanan 280 milyon dolarlık zarar da dahil edildi.

Japonya’da ise hükümetin 2026 mali yılı için asgari ücreti saatlik 1.176 yene yükseltmeyi hedeflediği bildirildi.