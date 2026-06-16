Kripto destekli PAC’tan 4,7 milyon dolarlık hamle geldi! Alabama yarışında neler değişebilir?

Kripto para şirketlerinin desteklediği siyasi eylem komitesi Defend American Jobs, Alabama’daki Cumhuriyetçi ön seçim ikinci turunda Barry Moore lehine milyonlarca dolarlık medya ve reklam harcaması yaptığını bildirdi. Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre komite, salı günü itibarıyla Moore’un ABD Senatosu adaylığı için 4,7 milyon doların üzerinde harcama yaptı.

Alabama yarışında kripto etkisi öne çıktı

Söz konusu tutar, komitenin 20 Mayıs’taki ön seçim öncesinde açıkladığı 7,4 milyon dolarlık harcamaya eklendi. Barry Moore, Alabama’nın 1. Kongre Bölgesi’ni temsil eden bir isim olarak yarışa girerken, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğini de aldı. Moore’un rakibi Jared Hudson da Cumhuriyetçi Parti içinde yarışıyor.

Bu Senato koltuğu için yarışın nedeni, mevcut senatör Tommy Tuberville’in yeniden aday olmama kararı oldu. Tuberville, dikkatini Alabama valiliği yarışına çevirdiğini açıklamıştı. Böylece eyaletteki Cumhuriyetçi yarış, yalnızca parti içi dengeler açısından değil, kripto sektörünün siyasi nüfuzu bakımından da yakından izlenir hale geldi.

Coinbase ile bağlantılı savunuculuk grubu Stand With Crypto, Barry Moore’u kripto politikalarında “güçlü destekçi”, Jared Hudson’ı ise “nötr” olarak değerlendirdi; bu sınıflandırmanın kamuya açık açıklamalar ile Moore’un oylama geçmişine dayandığı aktarıldı.

Destek ağı yalnızca tek bir komiteyle sınırlı kalmadı

Hudson, kamuoyuna yaptığı açıklamada büyük kripto çevrelerinin adaylığını desteklemediğini kabul etti. Buna karşın ABD Senatosu’nda gündemde bulunan kripto piyasa yapısı yasa tasarısını desteklediğini de duyurdu. Bu tablo, adayların sektöre yakınlık düzeyinin tek bir başlıkta toplanmadığını gösterdi.

Moore lehine destek açıklayan tek yapı Defend American Jobs olmadı. Anchorage Digital ve Chainlink destekli hibrit PAC olan Blockchain Leadership Fund, mayıs ayında Moore’u desteklediğini duyurdu. Ancak salı günü itibarıyla Federal Seçim Komisyonu kayıtlarında bu destekle bağlantılı bir harcama görünmedi. Cantor Fitzgerald ile Anchorage tarafından finanse edilen Fellowship PAC ise Moore için 350 bin dolarlık harcama bildirdi.

Fairshake ekosistemine bağlı komiteler son dönemde yalnızca Alabama’ya odaklanmadı. Teksas ve Kaliforniya’daki ön seçimlerde de adaylar için milyonlarca dolarlık medya alımı yapıldı. Ayın ilerleyen günlerinde Maryland ve New York’taki Temsilciler Meclisi yarışlarında Demokrat adaylar Adrian Boafo ve Ritchie Torres için de sırasıyla yaklaşık 5 milyon dolar ve 500 bin dolarlık destek planlandığı belirtildi.

Senato dengeleri yasa tasarılarının seyrini etkileyebilir

Fairshake, ocak ayı itibarıyla 193 milyon dolarlık bir kaynak bulundurduğunu açıklamıştı. Komite, medya ve reklam çalışmaları yoluyla kripto karşıtı siyasetçilere karşı çıkmayı ve kripto yanlısı liderleri desteklemeyi amaçladığını daha önce kamuoyuna duyurmuştu.

ABD Kongresi’nde çoğunluk dengesi, kriptoyla bağlantılı yasa tasarılarının ilerleyişi açısından önem taşıyor. Cumhuriyetçiler halen hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da sınırlı çoğunluğu elinde bulunduruyor. Bu durum, gündemin belirlenmesinde etkili olurken, Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası olarak bilinen CLARITY Act gibi düzenlemelerin seyrini de doğrudan etkileyebiliyor.

Mini sözlük: CLARITY Act, dijital varlıkların hangi federal kurumun denetimine gireceğini netleştirmeyi amaçlayan bir ABD yasa tasarısıdır. Tasarı, özellikle token sınıflandırması ve piyasa yapısına ilişkin yetki paylaşımı başlıklarında öne çıkıyor.

Tasarı Temsilciler Meclisi’nden Temmuz 2025’te geçti, ancak Senato sürecinde stabilcoin ödülleri, etik kurallar ve tokenleştirilmiş hisse senetleri gibi başlıklarda yaşanan tartışmalar nedeniyle gecikmeyle karşılaştı. Bu nedenle Alabama’daki yarış gibi seçimler, yalnızca bir koltuğun sahibini değil, kripto düzenlemelerinin gelecekteki seyrini de etkileyebilecek gelişmeler arasında görülüyor.